(red social Facebook-Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ciudadano colombiano de 32 años, que había servido como soldado profesional en el Ejército de Ucrania, murió en Kiev tras ser envenenado.

La Fiscalía ucraniana informó que una joven de 19 años habría puesto una sustancia tóxica en su bebida por encargo de una persona que la contactó a través de la plataforma de mensajería Telegram.

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La sospechosa fue detenida y afronta una investigación por asesinato premeditado. Según las autoridades, la hoy detenida permanecía con el colombiano en un apartamento del distrito de Obolón, en la capital ucraniana, cuando ocurrió el envenenamiento.

El contrato militar de la víctima con el Ejército ucraniano ya había terminado, precisó el ente investigador ucraniano. Por el momento, las autoridades no revelaron la identidad del colombiano ni la sustancia utilizada.

La joven habría recogido una botella con el tóxico en un parque

La Fiscalía señaló que una persona, cuya identidad se desconoce, contactó a la joven por Telegram y le ofreció USD 1.000 a cambio de matar al excombatiente colombiano.

Según la versión oficial, la joven recibió instrucciones para recoger en un parque del distrito de Obolón una botella que contenía el producto tóxico. Después, ella acudió al apartamento en el que se había citado con la víctima.

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Ambos consumían alcohol cuando la joven habría añadido la sustancia a una bebida.

Por lo anterior, el colombiano perdió el conocimiento y murió poco después, según la investigación.

La sospechosa grabó un video que habría enviado a quien ordenó el crimen

El ente ucraniano indicó que, tras la muerte del hombre, la joven grabó un video con su teléfono celular y lo remitió como prueba de que había cumplido la tarea.

La detenida quedó bajo custodia sin posibilidad de fianza, y las autoridades informaron que tenía antecedentes penales por delitos relacionados con drogas.

La investigación busca identificar a la persona que ofreció el dinero y estableció contacto con la sospechosa a través de la aplicación de mensajería.

Desde Ucrania advierte sobre el reclutamiento de jóvenes a través de Telegram

Las autoridades ucranianas han alertado sobre el uso de Telegram para captar a adolescentes y jóvenes con problemas económicos o vinculados al consumo de drogas, con el propósito de encargarles acciones en la retaguardia.

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La Fiscalía no estableció en su comunicado quién estaría detrás del crimen ni si el hecho tiene relación con la guerra entre Rusia y Ucrania. En el mismo comunicado no se informó si existen otros implicados en el asesinato del exsoldado colombiano.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación de las autoridades de Kiev.