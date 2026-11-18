Por accidente en una mina de Santander dos hermanos murieron (Noticias Cúcuta)

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Dos hermanos fallecieron en un accidente minero registrado durante la mañana del martes 17 de noviembre de 2026 en una mina de la vereda El Cairo, en el corregimiento de Las Mercedes, zona rural de Sardinata, Norte de Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Martín Aguilar y Jesús Aguilar, quienes trabajaban en la explotación minera cuando ocurrió el hecho.

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La información preliminar entregada por medios de comunicación locales indica que un desprendimiento de material rocoso al interior de la mina provocó la muerte de los dos trabajadores. Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que se produjo el derrumbe y determinar si existían condiciones de riesgo en el lugar.

El accidente causó conmoción entre los habitantes de Sardinata y las familias vinculadas a la actividad minera en esta zona de Norte de Santander, donde la extracción de carbón representa una fuente de ingresos para numerosos hogares.

Hasta el momento no se han divulgado detalles sobre las labores de rescate ni sobre las condiciones en que operaba la mina ubicada en el corregimiento de Las Mercedes.

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Dos hermanos fallecieron en un accidente minero registrado durante la mañana del martes 17 de noviembre de 2026 en una mina de la vereda El Cairo, en el corregimiento de Las Mercedes, zona rural de Sardinata, Norte de Santander (Colprensa)

Explosión de metano deja dos muertos en mina de Chita, Boyacá

Una explosión de gas metano en una mina de carbón de la vereda La Playa, en el municipio de Chita, Boyacá, dejó dos trabajadores muertos y otros dos involucrados en la emergencia, informó la Agencia Nacional de Minería (ANM).

El accidente ocurrió hacia las 5:00 p. m. del viernes 13 de noviembre de 2026, en una explotación ubicada a cerca de dos horas del casco urbano. La detonación causó un derrumbe en el socavón, lo que dificultó la entrada de los organismos de rescate.

La ANM indicó que la mina corresponde al título FI6-144 y opera bajo un subcontrato de formalización. Durante la noche, equipos de Salvamento Minero de Nobsa realizaron labores de ventilación y reforzaron el sostenimiento interno. El sábado 14 de noviembre continuaban con la inyección de aire para mejorar las condiciones dentro del túnel y permitir el avance de la operación.

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Agencia Nacional de Minería se refirió a las labores de rescate en mina de Boyacá tras explosión (@ANMColombia/X)

Videos difundidos tras la explosión mostraron humo en la entrada de la mina. En uno de los registros se escuchan advertencias para que las personas se alejaran de la bocamina. Aunque en el lugar circularon versiones sobre cuatro posibles víctimas, esa cifra no recibió confirmación oficial.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, uno de los cuerpos recuperados sería el de William Gómez, oriundo de la vereda El Toval. El medio también señaló que José Alirio Cuevas, Roberto Cifuentes y Pedro Luis Sepúlveda Rincón habrían ingresado a la explotación antes de la emergencia. Las autoridades aún no confirmaron la identidad ni la situación de los demás trabajadores.

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El dirigente del Pacto Histórico en Boyacá, Esteban Godoy, expresó sus condolencias a las familias y afirmó que durante 2026 habrían muerto al menos 17 mineros en socavones del departamento. Por su parte, el representante a la Cámara Héctor Chaparro pidió una investigación para establecer las causas de la explosión.

Explosión de metano en una mina de Chita dejó dos muertos y mantiene operativo de rescate: La emergencia ocurrió el viernes en la vereda La Playa, Boyacá, donde un derrumbe complicó el ingreso de los equipos especializados al socavón (redes sociales)

Tragedias mineras en Colombia durante 2026

Colombia registró 88 emergencias mineras, 148 personas fallecidas, 52 heridas y 69 rescatadas con vida hasta el 21 de octubre de 2026, según el balance divulgado por la Agencia Nacional de Minería (ANM). Del total de casos, 57 ocurrieron en operaciones legales y 31 en explotaciones no autorizadas.

Entre las emergencias con mayor número de víctimas figuran:

Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño: un derrumbe en una mina artesanal de oro dejó 14 muertos y siete heridos el 19 de octubre.

Policarpa, Nariño: un accidente en una mina artesanal de oro causó al menos 13 muertes en agosto.

Landázuri, Santander: cuatro trabajadores murieron el 24 de septiembre por una explosión en una mina subterránea de carbón.

Gámeza, Boyacá: un trabajador murió el 20 de octubre tras un derrumbe en una explotación de carbón que no reunía las condiciones requeridas para operar.