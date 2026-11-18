Las jornadas de protesta podrían alterar la movilidad sobre la calle 26, la carrera Séptima, la carrera 13 y el sistema TransMilenio (@GobiernoBTA / X)

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Las movilizaciones y posibles afectaciones viales concentrarán la atención en Bogotá el jueves 19 de noviembre, cuando distintos sectores sindicales, políticos y sociales realizarán marchas, plantones y actividades culturales en el contexto del paro nacional.

La información divulgada por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) anticipa concentraciones desde las 9:00 a. m. en varios sectores de la ciudad. Algunas de las actividades tienen como destino anunciado la Plaza de Bolívar, en el centro histórico.

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Las concentraciones previstas incluyen el Parque Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, el Monumento Almirante Padilla, en el sector de Park Way, y la Embajada de Israel.

La única ruta anunciada de forma explícita parte del Parque Nacional y se dirige a la Plaza de Bolívar; las demás actividades tendrán puntos de reunión definidos, sin un recorrido detallado en la información oficial.

Las jornadas de protesta podrían alterar la movilidad sobre la calle 26, la carrera Séptima, la carrera 13 y el sistema TransMilenio (Alcaldía)

El Parque Nacional será el punto de partida de la marcha del paro nacional

La marcha denominada “Paro Nacional” comenzará a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional. La convocatoria prevé que los participantes avancen hacia la Plaza de Bolívar. La jornada también tendrá actividades en la Universidad Pedagógica Nacional. Desde la misma hora se desarrollará el evento cultural “La memoria vence al olvido: Eduardo Loffsner Torres”.

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A las 10:00 a. m., el mismo campus será escenario de la movilización estudiantil “La Peda se Moviliza”. La información entregada no precisa el trayecto que seguirán quienes participen de esa convocatoria.

El Monumento Almirante Padilla, ubicado en el sector de Park Way, recibirá a las 11:00 a. m. la manifestación llamada “El Paro al Barrio”. La SDG no detalló una ruta para esta actividad. Frente a la Embajada de Israel se realizará a las 11:30 a. m. el plantón “Vigilia silenciosa por Palestina”. La actividad figura entre las concentraciones previstas durante la jornada de movilizaciones.

La Secretaría de Gobierno advirtió que podrían surgir otras manifestaciones en diferentes puntos de la capital. Por ese motivo, la programación y las condiciones de movilidad pueden cambiar durante el día.

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La Alcaldía desplegará equipos de Diálogo Social y Derechos Humanos

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que acompañará las actividades con equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos. La administración distrital busca respaldar el ejercicio de la protesta pacífica y facilitar el diálogo entre los participantes.

La Universidad Pedagógica Nacional albergará un acto cultural a las 9:00 a. m. y la movilización estudiantil a partir de las 10:00 a. m (Secretaría Distrital de Gobierno)

El despliegue también apunta a promover la convivencia en el espacio público. La Secretaría Distrital de Gobierno indicó que sus equipos coordinarán acciones para prevenir confrontaciones y proteger los derechos durante las movilizaciones.

La administración llamó a quienes asistan a las actividades a mantener el carácter pacífico de las manifestaciones y a atender las indicaciones de las autoridades. Esa recomendación alcanza tanto a los participantes como a las personas que transiten por las zonas de concentración.

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Los corredores de la calle 26, la carrera Séptima y la carrera 13 figuran entre los sectores que podrían registrar afectaciones por las movilizaciones. La operación de TransMilenio también puede presentar cambios en esos tramos.

La recomendación para quienes deban desplazarse por Bogotá es planificar los recorridos con anticipación. Las novedades sobre cierres, desvíos y condiciones del tránsito se actualizarán durante el desarrollo de la jornada.

El Portal Bogotá y su página especializada en marchas concentrarán los reportes oficiales sobre movilidad. La consulta de esos canales permitirá verificar los horarios, los puntos de concentración y cualquier modificación en las actividades anunciadas.

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La movilización, impulsada por el sindicato de educadores, reunirá a docentes, estudiantes y familias frente a la Secretaría Distrital de Educación para expresar desacuerdo con recientes disposiciones sobre matrículas y traslados de personal - crédito Gobierno de Bogotá

Llamado de Petro

Gustavo Petro ratificó el paro nacional convocado por la oposición para el jueves 19 de noviembre, pese a que el gobierno anunció que retirará los artículos de la reforma tributaria que imponían IVA a productos de la canasta básica.

La movilización mantiene entre sus reclamos el proyecto tributario del gobierno. Petro sostuvo que la eliminación de esos apartados no modifica el problema de fondo: el encarecimiento de los alimentos y su efecto sobre el poder adquisitivo de la población.

“Con IVA o sin IVA, ya la comida está creciendo de precios, lo que hace que caigan los salarios reales de todos los colombianos y colombianas”, afirmó el expresidente al confirmar el llamado a la protesta.

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El dirigente atribuyó el alza de los precios a “la sequía, por la falta de subsidios, por la falta de política económica del gobierno”.

Durante el anuncio, Petro estuvo acompañado por congresistas del Pacto Histórico que integran las comisiones económicas. Desde esa bancada explicaron así la ausencia de Iván Cepeda, identificado como líder de la oposición en el Congreso, en el llamado público al paro.

El cuestionamiento del expresidente también alcanzó a los cambios previstos en el impuesto de renta para personas. Según planteó, la iniciativa reduce el umbral a partir del cual los contribuyentes deben pagar ese gravamen.

Petro vinculó ese punto con las críticas que su partido había difundido la semana pasada contra la reforma. “Le quita a los más ricos, le quita a los banqueros, le quita a los petroleros impuestos, y le aumenta los impuestos al gran pueblo trabajador”, sostuvo.

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