La oferta de la capital colombiana reúne ingredientes procedentes de las regiones andina, pacífica y caribeña (Alcaldía Bogotá)

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Bogotá ganó Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel&Mantel 2026 de Condé Nast Traveler España, un reconocimiento que puso el foco en la diversidad gastronómica de Colombia y en la capacidad de la capital para reunir sabores de distintas regiones del país.

La distinción llega en un momento en que la cocina colombiana busca consolidarse como una vía para atraer visitantes, promover negocios turísticos y ampliar las oportunidades de productores, campesinos, pescadores, cocineros y artesanos vinculados a esta cadena.

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Bogotá recibió el premio porque su oferta culinaria permite acercarse a las tradiciones de Colombia desde una sola ciudad. La propuesta reúne raíces andinas, frutas tropicales, maíces, hierbas e ingredientes procedentes del Caribe y el Pacífico, además del trabajo de cocineros que toman la biodiversidad como base de sus recetas.

La gastronomía es una de las actividades más elegidas por quienes visitan Bogotá. Según la Investigación Viajeros en Bogotá 2025 del Observatorio de Turismo, el 59,3% de los turistas internacionales y el 31,2% de los viajeros nacionales participaron en experiencias vinculadas con la comida durante su estadía.

Bogotá obtuvo el premio a Mejor Mantel Internacional en los Premios Hotel&Mantel 2026 de Condé Nast Traveler España (Instituto Distrital de Turismo de Bogotá﻿/Facebook)

La cocina de Bogotá reúne ingredientes y tradiciones de las regiones

La publicación española señaló que sentarse a comer en Bogotá puede convertirse en una forma de recorrer Colombia. Condé Nast Traveler España destacó la presencia de productos y preparaciones que conectan a la capital con diferentes territorios nacionales.

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La escena gastronómica bogotana se nutre de los ingredientes que llegan desde varias zonas del país. Entre ellos aparecen productos andinos, frutas tropicales, maíces, hierbas y alimentos propios de las costas Caribe y Pacífica.

Además, resaltó a una generación de cocineros que encuentra en la biodiversidad colombiana un punto de partida para construir propuestas que vinculan recetas, memorias y productos regionales.

La proyección de Bogotá como destino gastronómico busca extenderse más allá de los restaurantes. La estrategia oficial propone que los visitantes conozcan los lugares donde se producen, comercializan y transforman los ingredientes que integran la cocina colombiana.

Las cocinas de autor trabajan con ingredientes de las regiones colombianas

Las raíces andinas, las frutas tropicales, las variedades de maíz y las hierbas forman parte de la despensa que circula en los restaurantes de Bogotá. Esos productos parten de tradiciones locales y adquieren nuevas formas a través de técnicas y procesos de investigación culinaria.

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Los restaurantes Celele y El Chato ingresaron en la lista The 50 Best Restaurants de América Latina en 2026 (Instituto Distrital de Turismo de Bogotá﻿/Facebook)

El recorrido de los alimentos comienza en las zonas productoras del país y termina en las mesas de la ciudad. Esa cadena vincula a campesinos, pescadores, recolectores, cultivadores, cocineras y cocineros.

Uno de los proyectos mencionados en esa escena es El Chato, encabezado por el chef Álvaro Clavijo. El restaurante elabora menús que se modifican según la disponibilidad de los productos y el trabajo de investigación de su equipo.

En Leo, Leonor Espinosa y Laura Hernández Espinosa desarrollaron una propuesta que articula cocina, bebidas y ecosistemas colombianos. La experiencia incorpora relatos de quienes producen, recolectan o extraen los ingredientes empleados.

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La oferta también incluye a Mesa Franca, un restaurante que trabaja sabores criollos y técnicas nativas desde una cocina de autor. La hoguera de leña ocupa un lugar central en sus preparaciones.

Los tres establecimientos representan aproximaciones distintas a los productos colombianos. Sus propuestas muestran cómo los ingredientes regionales pueden convertirse en objetos de estudio y creación dentro de la gastronomía de la capital.

Siete plazas distritales y Corabastos sostienen el abastecimiento de la ciudad

La actividad gastronómica de Bogotá depende también de los espacios que concentran y distribuyen los alimentos. La ciudad cuenta con siete plazas distritales con vocación turística y con Corabastos, uno de los principales centros mayoristas de abastecimiento de América Latina.

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El restaurante Celele de Cartagena avanzó diecisiete posiciones en la clasificación regional frente a la entrega anterior (Instituto Distrital de Turismo de Bogotá﻿/Facebook)

Más de 350 variedades de frutas y verduras llegan a la capital desde distintas periferias del país. Esos productos abastecen tanto las cocinas de los hogares como los restaurantes de cocina tradicional, internacional y de autor.

Bogotá reúne más de 15.000 establecimientos gastronómicos. Esa variedad permite encontrar propuestas asociadas a la cocina colombiana, preparaciones de otros países y menús que reinterpretan productos locales.

La alimentación también concentra una parte del gasto de los visitantes. Representó el 24,2% del presupuesto de los turistas internacionales y el 27,2% del gasto de los nacionales, de acuerdo con el estudio del Observatorio de Turismo.

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