Arepas boyacenses caseras con queso derretido y el toque dulce tradicional de la panela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las arepas boyacenses tienen una textura suave, bordes dorados y un sabor que combina lo salado del queso con el dulzor de la panela. Son perfectas para el desayuno, las onces o una comida casera acompañada de chocolate caliente, café o un tinto.

Esta preparación pertenece a la tradición gastronómica de Boyacá, en la región Andina de Colombia. Su característica más particular es ese toque ligeramente dulce que se obtiene con panela rallada. La receta tradicional también incorpora harina de maíz amarillo, harina de trigo, mantequilla, leche y quesos frescos, como la cuajada, el quesillo o el queso campesino.

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Receta de arepas boyacenses

Las arepas boyacenses son discos gruesos de masa elaborados con harina de maíz amarillo y harina de trigo. En el centro llevan queso y se cocinan sobre una plancha o sartén hasta que quedan doradas por fuera, suaves por dentro y con el queso caliente.

La técnica principal consiste en hidratar la masa con leche, integrar la mantequilla y dejarla reposar unos minutos antes de formar las arepas. La panela debe mezclarse de manera uniforme para que el dulzor no quede concentrado en algunas partes.

Tiempo de preparación

Tiempo de preparación: 25 minutos.

Tiempo de reposo: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 20 minutos.

Tiempo total: 55 minutos.

Ingredientes

Harina de maíz, queso campesino, leche, mantequilla y panela: los ingredientes de esta receta boyacense (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. 2 tazas de harina de maíz amarillo precocida.

2. ½ taza de harina de trigo.

3. 1 taza de leche entera tibia.

4. 2 cucharadas de mantequilla derretida.

5. 250 g de queso campesino, cuajada o quesillo.

6. 2 cucharadas de panela rallada.

7. 1 cucharadita de sal.

8. ½ taza de agua tibia, solo si la masa lo necesita.

9. 1 cucharadita de mantequilla o aceite para engrasar la sartén.

Cómo hacer arepas boyacenses, paso a paso

1. Ponga la harina de maíz amarillo en un recipiente amplio.

2. Añada la harina de trigo, la panela rallada y la sal. Mezcle con una cuchara para distribuir los ingredientes secos.

3. Agregue la leche tibia poco a poco. Integre la mezcla con las manos hasta formar una masa húmeda.

4. Incorpore la mantequilla derretida. Amase durante 3 minutos para que la grasa se reparta bien.

5. Revise la textura. La masa debe ser suave, manejable y no pegarse demasiado a las manos. Si está seca, añada agua tibia de a cucharadas.

6. Cubra la masa con un paño limpio y déjela reposar durante 10 minutos. Este reposo permite que las harinas absorban mejor el líquido.

Las arepas se rellenan con queso y se cocinan a fuego medio-bajo hasta alcanzar un dorado uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Divida la masa en 8 porciones del mismo tamaño.

8. Tome una porción y forme una bola. Aplánela con las manos hasta obtener un disco de aproximadamente 1 cm de grosor.

9. Coloque una porción de queso en el centro. Puede usar queso rallado o una tajada delgada.

10. Cierre la masa sobre el queso. Presione los bordes para evitar que el relleno se salga durante la cocción.

11. Vuelva a aplanar la arepa con cuidado. Procure que todas tengan un grosor parejo.

12. Caliente una sartén, plancha o paila a fuego medio-bajo. Engrase apenas la superficie.

13. Cocine las arepas durante 8 a 10 minutos por cada lado.

14. No use fuego alto, porque la panela puede dorarse demasiado antes de que la masa se cocine por dentro.

15. Voltee las arepas solo cuando la parte inferior tenga manchas doradas y la superficie se vea más firme.

16. Retírelas cuando estén doradas por fuera y el queso del centro se haya derretido.

17. Déjelas reposar durante 2 minutos antes de servir. Así la masa termina de asentarse y el queso no sale de inmediato al partirlas.

También puede cocinar las arepas en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos. A mitad de la cocción, voltéelas para obtener un dorado uniforme. La preparación tradicional puede hacerse sobre un fogón de leña, aunque una sartén pesada ofrece un buen resultado en la cocina de la casa.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 arepas boyacenses medianas.

Puede preparar arepas más pequeñas para servirlas como amasijo en una reunión o durante las onces. En ese caso, la receta puede rendir entre 10 y 12 unidades.

Arepas boyacenses recién hechas, doradas por fuera, suaves por dentro y con queso derretido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por 1 arepa mediana:

Calorías: 290 kcal.

Proteínas: 10 g.

Carbohidratos: 39 g.

Grasas: 11 g.

Grasas saturadas: 5 g.

Fibra: 2 g.

Sodio: 430 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las arepas boyacenses recién hechas saben mejor durante las primeras horas. Si sobran, espere a que se enfríen por completo y guárdelas en un recipiente hermético dentro de la nevera.

En buenas condiciones pueden conservarse durante 3 días. Para calentarlas, use una sartén a fuego bajo o un horno durante 5 a 8 minutos. Evite calentarlas demasiado en el microondas, porque la masa puede ponerse gomosa.

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También puede congelarlas. Envuélvalas de manera individual y guárdelas en el congelador hasta por 1 mes. Para consumirlas, llévelas directamente a una sartén a fuego bajo y cocínelas hasta que recuperen su textura.