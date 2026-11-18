Atlético Nacional y Once Caldas empataron 3-3 en el global lo que derivó a que se disputara la clasificación por la vía del penal (Santiago Álvarez-Colprensa-@ExIncognitoP/X)

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Atlético Nacional quedó eliminado en las semifinales de la Copa BetPlay ante Once Caldas tras perder en la definición por penales luego de igualar 3-3 en el marcador global.

El equipo “Verdolaga” se puso en ventaja en el primer tiempo con dos goles, uno de ellos de James Rodríguez. Sin embargo, el “Blanco Blanco igualó” 2-2 el partido. Como el encuentro de ida había terminado 1-1, la serie concluyó 3-3 en el marcador global.

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En la tanda de penales, Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano erraron sus cobros. Joan Parra, arquero de Once Caldas, fue una de las figuras de la definición. Juan Pablo Patiño convirtió el penal que selló la clasificación a la final, en la que el equipo enfrentará a América de Cali.

Juan Pablo Patiño convirtió el penal que selló la clasificación a la final de Once Caldas a la final de la Copa BetPlay (Colprensa)

Como ya es costumbre, las redes sociales fueron las protagonistas en este tipo de instancias, debido a que muchos usuarios aprovecharon el momento para compartir los mejores momentos, opiniones, tristezas y burlas que generó la eliminación del equipo dirigido por Lucas González.

La eliminación de Atlético Nacional frente a Once Caldas dejó varios memes en las redes sociales (@Isaahinho/X)

Pese a que Nacional inició ganando el encuentro, Once Caldas empató el partido y posteriormente lo eliminó por penales (@gasscodkh/X)

Once Caldas jugará la final de la Copa BetPlay frente al América de Cali (@Dulciiitoecoco/X)

El portero Joan Parra atajó los cobros de Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano (@ExIncognitoP/X)

James Rodríguez marcó en el partido de ida y posteriormente en el de vuelta, pero Nacional quedó eliminado (@Poncho1924/X)

En rueda de prensa, el entrenador Lucas González aseguró que esta derrota debe ser motivo para encarar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay del segundo semestre de 2026, que iniciará el viernes 20 de noviembre de 2026.

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“Pedirles disculpas a la gente, sé la ilusión que tenían de ver a su equipo en una nueva final. Ahora esto nos debe servir para aprender, para hacernos más fuertes”, afirmó González.

El técnico bogotano afirmó que el equipo está dolido, frustrado y con rabia por la eliminación, tras haber tenido una ventaja de dos goles. También indicó que sería irresponsable dar una explicación inmediata, por lo que revisará los 15 minutos en los que Once Caldas logró igualar el partido. “No puede ser solo mala suerte”, aseguró.

“Explicar el por qué nos quedamos fuera, es difícil. Estamos dolidos y con rabia, frustración; la primera parte era buena. Teníamos una ventaja de dos goles y pasan cosas en el fútbol. Sentarme a dar una explicación sería irresponsable y necesito ver el partido otra vez, entender qué pasó en esos 15 minutos de la segunda parte, no puede ser solo mala suerte”, apuntó.

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El entrenador Lucas González aseguró que esta derrota debe ser motivo para encarar los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay (@DIM_MRMH/X)

Lucas Gonzáles afirmó que el equipo está dolido, frustrado y con rabia por la eliminación en la Copa BetPlay (@llinaszn/X)

Detalles del encuentro

Once Caldas se clasificó a la final de la Copa BetPlay después de eliminar a Atlético Nacional en Medellín. La serie terminó igualada 3-3 y el equipo de Manizales se impuso 4-3 en la definición por penales, en la primera semifinal del certamen.

Atlético Nacional tuvo mayor control del balón, aunque le costó encontrar espacios ante la defensa rival. El panorama cambió en el cierre de la primera parte: a los 36 minutos, Elías Cabrera abrió el marcador tras una asistencia de Alfredo Morelos. Dos minutos más tarde, James Rodríguez anotó el segundo gol luego de una acción de Emanuel Benítez.

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El equipo visitante respondió tras el descanso. Michael Barrios descontó desde el punto penal a los 49 minutos, luego de una infracción de Franco Armani sobre Jefry Zapata. A los 56, Juan Pablo Nieto consiguió el empate con un disparo que se desvió en Jorman Campuzano y descolocó al arquero local.

Once Caldas se clasificó a la final de la Copa BetPlay después de eliminar a Atlético Nacional en Medellín (@ExIncognitoP/X)

Nacional buscó el triunfo en los minutos finales, pero Once Caldas sostuvo el resultado. Edwin Cardona estuvo cerca de marcar con un remate que golpeó el travesaño. En los penales, Joan Parra detuvo los disparos de Nicolás Rodríguez y Jorman Campuzano; Armani atajó el cobro de Barrios. Juan Patiño convirtió el lanzamiento que aseguró el pase del Blanco Blanco a la final.

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Atlético Nacional y Once Caldas se volverán a enfrentar el sábado 21 de noviembre de 2026 por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

“Son muchos goles. Si queremos ser campeones, tenemos que encontrar la forma de encajar menos goles. Ahora empezamos un torneo de seis partidos, tenemos una ventaja y hay que saber aprovecharlo. En los goles que nos marcan hay un factor común que me tiene con rabia, molesto: el perder controles del juego”, aseveró González.