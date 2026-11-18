Las autoridades pidieron revisar el código de identificación de cada aparato y exigir comprobantes de venta para evitar equipos denunciados como robados o extraviados. (Policía Nacional)

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La Policía Nacional alertó sobre los riesgos de obtener teléfonos móviles de procedencia dudosa, luego de imponer 22.987 órdenes de comparendo en lo que va de 2026 a ciudadanos que portaban equipos con reporte en bases de datos negativas.

La cifra incluye conductas relacionadas con la compra, el alquiler o el uso de celulares que aparecen registrados como hurtados, extraviados o con restricciones en los sistemas habilitados para identificar dispositivos irregulares. Según el comunicado difundido el 17 de noviembre, el promedio equivale a cerca de 73 órdenes de comparendo por día.

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El llamado de la institución apunta a reducir la demanda de equipos que pueden llegar a los mercados ilegales después de un hurto. La recomendación es adquirir celulares en establecimientos autorizados, solicitar la factura y revisar la identificación del dispositivo antes de entregar dinero por una compra.

Bogotá reunió una quinta parte de las sanciones aplicadas en el país

La capital colombiana encabezó el registro de comparendos, con 4.659 órdenes, que representan el 20,3% del total nacional informado por la Policía. Bogotá superó con amplitud a las demás ciudades incluidas en el listado oficial.

La Policía Nacional impuso 22.987 órdenes de comparendo en Colombia por el porte de celulares con reporte negativo en 2026. (Policía Nacional)

Medellín ocupó el segundo lugar, con 960 comparendos. Le siguieron Cali, con 950; Pasto, con 888, y Villavicencio, con 621. Entre las cinco ciudades acumularon 8.078 procedimientos, equivalentes al 35,1% de las sanciones registradas en el periodo analizado.

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La cercanía entre Medellín y Cali marca otra particularidad del balance: solo 10 comparendos separan a ambas ciudades. Pasto, a su vez, quedó a 62 casos de Cali, mientras que Villavicencio completó el grupo de municipios con más registros reportados por la institución.

El coronel Hernando Alfredo Calderón Vega, subjefe Nacional del Servicio de Policía, señaló que los controles se mantienen en distintas zonas del país. “Durante el año 2026, la Policía Nacional ha impuesto 22.987 órdenes de comparendo en el país a ciudadanos que portaban equipos celulares reportados”, afirmó.

La Policía relacionó la compra irregular con las cadenas de hurto

La advertencia institucional se concentra en el papel de los compradores dentro de la circulación de teléfonos que fueron robados o cuya procedencia no puede acreditarse. Para la Policía, las transacciones sin respaldo pueden favorecer las redes que se dedican al hurto y a la reventa de estos dispositivos.

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Bogotá concentró el 20,3% de las sanciones del país con 4.659 procedimientos registrados contra usuarios de equipos irregulares. (Policía Nacional)

Por esa razón, la entidad recomendó desconfiar de las ofertas con valores considerablemente inferiores a los precios habituales del mercado. Un descuento llamativo, sin documentación que acredite el origen del aparato, puede exponer al comprador a la adquisición de un equipo reportado.

La factura, el comprobante de compra y la información del vendedor son elementos que pueden servir para establecer la trazabilidad del celular. La Policía pidió a los usuarios conservar esos soportes, sobre todo en las adquisiciones de segunda mano, donde resulta necesario reforzar las verificaciones previas.

Calderón Vega reiteró que los ciudadanos deben “comprar celulares únicamente en establecimientos autorizados, desconfiar de ofertas con precios muy por debajo del mercado y exigir la factura”. La institución indicó que continuará con operativos y actividades de prevención en el territorio nacional.

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El Imei permite revisar si un teléfono tiene reportes negativos

Antes de comprar un dispositivo, las autoridades aconsejan consultar el Imei, el código internacional que identifica a cada equipo móvil. El número puede visualizarse al marcar *#06# desde el teléfono y debe coincidir con la información disponible en el aparato y en sus documentos de venta.

Las autoridades advirtieron que la compra de teléfonos sin respaldo legal alimenta las cadenas dedicadas al hurto y la reventa. (Policía Nacional)

Una vez obtenido ese código, el usuario debe comprobar en las plataformas oficiales si el equipo tiene un reporte negativo. Esa revisión permite detectar si el celular fue denunciado como robado o extraviado, o si existe alguna restricción que impida su uso regular en las redes de telecomunicaciones.

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recomienda esta verificación como una medida de prevención para quienes planean adquirir equipos usados. La consulta previa puede evitar que una persona compre un teléfono sin conocer que figura en una base de datos negativa.

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El uso de un celular reportado puede derivar en una orden de comparendo, de acuerdo con el balance de la Policía. Además, un equipo bloqueado o con antecedentes de hurto puede perder valor de reventa y quedar inhabilitado para su funcionamiento en las redes móviles.

Más de 101.000 celulares fueron entregados para su disposición final

Como parte del manejo de los equipos recuperados o puestos bajo custodia, la Policía informó que entregó 101.352 celulares a Computadores para Educar, entidad vinculada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La marcación del código *#06# permite obtener el Imei del teléfono para revisar antecedentes por robo o pérdida en plataformas oficiales. (Policía Nacional)

La institución indicó que esa entidad adelantará los procedimientos correspondientes para la disposición final de los dispositivos. El comunicado no precisó si la cifra corresponde de forma exclusiva a los equipos vinculados con los comparendos de 2026 o si incluye teléfonos recibidos en otros procedimientos institucionales.

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La Policía sostuvo que los controles continuarán junto con campañas de sensibilización dirigidas a compradores y vendedores.