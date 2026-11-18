Fenalco propondrá un aumento del salario mínimo de 2027 de un solo dígito con base en la inflación y la productividad. (John Paz/Colprensa)

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Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, anunció que el gremio propondrá un aumento del salario mínimo de 2027 de un solo dígito, calculado con base en la inflación y la productividad, para preservar el poder adquisitivo sin profundizar las presiones sobre los precios, las tasas de interés, el consumo y la informalidad laboral.

El planteamiento llega después del incremento de 23,7% aplicado en la negociación de 2025, una decisión que, según el dirigente, derivó en inflación, créditos más caros, menor consumo y efectos sobre el empleo formal.

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“El estricto rigor técnico con el que se negociaba el salario mínimo, que era la inflación más los puntos de productividad, debe ser el criterio que prime en esta oportunidad”, afirmó Cabal durante una entrevista con La FM.

El presidente de Fenalco sostuvo que los empresarios enfrentan una posición impopular en las negociaciones salariales porque sus propuestas moderadas contrastan con las expectativas de las centrales obreras.

Jaime Alberto Cabal afirmó que el incremento salarial de 23,7% en 2025 encareció los créditos y afectó la generación de empleo formal. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los empresarios al fijar esta posición, pues siempre hacemos de policías malos y los y las representantes de las centrales obreras, de policías buenos, porque a quién no le va a gustar que el salario se incremente en un porcentaje mayor. Entonces, nosotros sí compartimos de que el salario en esta oportunidad, si sumamos esos dos factores, no puede pasar de un solo dígito. Y es algo que, pues nosotros vamos a llevar a la mesa”, manifestó.

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La propuesta empresarial busca que el incremento de 2027 no supere un solo dígito. Cabal señaló que otros representantes gremiales comparten ese criterio para la mesa de concertación.

El dirigente también pidió revisar el mecanismo colombiano de definición del salario mínimo, al que calificó de anticuado frente a la diversidad de condiciones entre empresas, sectores económicos y regiones. A su juicio, el sistema debe reflejar esas diferencias sin dejar de proteger el ingreso real de los trabajadores.

La discusión salarial coincide con las objeciones del comercio a la ley de rescate fiscal, iniciativa con la que el Gobierno busca responder al déficit y al endeudamiento. Fenalco reconoció que la situación obliga a adoptar medidas, pero reclamó que sean concertadas para evitar que el costo recaiga sobre los consumidores y los pequeños comerciantes.

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El gremio comercial calificó de anticuado el sistema actual de fijación salarial y pidió diferenciarlo por sectores y regiones. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mayores preocupaciones del gremio se concentran en una eventual profundización de los impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, junto con nuevas cargas sobre la cerveza. Cabal advirtió que esos productos tienen un peso decisivo en las ventas del canal tradicional.

Las ventas de las tiendas de barrio disminuyeron 25,4% durante los últimos cuatro años, de acuerdo con el presidente de Fenalco. Además, el 70% de esos negocios se ubica en los estratos uno, dos y tres, mientras que la cerveza y las bebidas representan cerca del 85% de sus ventas.

“Nos preocupa mucho el impacto sobre el consumo, especialmente en los sectores más populares y, por supuesto, en la cadena de valor de la industria del comercio”, señaló Cabal a La FM.

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Bonos empresariales y facturación para las tiendas de barrio

Fenalco propuso reemplazar parte de los impuestos cuestionados por bonos empresariales forzosos. La alternativa apunta a compensar los ingresos fiscales que dejarían de recibirse sin trasladar de forma directa el costo al consumo de los hogares.

Fenalco respaldó la reducción del gasto público y el fin de las exenciones arancelarias para compras mediante plataformas digitales. (VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

El gremio respaldó la reducción del gasto público y la eliminación de exenciones tributarias para productos importados mediante plataformas digitales. Cabal consideró que esos beneficios permitían una competencia desigual frente al comercio nacional, ya que los artículos ingresaban sin pagar IVA ni aranceles.

Sobre la reducción del impuesto de renta empresarial contemplada en la iniciativa, Fenalco sugirió aplazarla. El dirigente estimó que la medida representa cerca de seis billones de pesos en ingresos fiscales y afirmó que el Gobierno requiere recursos inmediatos, aunque sin comprometer el crecimiento de mediano y largo plazo.

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Cabal también acompañó la devolución del IVA a las familias de menores ingresos, pero condicionó su aplicación a una mayor digitalización de las tiendas de barrio. Explicó que muchos de esos comercios aún no cuentan con acceso a tecnología o financiación para adoptar la facturación electrónica.

Sin ese sistema, advirtió, los consumidores podrían trasladar sus compras a supermercados, cadenas comerciales y otros establecimientos que sí puedan emitir facturas electrónicas y facilitar la devolución del impuesto.