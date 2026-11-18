El desafío para las agencias será convertir ese flujo potencial de visitantes en actividad económica distribuida en más regiones del país - (Mario Franco/Colprensa)

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Los ingresos nominales de las agencias de viajes en Colombia cayeron 0,7% entre enero y septiembre de 2026, mientras el personal ocupado se redujo 2,6% y los salarios nominales aumentaron 10,4%, según la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (Emav) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La coincidencia de mayores costos laborales y menores ventas presionó de manera simultánea la rentabilidad y la capacidad de contratación del sector.

Según esta, la variación de los ingresos fue 9 puntos porcentuales (pp) inferior a la registrada en el mismo período de 2025. En el caso del empleo, la caída de 2,6% representó un resultado 2,4 pp menor al del año anterior, en un sector que conecta a los viajeros con destinos y comercializa servicios turísticos nacionales e internacionales.

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Sobre la situación, la presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), Paula Cortés Calle, describió el período como uno de restricciones generalizadas.

La Emav muestra cómo el salario promedio incidió en la generación de empleo en las agencias de viajes - (Dane)

“Las cifras nos muestran que 2026 ha sido un año especialmente complejo para las agencias de viajes. No solo estamos viendo una caída importante en el comportamiento de los ingresos frente al año anterior, sino también una reducción del personal ocupado y un incremento de los costos laborales. Esta combinación presiona la rentabilidad de las empresas y limita su capacidad de generar empleo y seguir invirtiendo en el desarrollo de nuevos productos turísticos”.

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Costos laborales y presión sobre las agencias de viajes

El aumento de 23,7% del salario mínimo coincidió en 2026 con la reducción de la jornada laboral legal, que pasó de 48 a 42 horas semanales en julio. Para las agencias, cuyos gastos de personal forman parte central de su estructura operativa, esos cambios obligan a revisar turnos y recursos para sostener la atención al público. Muchas empresas operan en horarios extendidos, durante fines de semana y días festivos, por lo que la nueva distribución del tiempo de trabajo puede elevar sus costos para mantener la continuidad del servicio.

De acuerdo con el gremio, el aumento de los salarios nominales en 10,4% entre enero y septiembre añadió presión adicional a ese escenario.

Un análisis econométrico del Centro de Pensamiento Económico Anif para Anato estableció que un incremento de 10% en el costo legal de la hora trabajada se asocia con una contracción de 1,6% en el total de ocupados de las agencias. El mismo ejercicio estima un aumento de 8,6% en la remuneración real por hora trabajada.

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Paula Cortés Calle es la presidenta ejecutiva de Anato - crédito Anato

Ahora, las empresas tienen un margen acotado para trasladar esos mayores costos al consumidor, porque deben conservar precios competitivos y venden servicios cuyas tarifas, en numerosos casos, se acuerdan con meses de anticipación. La apreciación del peso afecta también a las agencias receptivas que cobran en dólares pero cubren la mayor parte de sus gastos en pesos, ya que reduce el valor de esos ingresos al convertirlos a moneda local.

“La inflación de los servicios turísticos, la inseguridad, la informalidad y las dificultades de liquidez completan el conjunto de obstáculos que enfrenta el sector”, agregó la Asociación, que considera que la combinación de menores ingresos, reducción del empleo y costos crecientes evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de competitividad y sostenibilidad de las agencias.

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Expectativas de turismo internacional para fin de año

Pese a las dificultades empresariales, un sondeo entre asistentes al VII Encuentro Nacional de Turismo Receptivo mostró expectativas moderadamente favorables para el cierre de 2026. La consulta, desarrollada del 22 y 23 de octubre en Villa de Leyva, Boyacá, indicó que 48,4% de los encuestados proyecta un aumento en la llegada de turistas internacionales frente a la misma temporada de 2025.

Dentro de ese grupo:

26,9% prevé un alza de entre 1% y 10%.

12,9% anticipa aumentos de entre 11% y 20%.

8,6% proyecta crecimientos superiores a 20%.

Dichos resultados corresponden a los asistentes consultados durante el encuentro y no constituyen una medición representativa de todo el sector turístico.

Cartagena recibe entre 4.5 y 5.5 millones de visitantes al año en total (sumando turistas nacionales e internacionales por vía aérea, terrestre y cruceros), según la Alcaldía de Cartagena - (Ricardo Maldonado Rozo/EFE)

Además:

26,9% de los participantes anticipa una disminución de las llegadas internacionales durante la temporada, frente a 20,4% que prevé estabilidad.

4,3% señaló que aún no cuenta con información suficiente para elaborar una proyección sobre el comportamiento del turismo receptivo.

Cortés Calle dijo que esas previsiones se deben a la capacidad de los destinos para adaptarse a las demandas de los viajeros. “Las expectativas para esta temporada representan una oportunidad para fortalecer la llegada de turistas internacionales y llevar sus beneficios a más regiones del país. Para aprovecharla, debemos conectar nuestra diversidad cultural y natural con experiencias que respondan a lo que buscan los viajeros”. Agregó: “Allí, las agencias de viajes cumplen un papel fundamental al integrar la oferta de los destinos, facilitar su comercialización y trabajar de la mano con las comunidades locales”.

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El sondeo detectó también cambios en las preferencias de los visitantes:

42,3% identificó una mayor búsqueda de experiencias auténticas y comunitarias.

19,7% destacó el interés creciente por actividades de naturaleza y aventura.

Ambas tendencias concentraron 62% de las respuestas.

La promoción internacional, el trabajo con las comunidades y la ampliación de los productos turísticos aparecen como vías para que más destinos capten la demanda prevista para fin de año.