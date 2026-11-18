Durante la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, expone los puntos del proyecto de Ley de Rescate Fiscal (Canal del Congreso)

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, retiró de la Ley de Rescate Económico la propuesta de aplicar un IVA del 19% a los planes de medicina prepagada y anticipó que la tarifa general de renta para las empresas permanecería en 35%.

Gómez Martínez afirmó que el Ejecutivo no modificará el IVA sobre la canasta básica, los agroinsumos ni los seguros de salud. Esa decisión excluye el gravamen que se había planteado para la medicina prepagada dentro de la iniciativa que empezó a discutirse el 18 de noviembre en las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

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“No se modifica el IVA de la canasta básica; no se modifica el IVA para los agroinsumos ni para los seguros de salud”, dijo el ministro de Hacienda.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, afirmó que el Ejecutivo no modificará el IVA sobre la canasta básica, los agroinsumos ni los seguros de salud (Ministerio de Hacienda)

El funcionario sostuvo que la revisión de esos gravámenes respondió a una instrucción del presidente Abelardo de la Espriella desde la elaboración del proyecto. Según explicó, el Gobierno buscará otras fuentes de recaudo y llevará nuevas alternativas al Congreso durante las próximas semanas.

“Cuando presentamos el primer proyecto a consideración del Congreso, tuvimos largas discusiones. El jefe de Estado siempre nos dijo: ‘Miren la manera de no incluir ni la canasta familiar, ni los insumos del campo, ni los seguros de salud’”, señaló Gómez Martínez.

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La renta empresarial permanecería en 35%

Los ajustes también alcanzarían el impuesto de renta empresarial. El texto inicial proyectaba bajar la tarifa del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Ahora, de acuerdo con lo expuesto por el ministro, no habría una reducción de la tarifa para las empresas, por lo que se mantendría en 35%.

Entre las medidas que continuarían en discusión figura el cobro de IVA a las importaciones de menos de USD 200, incluidas compras realizadas por internet que hoy cuentan con esa exención. El Gobierno también planteó conservar un piloto de IVA personalizado, basado en una herramienta tecnológica que permitiría identificar a los beneficiarios de la exención.

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El Gobierno también planteó conservar un piloto de IVA personalizado, basado en una herramienta tecnológica que permitiría identificar a los beneficiarios de la exención (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta contempla, además, cambios al impuesto sobre plásticos de un solo uso, al impuesto al patrimonio, al impuesto al carbono y a las reglas sobre beneficios tributarios empresariales.

El Gobierno buscará nuevas alternativas de recaudo

Gómez Martínez indicó que el aumento de la demanda de servicios médicos, asociado al envejecimiento de la población y al costo de nuevas tecnologías, representa una presión para el Presupuesto General de la Nación. Por eso, el Ejecutivo pretende definir mecanismos adicionales para financiar el sector salud sin gravar los seguros de salud.

El proyecto también mantiene abiertos otros debates tributarios, como el IVA para vehículos eléctricos e híbridos y eventuales modificaciones a algunos gravámenes al consumo.

Las propuestas serán revisadas con los ponentes antes de que se defina el texto que llegará a votación en las comisiones económicas conjuntas. Hacienda había planteado como fechas tentativas el 1 o el 2 de diciembre, de acuerdo con el desarrollo de las discusiones y las audiencias públicas.

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La implementación de nuevos impuestos era una de las razones por las que sectores de la oposición convocaron a marchas para el 19 de noviembre. Pese al anuncio, la oposición confirmó que mantiene la movilización para esa fecha.

Gabriel Becerra, director nacional del Pacto Histórico, señaló que el retiro del IVA a la canasta familiar “es una primera victoria popular”, pero pidió que no se dejen engañar.

El anunció lo confirmó Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico y director nacional de la colectividad en su cuenta oficial de X (@BecerraGabo/X)

“Su reforma tributaria sigue buscando reducir los impuestos a los grandes patrimonios y a los grandes ricos, mientras aumenta las cargas para la gente trabajadora”, indicó.

Según el representante a la Cámara en los 100 días de gobierno de De la Espriella, este ha demostrado su “verdadero rostro”

“En apenas 100 días, Abelardo ha mostrado su verdadero rostro. Los informes independientes lo confirman: aumentaron un 132% los ataques con drones y un 37% los confinamientos. En septiembre, cayeron un 54% las incautaciones de droga y, de los 10 billones de pesos prometidos para el plan de choque en salud, apenas se reportan 500 mil millones”, indicó.

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