El cantante sostuvo que su contrato contemplaba una entrada de 30 segundos y aseguró que ofreció un concierto en el Coliseo MedPlus (@NicolasEuT/ X)

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El cantante Herrera reapareció en una transmisión de TikTok junto a JH de la Cruz, el rival al que debía enfrentar en Stream Fighters 5, y afirmó que recibió el pago acordado pese a no haber disputado el combate. Durante el vivo, realizado la noche del 17 de noviembre, también lanzó acusaciones contra Westcol relacionadas con la muerte del creador salvadoreño Komanche.

Herrera no subió al ring durante la jornada de Stream Fighters 5, celebrada el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. Su salida generó abucheos entre los asistentes y críticas en redes sociales. La organización declaró ganador a JH de la Cruz y anunció que analizaría medidas legales por el presunto incumplimiento de las condiciones pactadas.

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En la transmisión, los dos participantes cuestionaron el evento y su organizador. Herrera sostuvo que, pese al rechazo que recibió tras abandonar el combate, obtuvo un resultado favorable para sus intereses porque mantuvo el dinero que recibió y aprovechó la exposición de su música.

Herrera aseguró que ganó dinero sin pelear y lanzó acusaciones contra Westcol (@westcol @stream_fighters/ Instagram)

“Salí con plata, expuse toda mi música, salí sin un rasguño en la cara y no le di gusto a ese hijueputa cachetón, ¿quién perdió?”, afirmó el artista.

Westcol aseguró que el contrato obligaba a Herrera a disputar el combate

La controversia se abrió luego de que Herrera se retirara a último momento de la pelea que tenía pactada con JH de la Cruz. El cantante había participado en el pesaje, los cara a cara y otras actividades promocionales previas a la velada, pero su representante solicitó cancelar el enfrentamiento cuando el artista ya se encontraba en el cuadrilátero.

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Tras el hecho, el equipo jurídico de Stream Fighters 5 emitió un comunicado en el que señaló que emprendería las acciones correspondientes conforme al contrato. Westcol, por su parte, aseguró que el cantante había recibido un pago y asumido la obligación de pelear.

“Él firmó un contrato y recibió un dinero donde en el contrato estaba bajo escrito que tenía que pelear obligatoriamente”, dijo Westcol durante una transmisión en Kick.

Westcol sostuvo que Herrera había firmado un contrato que lo obligaba a participar en la pelea (@westcol/ Instagram)

El organizador afirmó que no manejará personalmente la disputa y que dejará el caso en manos de sus abogados. Hasta ahora, no se conocen las cláusulas completas del acuerdo ni existe información pública sobre la presentación formal de una demanda ante una autoridad judicial.

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Herrera dijo que la muerte de Komanche influyó en su decisión

Durante el vivo con JH de la Cruz, Herrera afirmó que la muerte de Komanche fue uno de los elementos que influyeron en su decisión de no participar en el combate. En ese contexto, acusó a Westcol de haber tenido responsabilidad en el fallecimiento del streamer, una afirmación para la que no presentó pruebas.

“Estoy muy triste de tener que ir a este tipo de eventos, que es una oportunidad grande para exponer lo que uno hace, pero es muy triste uno tener que promocionar un evento de una persona que hace 10 días hizo matar un pelao en El Salvador”, expresó Herrera.

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El cantante lanzó acusaciones contra Westcol relacionadas con Komanche, sin presentar pruebas durante el vivo (@llanoandres/ X)

Komanche, creador de contenido salvadoreño cuyo nombre era Carlos José Rivera Alfaro, murió el 25 de octubre en Monterrey, México. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León concluyó, según reportes difundidos por medios de ese país, que murió por autolesión y que no había señales de violencia en el lugar.

Tras conocerse el fallecimiento, usuarios de redes sociales señalaron a Westcol por sus intervenciones previas sobre acusaciones contra Komanche. El streamer colombiano negó haber promovido ataques contra él, aseguró que nunca tuvo un conflicto personal con el salvadoreño y rechazó que sus declaraciones hubieran buscado perjudicarlo.

“Estoy claro de que nunca lo quise atacar porque yo nunca tuve nada en contra de él”, escribió Westcol en X al responder a los cuestionamientos. No hay información pública que establezca un vínculo entre Westcol y la muerte de Komanche.

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La respuesta de Herrera al posible proceso judicial

En el tramo final de su transmisión, Herrera se refirió al anuncio del equipo de Westcol y aseguró que el contrato contemplaba una participación distinta a una pelea. Según su versión, cada participante tenía una entrada de 30 segundos, mientras que él ofreció un concierto durante su aparición en el escenario.

“Westcol, le voy a dar un consejo, mi hermano: si usted dice que me va a demandar, demándeme bien, parcero, porque si le soy honesto, lo dejaron firmar un contrato en el que todos los peleadores tuvieron entradas de 30 segundos. Herrera le hizo un puto concierto en el MedPlus, sorry si no les gustó”, manifestó.

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El cantante aseguró que aprovechó su aparición en el Coliseo MedPlus para ofrecer una presentación musical (@stream_fighters/ Instagram)

La organización sostiene que el acuerdo firmado obligaba al cantante a disputar el combate. Herrera, en cambio, anticipó una defensa frente a una eventual demanda y mantuvo su postura sobre las razones que lo llevaron a retirarse. Por el momento, el alcance de las acciones anunciadas por Stream Fighters 5 permanece sin precisiones públicas.