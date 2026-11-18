Carolina Cruz se refirió a su desliz con temas de política como presentadora del Concurso Nacional de Belleza - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

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La presentadora Carolina Cruz salió a defenderse públicamente este miércoles tras la oleada de críticas que recibió en redes sociales por un comentario emitido durante la transmisión del Concurso Nacional de Belleza (CNB), en el que ella y su compañera Andrea Tovar omitieron al expresidente Gustavo Petro en un repaso sobre los mandatarios colombianos nacidos en la región Caribe.

Cruz dejó en claro que su papel durante la gala fue el de portavoz de un libreto ajeno, y que su voz no debe confundirse con una postura personal.

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“No confundan mi voz con la autoría de un libreto, ni mi profesionalismo con una postura política. No todo lo que se dice frente a una cámara nace de quien sostiene el micrófono”, escribió la vallecaucana en sus redes sociales.

Cruz y Tovar presentaron datos históricos que se viralizaron por sus imprecisiones

La noche del lunes 16 de noviembre, en plena gala del CNB en Cartagena, Cruz afirmó ante las cámaras que Rafael Núñez había sido “hasta el año 2026 el único presidente de Colombia nacido en el Caribe colombiano”.

Carolina Cruz aclara que las expresiones emitidas ante las cámaras responden a un libreto y no a una postura política personal. (@carolinacruzosorio/IG)

Acto seguido, Tovar complementó el dato al señalar que el presidente Abelardo De La Espriella, a quien ubicó como nacido en Montería, se convertía en el segundo mandatario originario de esa región.

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El fragmento no tardó en circular por X, TikTok e Instagram. Los usuarios señalaron dos inconsistencias en la intervención: la ausencia del exmandatario Petro —cuyas raíces están en Ciénaga de Oro, Córdoba— y el hecho de que De la Espriella nació en Bogotá, aunque creció en Montería y se identifica públicamente como costeño.

La respuesta de la presentadora encendió aún más el debate

Ante la presión digital, Cruz limitó los comentarios en sus plataformas y luego publicó el mensaje en el que trasladó la responsabilidad hacia la producción del certamen.

Las presentadoras cometieron un error al hablar de los presidentes dejando por fuera alpresidente Gustavo Petro (@carolinacruzosorio/IG)

La declaración, aunque breve, generó una nueva ronda de reacciones: algunos usuarios la respaldaron al considerar que las presentadoras simplemente ejecutaron el guion entregado por la organización, mientras que sectores del petrismo mantuvieron sus críticas y cuestionaron si la omisión tenía una motivación política.

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La organización del reinado no se pronunció sobre los errores del libreto

Hasta la publicación de este artículo, ni la organización del Concurso Nacional de Belleza ni su equipo de producción habían respondido públicamente a los señalamientos sobre los datos incluidos en el libreto de la transmisión.

El debate sobre quién fue el responsable de verificar la información antes de que saliera al aire continuaba activo en redes sociales, con miles de reproducciones del clip original y cientos de comentarios que apuntaban tanto a las presentadoras como al equipo detrás de la gala.

La cantante Maren Morris sonríe frente a un espejo mientras viste un atuendo dorado con flecos y pendientes verdes.

La polémica opacó una noche en la que Antioquia se llevó la corona

La transmisión que derivó en el escándalo correspondió a la edición número 72 del CNB, celebrada bajo el concepto ‘Colombia, tierra de culturas’ en el Centro de Convenciones Julio César Turbay Ayala de Cartagena.

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En la velada, 26 candidatas de distintos departamentos y regiones del país compitieron por la corona a través de pruebas de pasarela, presentaciones en traje de baño y gala, y una ronda final de preguntas. El público participó como quinto jurado con un peso del 20 % en el puntaje total.

La gran ganadora de la noche fue Verónica Hernández Gómez, representante de Antioquia, coronada como Señorita Colombia 2026-2027 de manos de María Antonia Mosquera Carvajal, la soberana saliente del Valle del Cauca. El cuadro de honor lo completaron Sara Liseth Obregón Cortés de Buenaventura como virreina nacional; Valentina Duque Estrada de Valle del Cauca como primera princesa; Lucero Zuluaga Rubiano de Huila como segunda princesa; y Etty Adriana Urresti Rivas de Cauca como tercera princesa.

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