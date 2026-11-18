La rapera no se quedó callada y respondió uno a uno los cuestionamientos de la modelo que dejó plasmados en un comentario. (@sad.bitch249/TikTok)

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Nath tomó la palabra en una transmisión en vivo recientemente desde su cuenta de TikTok para responder, con una mezcla de ironía y emoción, a las declaraciones que Luisa Castro publicó en Instagram, donde afirmó haber sido utilizada por la artista y su equipo cuando tenía 20 años.

Uno de los puntos centrales del testimonio de Castro fue que habría actuado en “modo supervivencia” durante su cercanía con Nath. La rapera desarmó ese argumento de manera directa. “¿Qué tenía yo para ofrecerte? Nada. Si yo era pobre, pobre, no era famosa, usted me mantenía”, señaló entre risas, antes de agregar: “Yo tenía todos los requisitos pa’ no ser nada tuyo”.

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Nath también cuestionó la lógica detrás de esa justificación: “Uno el modo supervivencia lo activa cuando algo le sirve”, dijo. Y, en tono humorístico, puso un ejemplo hipotético para ilustrarlo: “¿Dónde está el empresario que se comía las viejas pa’ pegarlas pa’ comérmelo? ¿Dónde? Ahí se activa el modo supervivencia”.

Este fue el beso que protagonizaron las famosas años atrás cuando sostuvieron un romance (Redes Sociales/IG)

La artista negó rotundamente haber manipulado a Castro

Frente a la acusación de manipulación que, según se desprende del relato de Castro, circuló en redes sociales, Nath fue enfática: “¿Con qué, huevón? Yo vivía sufriendo por ella”. Recordó que en diciembre de un año que no precisó, cuando se dejaron de hablar, atravesó un momento muy difícil. “Nea, yo me quería morir”, admitió, con la voz entrecortada.

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Describió ese período con detalles concretos: vivía junto a Sara —su novia y colaboradora musical— en una casa en Llano Grande, Colombia, cerca de la residencia de la cantante Karol G, sin dinero. “Esa casa como que espantaba. Ni Sara y yo allá acostadas todo el día”, relató, visiblemente afectada.

El momento que, según Nath, determinó su vínculo con Castro

Uno de los pasajes más emotivos de la transmisión llegó cuando Nath explicó por qué, a pesar de todo, tomó la relación en serio. Castro, según su relato, le ofreció dinero para comprarle a su padre un aparato médico para el corazón. “El momento en el que tú me ofreciste tu dinero, todo tu dinero, que era tanto dinero para que yo le comprara a mi papá el aparato de su corazón y no se muriera, nea. ¿Vos creés que yo...?”, dijo sin terminar la frase, con la voz quebrada.

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La influenciadora denunció que el entorno de la cantante Nath utilizó su imagen para ganar notoriedad en redes sociales. ( luisacastrooo / Instagram)

Para Nath, ese gesto fue determinante. “Solo así uno queda ahí, estás en modo supervivencia”, reconoció, resignificando el término que Castro había usado para describir su propia conducta.

“Yo me enamoré sola”, admitió la rapera

A pesar del tono crítico de su intervención, Nath no esquivó la autocrítica. “Con lo que yo leo aquí y con lo que yo veo de ti, yo me enamoré sola. Pero yo te creí y los te amo”, afirmó, en una de las declaraciones más directas de la transmisión.

También planteó cómo, a su criterio, Castro podría haber manejado la situación de otra manera: “Si usted hubiera salido y usted hubiera dicho: ‘Ah, con Nath. Nath se enamoró sola de mí’. Ya, usted queda como una reina. Tiene toda la razón”. Para la artista, esa habría sido una salida honesta que habría dejado a Castro bien parada ante el público.

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La rapera también abordó su distancia con Blessd

Hacia el final de la transmisión, Nath se refirió a versiones que circularon sobre su relación con el también artista Blessd. Reconoció que ya no se habla con él, pero atribuyó el distanciamiento a un malentendido. “Yo hice un chiste en el que yo le dije a una persona que cómo se iba a hacer ese tatuaje ahí. O sea, eso se pudo malinterpretar con que yo le tenía envidia”, explicó.

Luisa Castro aseguró que los rumores sobre un supuesto romance con Nath habrían sido utilizados como parte de una estrategia de viralización (Composición fotográfica luisacastrooo nathh___ / Instagram)

Antes de cerrar ese tema, Nath dejó en claro cuál es su panorama afectivo actual y lanzó una indirecta sobre lo que considera una relación sana: “Ya no lo necesito porque mi novia me está pegando los temas”. Y preguntó retóricamente: “¿Cuándo han visto a Sara reclamándome o peleándome o algo por apoyarme? Es que el sueño, cuando uno comparte sueños con alguien, vas pa’ arriba, huevón, con la persona”.

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