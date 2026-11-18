Así lo aseguró el creador de contenido durante una grabación que circula viral en redes y que está dando de qué hablar (@rechismes/IG)

Guardar

Después de protagonizar uno de los combates más breves en la historia de Stream Fighters —sin mencionar a Yina Calderón que se retiró antes de empezar la pelea con Andrea Valdiri—, el creador de contenido Daren Ramírez no descarta que la lesión que sacó del ring a Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, haya sido una actuación.

La afirmación la hizo en unas declaraciones que ya circulan en redes sociales y que encendieron el debate sobre lo que realmente ocurrió el pasado 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde el ex de Aida Victoria Merlano aguantó apenas 20 segundos de pelea tras caer al piso y dislocarse el hombro.

PUBLICIDAD

Daren venció a El Agropecuario en apenas cinco segundos durante Stream Fighters 5

El evento de boxeo entre creadores de contenido, organizado por Westcol, reunió a figuras del entretenimiento digital colombiano en una cartelera de diez combates. Entre los enfrentamientos más esperados estaba el de Ramírez contra Tejada, una pelea que, además, se disputó sin casco protector, una novedad en la historia del torneo.

El Agropecuario no resistió más de 20 segundos la pelea en contra de Daren. (@westcol/Kick)

Apenas sonó la campana, El Agropecuario intentó tomar la iniciativa con un par de jabs de tanteo. Daren respondió con una combinación de golpes que mandó a su rival al suelo.

Tejada logró ponerse de pie, pero el equipo médico intervino de inmediato: detectaron una dislocación de hombro, intentaron reubicarlo sin éxito, le retiraron los guantes y le colocaron una férula. El árbitro detuvo el combate y declaró a Ramírez vencedor por nocaut técnico en el primer asalto.

PUBLICIDAD

El ganador dice haber visto a Tejada subir maletas al día siguiente en el aeropuerto

Fue durante una conversación grabada donde Ramírez expuso sus dudas sobre la veracidad de la lesión. “Yo personalmente estoy casi seguro de que la fingió”, afirmó. Como argumento central señaló dos observaciones propias: primero, que horas después de la pelea vio al caucano caminar por los camerinos sin las vendas; segundo, que al día siguiente se lo encontró en el aeropuerto subiendo maletas sin ninguna dificultad aparente.

“Yo lo vi subiendo las maletas”, insistió ante quienes le preguntaron si estaba inventando el relato. “No lo estamos forzando, de verdad, de verdad”, enfatizó Ramírez, quien respondió más de una vez ante la incredulidad de sus interlocutores.

PUBLICIDAD

El choque entre Juan David Tejada y Daren Ramírez constituyó el primer combate sin cascos en la historia de 'Stream Fighters' (@westcol/Kick)

Daren reconoció que sus golpes fueron precisos, pero que no llegó a conectar su golpe más fuerte

Más allá de la controversia sobre la lesión, el ganador también hizo una lectura técnica de lo que pasó dentro del ring. Ramírez admitió que sus golpes no fueron los más poderosos de su repertorio, sino combinaciones rápidas y bien ubicadas. “Le conecté unos muy concretos, pero no le tiré ni un solo bombazo”, señaló.

Según explicó, el impacto de esos golpes tuvo que ver con la precisión y el factor sorpresa, no con la potencia bruta.

“El puño que más duele es el que uno ve venir”, dijo, en referencia a la eficacia de los golpes en seco que conectó sobre su rival. Y fue más allá: “Yo creo que si le hubiera tirado el bombazo, la historia sería muy diferente también”, afirmó, dejando abierta la pregunta sobre hasta dónde podría haber llegado el combate de haber tomado otro rumbo.

PUBLICIDAD

La derrota de Tejada generó reacciones en redes desde la misma noche del evento

La brevedad del combate y la naturaleza del desenlace no pasaron desapercibidas. Desde la noche del 14 de noviembre, varias figuras del entretenimiento colombiano comentaron lo ocurrido.

Aida Victoria Merlano recordó que su expareja intentó golpearla y se burló de lo que vivió el influenciador en la pelea (@aidavictoriam/IG)

Lina Tejeiro, actriz y ex pareja de El Agropecuario, publicó una serie de mensajes en su cuenta de X con indirectas sobre la corta duración de la pelea. Por su parte, Aida Victoria Merlano, también ex pareja de Tejada, ironizó sobre la derrota en sus redes sociales.

El combate entre Ramírez y Tejada quedó registrado como uno de los más cortos en los cinco años de historia de Stream Fighters. El cruce de versiones sobre la lesión suma ahora un nuevo capítulo a la polémica que rodeó desde el principio a uno de los enfrentamientos más comentados de la cartelera.

PUBLICIDAD