Luis Díaz quiere volver a tomar el ritmo competitivo y goleador que tuvo, antes de su lesión, el 21 de octubre de 2026, en el juego ante Arsenal por la Champions League (ANNA SZILAGYI-EFE/EPA)

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Luis Díaz fue nominado el 18 de noviembre de 2026 al premio Best Forward, que distingue al mejor delantero de los Globe Soccer Awards 2026.

El extremo colombiano integra una lista de 14 atacantes y comparte candidatura con sus compañeros del Bayern Múnich, el inglés Harry Kane y el francés Michael Olise, una señal del peso ofensivo del club alemán durante el último año.

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La primera etapa de votación ya está abierta para los aficionados y definirá a los finalistas antes de la gala. El proceso es gratuito: los hinchas pueden elegir a Díaz en la categoría Best Forward y validar su selección para sumarla al conteo general.

La candidatura reconoce el impacto inmediato del futbolista en Alemania, donde se consolidó como una de las figuras del Bayern Múnich. Junto con Kane y Olise, forma un tridente que reúne a los tres representantes del equipo bávaro entre los aspirantes al galardón.

Catorce atacantes de Europa y América en la competencia

En la página web del premio, puede votar por el delantero colombiano (Globe Soccer Awards)

Díaz competirá con Harry Kane, Michael Olise, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, ambos del Real Madrid; Erling Haaland, del Manchester City; Lionel Messi, del Inter Miami; Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, y Lautaro Martínez, del Inter de Milán.

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La nómina también incluye a Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, del París Saint-Germain; Raphinha y Lamine Yamal, del Barcelona, y Bukayo Saka, del Arsenal. Entre los sudamericanos aparecen los tres argentinos, el colombiano y el brasileño Raphinha.

El resultado de la fase inicial establecerá el grupo de futbolistas que seguirá en carrera por el trofeo. Los finalistas serán evaluados mediante una combinación del respaldo de los aficionados y la decisión del jurado oficial de los Globe Soccer Awards.

Luis Díaz ya entrena con el grupo del Bayern Múnich: así está el panorama del “Gigante de Baviera” con las lesiones y el regreso de Kompany

Luis Díaz con la camiseta de Christian González de los New England Patriots de la NFL (Angelika Warmuth-REUTERS)

El Bayern Múnich afrontará el 20 de noviembre de 2026 su partido contra el Köln con varias bajas y apenas una sesión de entrenamiento colectivo antes del encuentro.

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Jamal Musiala podría regresar a la convocatoria tras siete semanas de ausencia por un desgarro muscular, aunque Vincent Kompany todavía evalúa si lo incluirá en el once inicial, según Bild.

El calendario aumenta la preocupación del entrenador: el equipo disputará ocho partidos en 28 días, hasta el 18 de diciembre, y una nueva lesión por sobrecarga dejaría pocas alternativas, sobre todo en ataque. Kompany retomó esta semana la conducción de las prácticas tras su lesión en el hombro.

Manuel Neuer, Serge Gnabry, Luis Díaz e Ismael Saibari seguirán fuera frente al Köln. Neuer sufre un desgarro parcial de un tendón del pie derecho y estará ausente hasta Navidad; Gnabry tiene una lesión muscular, Saibari se recupera de una rotura de la sindesmosis del tobillo derecho y Díaz padece un desgarro muscular.

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Alphonso Davies no regresaría por el momento (Kai Pfaffenbach-REUTERS)

La baja de Alphonso Davies redujo otra opción para el extremo izquierdo. Con el ataque limitado a Harry Kane, Michael Olise y Lennart Karl en condiciones, Kompany podría recurrir al juvenil Tim Binder o adelantar a Nathaniel Brown o Tom Bischof. En el único entrenamiento previo con buena parte del plantel, solo participaron Kane, Olise, Josip Stanisic y Sven Ulreich junto con varios juveniles.

Por lo tanto, se espera que el regreso del delantero de la selección Colombia sea el 25 de noviembre de 2026 ante el LOSC Lille de Francia por la Champions League en el estadio Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, según lo que informó el diario alemán.

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A continuación, este será el calendario que tendrá Luis Díaz a partir del juego de Champions:

25 de noviembre de 2026 - UEFA Champions League: LOSC Lille (Francia) vs. Bayern Múnich

28 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Hamburgo vs. Bayern Múnich

1 de diciembre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Hertha Berlín

4 de diciembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Paderborn

8 de diciembre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Slavia Praga (República Checa)

13 de diciembre de 2026 - Bundesliga: Hoffenheim vs. Bayern Múnich

18 de diciembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Werder Bremen