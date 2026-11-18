La representante del Pacto Histórico negó una vulneración de la reserva tributaria y aseguró que presentó las acciones correspondientes por una posible conducta penal (Mafe Carrascal/Facebook)

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La firma De la Espriella Lawyers informó que emprenderá acciones judiciales contra la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal tras una denuncia pública de la congresista sobre un supuesto conflicto de interés que vincula a Andrés Felipe Velásquez Reyes, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

La Dian, por su parte, se pronunció mediante un comunicado sobre la información divulgada por Carrascal y sostuvo que el acuerdo recibió el aval de funcionarios de la administración anterior, en particular de los jefes de área de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

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Al respecto, la congresista del Pacto Histórico se refirió en su cuenta oficial de X a la denuncia presentada por la firma De la Espriella Lawyers. Carrascal aseguró que las acciones de la firma constituyen una amenaza y afirmó que esta respalda a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Mafe Carrascal se refirió en su cuenta oficial de X a la denuncia presentada por la firma De la Espriella Lawyers(@MafeCarrascal/X)

Según María Fernanda Carrascal, la firma y el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, están asustados.

“Ah, y ahora la firma De la Espriella Lawyers publicó un comunicado en el que amenazó y respaldó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Ah, pero bien coordinados con Andrés Felipe Velásquez, ¿por qué será?). Los veo como asustados ”, escribió la congresista", expresó.

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Frente al comunicado de la Dian, Mafe Carrascal aseguró que este solo confirma las dudas planteadas en su denuncia.

Frente al comunicado de la Dian, Mafe Carrascal aseguró que este solo confirma las dudas planteadas en su denuncia (@MafeCarrascal/X)

En entrevista con Daniel Coronell en Reporte Coronell de Caracol Radio, María Fernanda Carrascal se refirió a la denuncia de la firma De la Espriella Lawyers y explicó que la información surgió de testimonios de funcionarios de la Dian.

“Llegué a esto por información que entregaron al menos 30 fuentes, entre funcionarios de seccionales de la Dian en distintos departamentos y del nivel central de la entidad. Contraste esa información”, afirmó la representante.

La congresista sostuvo que la información que recibió apunta a una presunta evasión del impuesto al valor agregado (IVA) y de las retenciones en la fuente por parte de la firma de abogados, correspondientes a pagos realizados por clientes durante parte de 2025 y 2026.

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“Al contrastar las fuentes e investigar, encontramos una serie de indicios y, después, documentos que nos permitieron formular una primera hipótesis: Andrés Felipe Velásquez Reyes fue apoderado de la firma De la Espriella Lawyers para suscribir un acuerdo de pago y actuó el 7 de julio para que ese acuerdo se concretara”, declaró Carrascal.

María Fernanda Carrascal cuestionó el la manera en que la firma de Abelardo de la Espriella gestionó un acuerdo con la Dian, a través del abogado Andrés Felipe Velásquez, ahora director de la entidad (Mafe Carrascal/Facebook - @felipecardenal/X - Luisa González/Reuters)

La representante indicó que el poder habría sido suscrito el 26 de junio, a las 10:32, en la Notaría 32 del Círculo de Bogotá. Según su versión, Lilian María Pineda, representante legal de la firma, habría otorgado facultades a Velásquez Reyes para actuar ante la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.

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“El acuerdo se aprobó en apenas siete días. La mayoría de los contribuyentes tarda entre 30 y 45 días para alcanzar un acuerdo de pago con la Dian. Incluso hemos conocido casos de personas que esperan hasta tres meses y medio sin recibir respuesta de la entidad”, aseguró la congresista.

Consultada por el señalamiento de De la Espriella Lawyers sobre una posible vulneración de la reserva tributaria, Carrascal negó haber incurrido en esa conducta y dijo que la información fue obtenida legalmente por sus fuentes.

“En lo absoluto. Recibí información a la que las fuentes, funcionarios de la Dian, tuvieron acceso por vías legales. Esa información llegó a mis manos y, como ciudadana y congresista de la República, tengo el deber de comunicar aquello que es de interés público”, expresó.

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La representante agregó que puso los documentos que recibió a disposición de las autoridades y que presentó las denuncias que consideró necesarias.

“Si como ciudadana conozco la presunta comisión de un delito, debo ponerla en conocimiento de las autoridades y presentar las denuncias correspondientes. Ya entregué a las autoridades competentes toda la información y los documentos a los que tuve acceso”, señaló.

Carrascal también rechazó el anuncio de acciones judiciales en su contra y aseguró que continuará con el control político sobre el caso.

“Soy congresista de la República y defiendo el interés público, no el interés privado. Pretenden que me quede callada, pero no lo haré”, afirmó.