La presea distinguirá al alcalde de Barranquilla por el apoyo a la sede colombiana y por las obras de infraestructura vinculadas con el encuentro del sábado 21 de noviembre (Colprensa-@CONMEBOL/X)

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) resolvió conceder al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano en el grado de Gran Collar Extraordinario.

La entidad atribuyó la distinción a su apoyo para la organización de la final de la Copa Sudamericana 2026 y a su contribución al desarrollo de este deporte en la región.

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La decisión surgió de una propuesta presentada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y recibió la aprobación del Consejo de la organización. La resolución establece que Char será reconocido por su “destacada contribución al desarrollo del fútbol sudamericano”.

Conmebol resolvió conceder al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano (Conmebol)

El alcalde de Barranquilla recibirá la condecoración antes de la definición continental que disputarán Boca Juniors y Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El partido comenzará a las 5:30 p. m., hora de Colombia.

La Conmebol destacó el respaldo de la Alcaldía para la final

En su resolución, la Conmebol señaló que Barranquilla fue elegida como sede de la final de la Sudamericana 2026 con el “firme compromiso y decidido respaldo” de la administración distrital encabezada por Char.

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El organismo indicó que el mandatario ha intervenido en la preparación de la ciudad mediante la coordinación con distintas instituciones y el acompañamiento a las tareas requeridas para recibir el partido. La final será a encuentro único y reunirá a Boca Juniors, de Argentina, con Atlético Mineiro, de Brasil.

La entidad también vinculó el reconocimiento con el respaldo del alcalde a las obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde se jugará la definición.

Según la resolución, esas iniciativas representan una contribución al deporte y pueden dejar un legado para la ciudad. El texto sostiene que la gestión de Char ha favorecido la promoción del fútbol sudamericano y los valores de “integración y confraternidad” asociados a la disciplina.

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Conmebol vinculó el reconocimiento con el respaldo del alcalde a las obras de remodelación y mejoramiento de la infraestructura del estadio Metropolitano Roberto Meléndez (EFE/Alcaldía de Barranquilla)

La presea será impuesta en un acto público

El Consejo de la Conmebol sustentó la medida en el artículo 38, inciso r), de sus estatutos. Esa norma permite entregar distinciones a personas o instituciones que, a juicio de la organización, tengan méritos especiales.

La resolución dispone otorgar a Char el Gran Collar Extraordinario por su “trayectoria, liderazgo, compromiso y valiosa contribución a la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo del fútbol sudamericano”.

La presea será entregada en un “acto público y solemne”, según el documento aprobado por el Consejo.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputó el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, se enfrentaron en un partido único que definió el título continental.

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El encuentro comenzó a las 5:30 p. m., hora de Colombia. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio estuvo programado para las 7:30 p. m. En México, se jugó desde las 4:30 p. m. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) había confirmado esos horarios.

El Metropolitano Roberto Meléndez fue sede de una final de Copa Sudamericana por primera vez desde la implementación del sistema de definición a partido único. El estadio recibió a los aficionados de ambos equipos y la Conmebol dispuso espacios diferenciados para cada parcialidad.

Los seguidores de Boca Juniors se ubicaron en el sector Norte. Los simpatizantes de Atlético Mineiro ocuparon el sector Sur, según la distribución anunciada antes del partido.

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El encuentro entre Boca y Mineiro comenzará a las 5:30 p. m., hora de Colombia. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio está previsto para las 7:30 p. m (@GraficoFutbol/X - @BocaJrsOficial/X - @Atletico/X)

El encuentro definió al campeón de la edición número 25 de la competencia. Si el resultado se mantenía igualado al concluir los 90 minutos reglamentarios, el trofeo se resolvía mediante una tanda de penales. El reglamento no contemplaba tiempo suplementario.

ESPN y DSports transmitieron la final en varios países de Sudamérica. La disponibilidad en servicios digitales varió de acuerdo con los derechos de cada territorio. Conmebol había informado que Disney+ Plan Premium emitiría el encuentro para los suscriptores de Sudamérica.