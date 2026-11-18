La eutanasia de hipopótamos en Colombia ha generado un debate nacional sobre la protección animal y los riesgos para otras especies (EFE)

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La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) iniciará en los próximos cinco meses un procedimiento de eutanasia química para 10 hipopótamos identificados como un riesgo para comunidades del Magdalena Medio antioqueño, según informó su director, Javier Valencia, en declaraciones a Noticias Caracol.

La entidad señaló que el procedimiento cuenta con directrices del Ministerio de Ambiente y hace parte de un plan de manejo de la especie invasora. Los animales seleccionados están ubicados en sectores de Puerto Nare, Doradal y la Isla del Silencio, donde se reportaron acercamientos a zonas habitadas y comportamientos agresivos.

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Valencia afirmó que uno de los casos se encuentra en Puerto Nare, en un trayecto fluvial que utilizan niños para trasladarse desde sus viviendas hasta la escuela. El hipopótamo permanece cerca del paso de la embarcación, por lo que las autoridades consideran que existe un riesgo para la comunidad.

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) iniciará en los próximos cinco meses un procedimiento de eutanasia química para 10 hipopótamos identificados como un riesgo para comunidades del Magdalena Medio antioqueño (Fernando Vergara/AP)

“Hay una tutela y diferentes acciones judiciales que nos exigen actuar de manera inmediata”, dijo el director de Cornare. Añadió que se evaluaron alternativas como la relocalización, pero que no fue posible aplicarlas en ese caso.

La población pasó de cuatro ejemplares a 260 en tres décadas

Cornare estima que actualmente hay 260 hipopótamos distribuidos en jurisdicciones de cinco corporaciones autónomas regionales. Cerca del 70% de la población se concentra en el área bajo responsabilidad de la entidad, en el oriente de Antioquia.

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Según Valencia, los primeros cuatro ejemplares llegaron a la zona en 1994. Para 2010, la cifra había ascendido a 60; en 2020, alcanzó los 220. La entidad advirtió que, sin medidas de control, la población podría llegar a unos 400 animales en los próximos cinco años.

El funcionario sostuvo que la expansión de la especie afecta ecosistemas locales y aumenta la posibilidad de encuentros con habitantes de las zonas rurales. También alertó sobre las consecuencias de una eventual reducción de las fuentes de agua durante el fenómeno de El Niño, que podría llevar a los animales a desplazarse hacia otros sectores.

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La eutanasia será una primera fase del plan de control

Cornare estima que actualmente hay 260 hipopótamos distribuidos en jurisdicciones de cinco corporaciones autónomas regionales. Cerca del 70% de la población se concentra en el área bajo responsabilidad de la entidad, en el oriente de Antioquia (Daniel Muñoz/EFE)

La intervención sobre los 10 animales será un piloto con una duración de cinco meses. Cornare explicó que el plan contempla otras medidas, entre ellas esterilización, confinamiento, translocación y acciones de educación ambiental con las comunidades.

La entidad indicó que ya realizó procesos de socialización en zonas como Doradal, con participación de residentes, pescadores y visitantes. El objetivo, según Valencia, es explicar las razones de la intervención y los riesgos asociados al crecimiento de la población de hipopótamos.

El director de Cornare afirmó que la eutanasia química no será la única medida para enfrentar el problema, aunque reconoció que las autoridades deberán mantener un control sostenido sobre la reproducción y dispersión de la especie en el territorio.

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Historia de los hipopótamos en Colombia

Los hipopótamos llegaron a Colombia en la década de 1980 para integrar el zoológico privado de la Hacienda Nápoles, propiedad de Pablo Escobar, en Puerto Triunfo, Antioquia. Las fuentes difieren sobre el número inicial: algunas investigaciones hablan de cuatro ejemplares y otras de seis. Procedían de zoológicos de Estados Unidos y fueron introducidos junto con otras especies africanas y asiáticas.

El problema de esta especie invasora inició cuando el narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria decidió traer varios ejemplares para la Hacienda Nápoles (Felipe Villegas/Instituto Humboldt)

Tras la muerte de Escobar, el 2 de diciembre de 1993, la hacienda pasó a manos del Estado. La mayoría de los animales fue trasladada a zoológicos o entregada a otras instituciones. Los hipopótamos permanecieron en la zona porque su tamaño, peso y comportamiento territorial dificultaban su captura y traslado.

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Sin depredadores naturales y con condiciones favorables en los humedales y ríos del Magdalena Medio, la población comenzó a crecer y a dispersarse fuera de la antigua hacienda. Desde 2007 existen registros de ejemplares que se desplazaron por la cuenca del río Magdalena.

La expansión abrió un debate ambiental y de seguridad. Los investigadores advierten que la especie altera los ecosistemas, puede competir con fauna nativa y representa un riesgo para las comunidades. En 2009, la muerte de un hipopótamo durante una jornada de control generó rechazo público y frenó esa estrategia.

En 2022, el Ministerio de Ambiente declaró al hipopótamo como especie exótica invasora. Desde entonces, las autoridades han evaluado medidas como la esterilización, el traslado y el control poblacional para evitar que su número continúe en aumento.

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