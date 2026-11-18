Los investigadores describieron a Niceforonia florezarum como una nueva especie de anfibio descubierta en el Parque Nacional Natural Puracé (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

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Un anfibio de entre 15,4 y 20,4 milímetros, identificado como una nueva especie de rana en el Parque Nacional Natural Puracé, fue descrito por investigadores tras expediciones realizadas entre 2017 y 2023 en los páramos del Macizo Colombiano, en el departamento del Cauca. La especie recibió el nombre de Niceforonia florezarum.

El hallazgo fue informado por Parques Nacionales Naturales de Colombia, que participó en la investigación junto con científicos de distintas instituciones. El estudio, publicado el 22 de septiembre de 2026 en la revista científica Zootaxa, confirmó que los individuos hallados corresponden a una especie distinta dentro del género Niceforonia.

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Los investigadores realizaron 15 jornadas de muestreo en el Parque Nacional Natural Puracé y su zona de influencia. Durante ese proceso reunieron ejemplares y datos que fueron evaluados mediante análisis morfológicos, genéticos, ecológicos y bioacústicos.

La revista científica Zootaxa publicó el estudio fundamentado en quince jornadas de recolección y análisis bioacústicos y genéticos (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

La especie habita dos zonas de páramo en el Cauca

Los registros conocidos de Niceforonia florezarum se concentran entre los 3.340 y los 3.583 metros sobre el nivel del mar. Una de las localidades es la laguna Sánchez, dentro del área protegida; la otra se encuentra en el páramo de Guanacas, entre los municipios de Totoró e Inzá.

El anfibio fue localizado en refugios del suelo, principalmente bajo troncos, dentro de la hojarasca, entre musgos y en sectores con frailejones. Estas condiciones corresponden a ambientes fríos y húmedos de alta montaña, característicos de los páramos andinos.

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Su apariencia permite separarla de otras especies del mismo género. Tiene pequeñas protuberancias en el dorso y una coloración que puede variar entre tonos rojizos y marrones. En la zona ventral presenta manchas blancas o color crema.

Los registros del anfibio se concentran entre los 3.340 y los 3.583 metros sobre el nivel del mar en dos sectores del departamento del Cauca (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

Además, los análisis señalaron una diferencia anatómica relevante: la rana no cuenta con discos ensanchados en los dedos de manos y pies, una característica presente en especies cercanas. Su pariente evolutivo más próximo sería Niceforonia brunnea, conocida en Nariño y el norte de Ecuador, a cerca de 195 kilómetros de distancia.

Una hembra fue hallada junto a 19 huevos bajo tierra

Uno de los registros de campo abrió una nueva línea de investigación sobre la reproducción de este grupo de anfibios. Durante una expedición, el equipo encontró a una hembra adulta que cubría con su cuerpo una puesta de 19 huevos, enterrada a unos cinco centímetros de profundidad.

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Según los autores, se trata del primer registro documentado de un posible cuidado parental en el género Niceforonia. Aún se necesitan observaciones adicionales para establecer cómo se desarrolla esta conducta y qué papel cumple en la supervivencia de los embriones en el ecosistema de páramo.

El hallazgo de una hembra junto a una puesta de 19 huevos bajo tierra representa el primer registro documentado de posible cuidado parental en el género Niceforonia (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

La investigación fue liderada por Gustavo Adolfo Pisso-Flórez, vinculado al Parque Nacional Natural Puracé, junto con Alexandra Cardona-Giraldo, Héctor E. Ramírez-Chaves, Andrés Felipe Liévano-Bonilla, Glib O. Mazepa y Kevin P. Mulder.

Con la descripción de esta especie, Colombia supera las 10 especies conocidas del género Niceforonia. Seis de ellas habitan en páramos, ecosistemas que cumplen una función clave en la regulación y almacenamiento de agua en la cordillera de los Andes.

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El parque no tenía registros previos del género Niceforonia

El Parque Nacional Natural Puracé abarca 92.148 hectáreas y reúne bosques altoandinos, ecosistemas andinos y páramos en un gradiente de altitud que va de los 2.350 a los 4.700 metros. Antes de este trabajo, no existían registros del género Niceforonia dentro de sus límites.

Colombia superó las diez especies conocidas del género Niceforonia, de las cuales seis habitan en ecosistemas de páramo (Parques Nacionales Naturales de Colombia)

Para Parques Nacionales, el resultado aporta información sobre una diversidad de anfibios que todavía no ha sido documentada por completo en el área. La entidad señaló que Niceforonia florezarum “es una muestra de la riqueza natural del Macizo Colombiano y de todo lo que aún queda por conocer” en los territorios conservados.

Sin embargo, los científicos no cuentan todavía con datos suficientes para definir el estado de conservación de la especie. Una de sus dos localidades conocidas, el páramo de Guanacas, está fuera de áreas con protección formal y enfrenta presiones vinculadas con la ganadería, la expansión agrícola y el turismo.

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La descripción científica permitirá orientar futuras búsquedas para determinar la distribución de la rana, el tamaño de sus poblaciones y sus necesidades de conservación. También ofrece una referencia para evaluar los efectos que las transformaciones del hábitat pueden tener sobre este anfibio de distribución aparentemente restringida.