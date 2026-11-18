El menor creyó que despedía a su familiar antes del vuelo, hasta que conoció el pasaje y la boleta para acompañarlo al estadio Metropolitano (@Juezcentral/X)

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Un hincha de Boca Juniors sorprendió a su hijo con una entrada y un pasaje para viajar juntos a Barranquilla, Colombia, donde el equipo argentino disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre de 2026.

El momento quedó registrado en un video que circuló en redes sociales. El niño había ido al aeropuerto para despedir a su padre, quien tenía previsto partir rumbo a Colombia para asistir al partido. De acuerdo con las imágenes, el menor creyó que el viaje sería únicamente de su papá.

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Antes de abordar, el hombre le entregó una carta. El texto parecía contener indicaciones para los días en que él estaría fuera de casa, aunque el mensaje incluía otra noticia.

Un hincha de Boca Juniors sorprendió a su hijo con una entrada y un pasaje para viajar juntos a Barranquilla y ver la final de la Sudamericana (@Juezcentral/X)

La carta anunció que padre e hijo viajarían juntos a Colombia

“Tengo algo para vos. Muchas finales de Boca las vi por televisión, otras tuve la suerte de vivirlas en cancha, algunas fui solo... Pero esta vez no, nos vamos juntos a Barranquilla, nos vamos a traer la Copa... Te amo”, leyó el chico.

Al comprender que lo acompañaría en el viaje, el niño reaccionó con emoción y abrazó a su padre. Otros familiares que estaban presentes también se acercaron al lugar donde ambos se encontraban.

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La secuencia mostró que el regalo no se limitaba a la entrada para el encuentro. El menor recibió una mochila azul y oro con ropa preparada para el viaje, según se observa en el video.

El video mostró al niño al momento de subir al avión

Las imágenes incluyeron una fotografía del niño a bordo de la aeronave, luego de que se confirmara que viajaría con su padre. El video tuvo circulación en redes sociales y reunió mensajes dirigidos a la familia.

El partido está previsto para el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Allí, Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro por la definición continental.

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Para el niño, la noticia modificó una despedida en el aeropuerto. Había llegado para acompañar a su padre antes de la partida y terminó sumándose al trayecto hacia Colombia.

Las imágenes incluyeron una fotografía del niño a bordo de la aeronave, luego de que se confirmara que viajaría con su padre (@Juezcentral/X)

La escena reunió dos momentos del vínculo entre ambos: la revelación de la boleta para la final y la posibilidad de asistir juntos a un partido de Boca Juniors. El registro concluyó con el menor ya instalado en el avión que los llevaría a Barranquilla.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en Barranquilla, Colombia. Allí se enfrentarán Boca Juniors, de Argentina, y Atlético Mineiro, de Brasil, en un partido único por el título continental.

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El encuentro comenzará a las 5:30 p. m., hora de Colombia. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio está previsto para las 7:30 p. m. En México, será a las 4:30 p. m. La programación fue confirmada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

El Metropolitano Roberto Meléndez será la sede de una final de la Copa Sudamericana por primera vez desde que el torneo adoptó el formato de definición a partido único. El escenario también recibirá a los seguidores de ambos clubes, para quienes Conmebol habilitó sectores exclusivos dentro del estadio.

El encuentro entre Boca y Mineiro comenzará a las 5:30 p. m., hora de Colombia. En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el inicio está previsto para las 7:30 p. m (@GraficoFutbol/X - @BocaJrsOficial/X - @Atletico/X)

Los hinchas de Boca Juniors tendrán asignado el sector Norte, mientras que los de Atlético Mineiro se ubicarán en el sector Sur.

El partido definirá al campeón de la edición número 25 de la competencia. Si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el título se resolverá mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario.

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La transmisión estará disponible en ESPN y DSports para varios países de Sudamérica. La cobertura por plataformas digitales dependerá de los derechos de emisión de cada territorio; Conmebol informó que el encuentro podrá verse mediante Disney+ Plan Premium en Sudamérica.