La actriz respondió varias preguntas del tema y cómo el tiempo ha sido una ruleta en su vida (@linatejeiro/IG)

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Lina Tejeiro abrió una ventana a su nueva vida como madre al responder las preguntas de sus seguidores en Instagram, en una dinámica en la que habló sin pelos en la lengua sobre la maternidad, el nacimiento de su hijo Gael y los desafíos que no anticipaba.

La actriz colombiana, de 35 años, recordada por sus participaciones en novelas como Padres e hijos y La ley del corazón, así como en la más reciente temporada de MasterChef Celebrity, confirmó que el proceso ha sido tan agotador como transformador.

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Gael llegó antes de lo previsto y con una complicación médica que extendió la hospitalización

El bebé nació el 16 de septiembre de 2026, casi tres semanas antes de la fecha programada —el 3 de octubre—, luego de que el equipo médico detectara un cuadro de preeclampsia en la actriz.

La condición, caracterizada por el aumento súbito de la presión arterial durante el embarazo, obligó a intervenir de inmediato para evitar riesgos tanto para ella como para el recién nacido. Pese a la urgencia, Tejeiro logró el parto vaginal que había deseado durante todo el embarazo: “Yo me soñaba un parto vaginal y lo tuve”, contó en sus historias.

El video con el que Lina Tejeiro relató el parto adelantado de Gael - crédito linatejeiro/Instagram

Tras el nacimiento, la presión arterial de la actriz continuó elevada y fue difícil de estabilizar, por lo que el personal médico decidió extender su estadía en la clínica. “Por la preeclampsia, porque después de que nació Gael mi tensión seguía muy alta y estaba un poquito difícil de controlar, entonces tuvieron que dejarme varios días”, explicó.

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Gael, en cambio, llegó al mundo sano, con 3.050 gramos y 49 centímetros, y no requirió paso por neonatos.

“Un amor que no sabía que podía sentirse así”: así describió sus primeras semanas con Gael

Al ser consultada sobre cómo se había sentido en esta nueva etapa, la actriz no esquivó la complejidad del momento: “Me he sentido a veces muy frustrada, otras veces perdidamente enamorada. Me ha sorprendido la paciencia que he desarrollado. Nada de él me impacienta”, respondió.

Luego añadió que, a pesar del cansancio extremo, el vínculo con su hijo derrumba cualquier agotamiento: “Puedo estar tan cansada, haber dormido dos horas no más, y aun así lo veo y me derrito y me muero de amor por él”.

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Lina Tejeiro confirmó el nacimiento de su primer hijo, Gael, durante la mañana del domingo 20 de septiembre - crédito linatejeiro/IG

A dos semanas del nacimiento, Tejeiro había compartido en Instagram una publicación que resumió esa dualidad con precisión: “Sueño, cansancio, teta, pañales, lágrimas, besos, miedo, paciencia… y un amor que no sabía que podía sentirse así”, escribió, antes de cerrar con la frase: “Mi Gael, qué locura tan hermosa ser tu mamá”.

Perder el control del tiempo fue lo más difícil de los primeros días

Entre todas las preguntas, la que más detalles le arrancó a Tejeiro fue la relacionada con la dificultad de esta nueva etapa. “Lo más difícil para mí ha sido no tener el control del tiempo. Siempre he manejado mi tiempo a mi manera y he sido muy independiente. Ahora él me maneja el tiempo”, confesó.

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La actriz describió jornadas en las que no pudo bañarse, almorzar ni cumplir su rutina de ejercicio. “Han pasado días donde se pasa la hora del almuerzo y no he podido almorzar”, contó.

Con el paso de las semanas, el panorama fue mejorando. “Ya hoy en día que está más grandecito, ha sido un poquito más fácil y más flexible, él ya es un poco más predecible”, señaló, y celebró con humor sus pequeños logros cotidianos: “Hoy me pude planchar el pelo. De pronto mañana ya me puedo maquillar”.

La sobreabundancia de consejos médicos, otro reto inesperado de los primeros días

Lina Tejeiro denunció un intento de gaslighting cuando el pretendiente contradijo su color favorito y se retractó ante la posibilidad de revisar las cámaras - crédito @linatejeiro/Instagram

Tejeiro también apuntó a un frente que no había anticipado: la avalancha de información contradictoria y de consejos sin pedir. Recordó que en la clínica distintas asesoras de lactancia le daban instrucciones opuestas sobre cómo contar las tomas, y que los médicos tampoco coincidían en detalles como la inclinación de la cuna. “Había demasiada información. Uno queda loco”, resumió.

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A eso sumó la presión social de los consejos externos. “La información y los consejos que a uno le dan sin pedir… Yo les estoy contando algo y ya viene alguien y me dice qué debo hacer. Gracias, pero déjame vivir mi proceso”, expresó.