Gustavo Puerta tuvo que salir en camilla y directo a urgencias en medio del partido entre la selección Colombia y Chile - (@gustavo_puerta_10/Instagram)

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Gustavo Puerta, mediocampista de Colombia, salió entre lágrimas y fue trasladado al hospital más cercano del estadio Monumental, en Santiago de Chile, después de recibir un fuerte golpe en la rodilla izquierda durante el partido entre las selecciones de ambos países, el martes 17 de junio de 2026.

El volante, que fue titular en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, sufrió la lesión en el minuto 38, cuando disputó a ras de piso un balón dividido con César Pérez, quien llevaba el dorsal 15 en Chile.

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Las imágenes mostraron cómo la rodilla izquierda del colombiano se dobló tras la entrada del rival. Puerta cayó de inmediato al suelo, no pudo contener las lágrimas por el dolor y fue retirado del campo para recibir atención médica.

Tras alrededor de un minuto tendido en el gramado, ingresó el cuerpo médico de la Federación Colombiana de Fútbol para retirarlo del terreno de juego, y que se efectuara el ingreso de Juan Manuel Rengifo, marcado con el número 19 desde el banco de suplentes.

Al término del partido entre la selección Colombia y Chile se desconoció algún pronunciamiento oficial sobre el estado de salud del jugador y la gravedad del mismo, sin embargo las lesiones que deja un golpe en esa parte del cuerpo, tras una entrada como la que recibió el colombiano, puede generar importantes afectaciones y una de ellas es la rotura del ligamento cruzado, la misma que sufrió Radamel Falcao García con Mónaco en el 203, previo al Mundial de Brasil 2014.

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