Las imágenes, grabadas años atrás, resurgieron después de que la creadora de contenido negara haber tenido una relación sentimental con la cantante (@lauragaviriam/ TikTok)

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La creadora de contenido Luisa Castro, actual pareja del streamer Westcol, respondió a los comentarios que revivieron un video en el que aparece besándose con la cantante Nath.

La influenciadora negó que existiera una relación sentimental entre ambas, habló de su orientación sexual y aseguró que, años atrás, la artista y su equipo utilizaron su nombre e imagen para generar atención en redes sociales.

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El pronunciamiento de Castro surgió después de que usuarios recordaran el material audiovisual que circuló hace varios años. En las imágenes se observa a las dos mujeres besándose, una situación que alimentó versiones sobre un supuesto noviazgo. Sin embargo, la creadora de contenido sostuvo que aquella cercanía no implicó una relación formal y afirmó que experimentó durante una etapa de su vida.

“Yo no soy lesbiana, no pude. Hace años, toda traumada con lo hijuemadre que son los hombres, me quería obligar a cambiar de gusto. Quise experimentar en mi adolescencia, pero no”, escribió Castro en una respuesta difundida en sus redes sociales.

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Luisa Castro negó romance con Nath y lanzó acusaciones contra su antiguo equipo (@luisacastrooo @nathh___/ Instagram)

La influenciadora también señaló que no tiene interés afectivo en las mujeres y que la experiencia con Nath le dejó una percepción negativa. Sus declaraciones abrieron un nuevo debate entre seguidores de ambas, quienes volvieron a compartir el video y a discutir sobre lo ocurrido entre ellas.

En su mensaje, Luisa Castro afirmó que Nath difundió el video del beso y que su entorno impulsó comentarios sobre una relación sentimental para posicionar a la cantante. Estas son acusaciones realizadas por la creadora de contenido; Nath no ha presentado una respuesta detallada a cada uno de esos señalamientos.

“Esa loquita quería que todo el mundo pensara eso, filtró video, puso a otra loquita a contar chisme. Pero realmente esa mujer y su equipo solo se aprovecharon de mí, solo usaron mi imagen y mi nombre cuando tenía 20 años para hacer viral y famosa a esa mujer”, manifestó Castro.

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La pareja de Westcol aseguró que el vínculo con Nath coincidió con un momento de menor experiencia en el manejo de su carrera pública. Según su versión, el equipo de la cantante promovía contenidos y rumores con fines de difusión, sin que ella recibiera respaldo para cuidar su imagen o su proyecto profesional.

La creadora de contenido sostuvo que el equipo de la cantante utilizó su imagen y su nombre para obtener atención en redes (Composición fotográfica luisacastrooo nathh___ / Instagram)

Castro agregó que en ese periodo enfrentó consecuencias económicas. “Me hicieron jugadas horribles, se aprovecharon de mí, me hicieron las peores jugadas, me dejaron la vida vuelta nada, hasta me hicieron multar por más de $ 500 millones, porque solo me sacaban el jugo, pero no me cuidaron ni mi imagen ni mi proyecto”, afirmó.

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La creadora de contenido habló de supuestas estrategias de difusión

La creadora de contenido también mencionó al cantante Kevin Roldán al referirse a lo que describió como una estrategia para generar conversación pública alrededor de su nombre. Castro sostuvo que circulaban versiones y memes que, según ella, se preparaban como parte de una campaña de promoción.

“Ellos mismos inventaban chismes como el de Kevin Roldán, mandaban a hacer los memes y toda esa estrategia la vendían en un paquete”, escribió la influenciadora. Agregó que participó como modelo de una canción, aunque sostuvo que ese trabajo derivó en situaciones que afectaron su imagen pública.

Luisa Castro afirmó que enfrentó consecuencias económicas durante el periodo en que trabajó con el entorno de Nath - crédito @westcol/IG

Las declaraciones de Castro están dirigidas a Nath y a personas que habrían pertenecido al equipo de la cantante en ese momento. La creadora de contenido no identificó a los supuestos responsables ni explicó cuál era el acuerdo comercial o profesional que vinculaba a las partes.

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Nath reaccionó al contenido con un comentario breve en redes sociales. “Ay, oí, jajaja. ¿Entonces ahora me toca a mí responder?”, escribió la artista, sin ampliar hasta ahora su versión sobre el video, el supuesto romance o las acusaciones formuladas por Castro.