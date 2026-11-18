La Bichota no dudó en resaltar el talento que tiene la mexicana frente a sus miles de seguidores (@paulinarubio/IG)

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Paulina Rubio subió al escenario del Estadio GNP Seguros para acompañar a Karol G en la tercera y última noche de la colombiana en Ciudad de México, dentro de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

La llamada Chica Dorada completó así el trío de estrellas del pop mexicano que la paisa reunió en tres funciones consecutivas, luego de haber compartido escenario con Thalía el viernes 13 y con Belinda el sábado 14 de noviembre.

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Y es que vale mencionar que la función del martes fue la que originalmente estaba prevista para el domingo. El concierto, originalmente programado para el domingo 15 de noviembre, se aplazó dos días por motivos de salud de la artista.

Thalía y Belinda fueron las primeras dos invitadas de la artistas colombiana. (Instagram: Estadio GNP)

La Bichota arrancó el espectáculo a las 9:30 p. m. y, antes de comenzar, pidió disculpas al público que no pudo regresar tras el cambio de fecha. Más de 65 mil personas llenaron el estadio capitalino para el cierre de una temporada que reunió cerca de 195 mil asistentes en total.

Paulina Rubio cantó tres clásicos ante un estadio desbordado

La aparición de Rubio desató la euforia en el recinto. Enfundada en un traje brilloso, con sombrero y lentes oscuros, abriendo su participación con El último adiós, siguió con Yo no soy esa mujer y cerró con Ni una sola palabra, tres canciones que remitieron al público a la época dorada del pop latino de los años noventa y los dos mil.

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Las dos artistas cantaron al unísono en cada tema y se dedicaron reverencias mutuas al concluir cada interpretación. Hacia el final, el estadio entero coreó los temas como si se tratara de un show propio de la Chica Dorada.

Las cantantes Paulina Rubio y Karol G comparten el escenario con las banderas de México y Colombia durante un concierto en la Ciudad de México. (Instagram: Paulina Rubio)

Uno de los instantes más celebrados de la noche llegó cuando les entregaron las banderas de sus países a cada una: Paulina Rubio portó la de México y Karol G la de Colombia, para luego intercambiarlas y fundirse en un abrazo en el centro del escenario.

Tras ese momento, la colombiana despidió a su invitada con un emotivo discurso frente al público. Al concluir la participación de Rubio, la colombiana se dirigió a ella directamente: “Guau, reina. Literal, me paré aquí a verte cantar con esa energía increíble, con ese lookazo que te trajiste. México debe sentirse demasiado orgulloso de tener una representante tan rockstar y tan mágica como tú”, expresó ante los aplausos de la multitud.

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Paulina, por su parte, respondió con igual carga emocional: “Karol, te amo mucho por tu verdad, porque una mujer que tiene tanta melodía, tanto amor, tanto sol... me recuerdan a mi México”, afirmó, antes de concluir con un “México te ama” que el estadio recibió con una ovación.

Fotografía de archivo, tomada el pasado14 de agosto, en la que se captó a la cantante colombiana Karol G, durante una de las presentaciones de su gira 'Viajando por el mundo Tropitour', en el estadio SoFi de Los Ángeles (CA, EE.UU.). EFE/Ómar Alonso

Horas después, Rubio compartió en redes sociales otro mensaje en el que confesaba lo bien que se sintió al haberse presentado esa noche con su compañía: “Karol, no sabes qué emoción, cómo nos vamos con el corazón inflado de puro amor, de puro gozo. Tienes el público más bondadoso y generoso. México te ama. Espero vernos muy pronto. Gracias”.

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