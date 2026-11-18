Karol G explicó por qué aplazó su show en México y pidió perdón a sus seguidores (@henryhwu/ Instagram)

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Karol G pidió disculpas entre lágrimas a los seguidores que no pudieron asistir a su concierto reprogramado en Ciudad de México, luego de que la presentación prevista para el 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros tuviera que aplazarse por motivos de salud.

La cantante colombiana retomó el show el 17 de noviembre en el mismo escenario, ante miles de asistentes que conservaron sus entradas para la nueva fecha. Antes de comenzar el recital, se dirigió al público para agradecerle por mantenerse junto a ella tras el cambio de día y para referirse a quienes no pudieron modificar sus planes.

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“Antes de seguir con este show, quiero darle las gracias a todas las personas que están esta noche aquí y disculparme con ustedes, con las personas que no pudieron estar por alguna razón y que no pudieron ya venir”, expresó la artista desde el escenario.

La intérprete de temas como Provenza y Bby Wow se mostró conmovida mientras reconocía el respaldo de los asistentes. “Gracias por estar aquí, gracias por darme su apoyo, por siempre demostrarme su amor”, añadió durante el inicio de su presentación.

El concierto estaba programado para el 15 de noviembre

El espectáculo correspondía a la tercera y última fecha de Karol G en la Ciudad de México como parte de su gira Viajando por el mundo Tropitour. La cantante ya había ofrecido dos conciertos en el Estadio GNP Seguros cuando la organización informó que el concierto del domingo 15 de noviembre debía trasladarse al martes 17.

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La producción indicó entonces que la decisión respondía a temas de salud y que buscaba proteger el bienestar de la artista. Las entradas adquiridas para la fecha original mantuvieron su validez, mientras que quienes no podían asistir al nuevo concierto tuvieron la posibilidad de tramitar un reembolso.

Antes de subir al escenario en la noche reprogramada, la cantante explicó que su condición física la obligó a hacer una pausa, pese a su intención de cumplir con el compromiso.

“Ustedes saben que siempre voy a dar todo lo que está en mí y mucho más por ustedes y para ustedes. Por alguna razón mi cuerpo ese día dijo ‘ya no puedo más’”, afirmó.

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La colombiana explicó previamente que las condiciones climáticas le afectaron durante su paso por México y que padeció un resfriado común. Aunque durante el concierto todavía se percibía algo de tos, aseguró que regresaba con disposición para cerrar sus presentaciones en el país.

Luego de explicar las razones del aplazamiento, Karol G buscó dejar atrás la preocupación de sus seguidores y anunció que estaba lista para disfrutar de la fecha junto al público mexicano.

“Pero aquí estoy con la mejor actitud, con el mejor ánimo y, como siempre, vinimos a cantar, a bailar, a pasarla increíble y a tener una noche súper chimba juntos”, manifestó.

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La presentación marcó el cierre de sus conciertos en Ciudad de México, después de tres fechas previas en Monterrey y otras tres en la capital. La artista retomó el espectáculo con “Latina Forever” y completó el repertorio previsto para la noche que inicialmente debía realizarse dos días antes.

Paulina Rubio fue la invitada sorpresa en el cierre de Karol G en Ciudad de México

El último concierto de Karol G en Ciudad de México también contó con la participación de Paulina Rubio, quien apareció como invitada sorpresa en el escenario del Estadio GNP Seguros. La cantante mexicana acompañó a la colombiana durante el cierre de sus presentaciones en el país, dos días después de que el show previsto para el domingo 15 de noviembre fuera reprogramado por problemas de salud de la artista de Medellín.

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La presencia de la llamada Chica Dorada se sumó a las apariciones de Thalía y Belinda durante las dos noches anteriores de Karol G en la capital mexicana. La colaboración entre ambas intérpretes fue recibida con aplausos por el público, que coreó los temas elegidos para el segmento especial de la noche.

Karol G y Paulina Rubio interpretaron El último adiós, Yo no soy esa mujer y Ni una sola palabra, una de las canciones más reconocidas de la mexicana. El estadio acompañó especialmente el último tema, que cerró la participación de Rubio en el concierto.

“Una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor... Tu padre, tu familia, me recuerda a mí, a mi México, a mi fortuna, que son todo nuestro público. Muchísimas gracias por invitarme hoy. Te amo”, le dijo Paulina Rubio a Karol G antes de despedirse del escenario.

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Después del concierto, Paulina se tomó el tiempo de dedicar un mensaje desde sus redes sociales en donde agradeció a La Bichota y al público que la recibió. “Karol, no sabes qué emoción y cómo nos vamos con el corazón inflado de puro amor y puro gozo; tienes el público más bondadoso y generoso, México te ama, espero verte muy pronto. Gracias”, dijo la cantante.