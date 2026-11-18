La publicación destacó entre los atractivos cartageneros la Ciudad Amurallada, Getsemaní, el Castillo de San Felipe y la champeta. (Alcaldía de Cartagena)

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Cartagena de Indias ocupó el sexto lugar entre las ciudades más deseadas fuera de Europa en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026. La clasificación de la revista británica Wanderlust reunió las preferencias de 251.461 lectores, que emitieron más de 8,2 millones de votos en distintas categorías.

En el listado urbano, Cartagena se encuentra en el selecto grupo de ciudades más deseadas del mundo, en las que se destacan Tokio (Japón) -que ocupó el primer lugar-, Buenos Aires (Argentina), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Sídney (Australia), Vancouver (Canadá), además, la capital del departamento de Bolívar también comparte ese ranking junto con Nueva Orleans (Estados Unidos), Hong Kong (China), Marrakech (Marruecos) y Montreal (Canadá).

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Entre los atractivos resaltados por la revista figuran la Ciudad Amurallada, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco, así como el Castillo de San Felipe de Barajas, Getsemaní, el Convento de La Popa y la champeta, una de las expresiones más significativas de la identidad afrocaribeña.

De igual manera, mencionó otros sitios y festivales realizados en la capital colombiana que Wanderlust considera esenciales para que Cartagena esté en ese ranking. Entre ellos se destacan las playas de Barú y el Cartagena Festival de Música, cuya realización tiene lugar en el mes de enero.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, celebró la inclusión de la ciudad en el selecto grupo y afirmó que el resultado respalda la estrategia turística de su administración. “Ya perdí la cuenta de cuántos galardones internacionales hemos ganado en los ya casi tres últimos años”, señaló.

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El mandatario vinculó el reconocimiento con la creación de la Secretaría de Turismo y con inversiones para reforzar el orden, la seguridad en playas y otros espacios, así como el trabajo con comunidades, taxistas y actores de la economía popular.

“Es un espaldarazo importante para la reinvención e importancia que le hemos dado al turismo, pues no solo creamos la inédita Secretaría de Turismo, sino que también hemos invertido muchos recursos para fortalecer el orden, la seguridad en playas y lugares, empoderar a las comunidades y actores de la economía popular, taxistas, entre otros activos que mejoran la experiencia de quienes nos visitan”, mencionó el alcalde en declaraciones a los medios de comunicación.

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Por último, Dumek Turbay agregó que iniciativas como el Gran Malecón del Mar, el Distrito Creativo de Manga, los coches eléctricos, el transporte acuático y el cable aéreo Kalamarí buscan ampliar las experiencias para los visitantes.

Colombia entre los países más deseados fuera de Europa

En el mismo galardón de la revista internacional, Colombia se ubicó en el décimo puesto de la categoría de países más deseados del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards 2026.

La categoría separa los destinos fuera de Europa, región que cuenta con una clasificación independiente liderada por España.

Costa Rica encabezó la clasificación, seguida por Japón, Sudáfrica, Canadá, Tailandia, Australia, Estados Unidos, Perú y Corea del Sur. El país quedó por delante de los demás destinos que no ingresaron al grupo de los diez primeros y fue uno de los tres latinoamericanos de la lista, junto con Costa Rica y Perú.

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Entre los resultados relacionados con el país, la publicación situó a Colombia en el sexto puesto de la categoría de naturaleza y vida silvestre. La clasificación coincide con la difusión internacional de atractivos como los bosques amazónicos, el avistamiento de aves, el Pacífico, las montañas andinas y el Caribe, además de la oferta cultural de ciudades como Cartagena.

Esta no es la primera vez que el país ha sido distinguido con estos premios: en 2010 recibió el reconocimiento a mejor destino emergente y, en 2022, volvió a ser nominado en la categoría de país más deseado del mundo.

Las preferencias de los viajeros y lectores de una publicación especializada del Reino Unido quedan reflejadas en los Wanderlust Reader Travel Awards. Sus resultados, por lo tanto, muestran el interés por conocer ciertos destinos, aunque no constituyen un ranking de los países con mayor recepción de turistas.

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