Andrea Valdiri explicó que destinará el dinero que recibió tras su triunfo en Stream Fighters 5 a la construcción de una vivienda para Kelly, una adolescente de 15 años a quien le había prometido ayudar (@andreavaldirisos/ Instagram)

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La creadora de contenido colombiana Andrea Valdiri afirmó que utilizará el dinero obtenido luego de su triunfo en Stream Fighters 5 para financiar la construcción de una vivienda destinada a una adolescente de 15 años en situación de vulnerabilidad. El anuncio llegó después de que una publicación sobre una supuesta renuncia a su cinturón de campeona generara debate entre sus seguidores.

Valdiri compartió primero una imagen desde su camioneta, con el cinturón de campeona sobre sus piernas. Allí publicó un mensaje que fue interpretado por parte de su público como el abandono del título que obtuvo tras su combate frente a La Divaza, en el evento de boxeo organizado por el streamer Westcol.

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“Hoy decidí renunciar a mi cinturón de campeona porque entendí que hay victorias que no se ganan en un ring, sino que se construyen con el corazón”, escribió la influenciadora en sus historias de Instagram.

La publicación abrió una nueva discusión en redes sociales, donde ya se habían multiplicado los cuestionamientos sobre el resultado de la pelea. Algunos usuarios consideraron que La Divaza había conectado más golpes durante el combate, mientras otros defendieron el fallo y destacaron que los jueces también evalúan infracciones y movimientos fuera de reglamento.

Andrea Valdiri explicó qué hará con el dinero que ganó en Stream Fighters 5 (@andreavaldirisos/ Instagram)

El mensaje de Andrea Valdiri dividió las reacciones entre quienes interpretaron que había decidido ceder el reconocimiento y quienes consideraron que se trataba de una reflexión vinculada con otro anuncio. Varios seguidores le pidieron que mantuviera el título, al sostener que la victoria se produjo bajo las reglas del espectáculo.

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La pelea contra La Divaza había sido uno de los momentos centrales de Stream Fighters 5, una competencia que reúne a figuras de redes sociales en combates de boxeo. Tras el resultado, el debate no quedó limitado al ring y se trasladó a las plataformas digitales, donde se discutieron las decisiones arbitrales y el desempeño de ambos participantes.

Valdiri no informó que hubiera entregado el cinturón a su contrincante ni señaló que la organización hubiera modificado el resultado. En cambio, la publicación posterior aclaró que sus palabras estaban relacionadas con el uso que dará al premio económico recibido tras la pelea.

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La ganadora destinará el premio a la construcción de una casa

La influenciadora Andrea Valdiri difundió un video en el que explicó que el dinero recibido por su triunfo en Stream Fighters 5 será destinado a la construcción de una vivienda para Kelly, una adolescente a quien le celebró sus 15 años meses atrás y a la que le había prometido ayudar con una casa.

Según relató, el proyecto había enfrentado distintos obstáculos durante seis meses. Valdiri aseguró que un proveedor se comprometió a colaborar con la obra, pero luego se negó a hacerlo, lo que retrasó el inicio de la construcción y puso en riesgo el cumplimiento de la promesa.

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“Hoy te voy a decir qué voy a hacer con el dinero que me gané en Stream Fighter. Y sí, peleé sin casco. Y hoy me lo pongo para construir la casa de Kelly”, expresó la creadora de contenido mientras aparecía con el cinturón de campeona.

El video mostró avances de la obra y la reacción de Kelly al saber que tendrá una casa propia (@andreavaldirisos/ Instagram)

La barranquillera afirmó que atravesó momentos en los que consideró abandonar la iniciativa por las dificultades que surgieron. “Después de seis meses, había tantos tropiezos, tantas piedras en el camino y por un momento pensé rendirme”, señaló.

Valdiri vinculó el cinturón obtenido tras su combate contra La Divaza con la posibilidad de retomar el proyecto habitacional. “Por eso hoy, machi, me pongo este cinturón con orgullo. No solo porque gané una pelea, sino porque representa mi valentía, mi sacrificio y las ganas inmensas que tengo de cambiar una vida”, dijo.

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En otra parte de la grabación, la influenciadora se refirió a las críticas que recibió tras el resultado de la pelea y cuestionó a quienes pusieron en duda el mérito de su triunfo. “Antes de cuestionar la lucha de alguien, pregúntate qué sueño, qué promesa hay detrás de esa lucha”, manifestó.

Valdiri dijo que peleó sin casco y que ahora usará el premio para financiar la vivienda de la adolescente (@andreavaldirisos/ Instagram)

El video también mostró parte del proceso de la obra y la reacción de Kelly al conocer que contará con una casa propia. La publicación recibió mensajes de apoyo de usuarios, quienes destacaron que el premio de la competencia permitirá concretar la promesa que Valdiri le había hecho a la adolescente.

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