El presidente del Senado se refirió a la decisión del Gobierno de no poner IVA a la canasta familiar e informó sobre avances del Centro Democrático en el estudio de la propuesta (Prensa Honorio Henríquez)

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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, anunció que, entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre, la bancada del Centro Democrático presentará su propuesta sobre la Ley de Rescate Económico que presentó el Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Además, aseguró que la iniciativa busca ordenar las finanzas de la Nación y atender la crisis fiscal del país sin afectar la canasta familiar.

“Coincidimos en la necesidad de solucionar la grave situación fiscal del país, pero sin afectar la canasta familiar de los colombianos. Nosotros, en reuniones muy juiciosas, hemos expresado esa preocupación. La bancada, con el liderazgo del (ex)presidente y (ex)senador Álvaro Uribe Vélez, se ha reunido con expertos”, detalló el funcionario ante los medios de comunicación.

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El énfasis que hizo Henríquez en la imposición del impuesto indirecto a los productos de la canasta familiar se basa en la propuesta inicial del Gobierno, que contemplaba una cobertura más amplia del IVA del 19%, la cual cobijaba a alimentos como el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino, las hortalizas, las arvejas en lata, los champiñones preparados, los encurtidos y los fríjoles precocidos, entre otros.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que el anuncio del presidente De la Espriella de no poner IVA a la canasta familiar genera tranquilidad (Ovidio Gonzále/Presidencia de la República, Colprensa y John W. Vizcaino/VIEWpress)

Debido a la polémica que surgió al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella echó para atrás esa medida. “Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar, ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos”, indicó el primer mandatario en declaraciones públicas.

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Respaldo a la decisión del Gobierno de no poner IVA a la canasta familiar

El presidente del Senado valoró el anuncio que hizo el primer mandatario de no imponer IVA a la canasta familiar y dijo que espera que el Ejecutivo lo cumpla.

“Nos causan tranquilidad las expresiones del presidente de la República del día 15 de noviembre, donde anuncia que no se afectará la canasta familiar. Esperamos que así sea, que el IVA no la afecte, pero también queremos hablar con toda la franqueza con el Gobierno y decirles que queremos una ley que ordene las finanzas de la Nación, que exija austeridad del Estado y que proteja el bolsillo de todas las familias colombianas”, explicó.

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El presidente del Senado afirmó que la Ley de Rescate Económico debe proteger el bolsillo de las familias, lo que implica no afectar la canasta familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta del Centro Democrático: exclusión de productos de consumo masivo

De igual manera, aseguró que la subcomisión creada por el Centro Democrático para discutir la Ley de Rescate Económico y plantear una nueva iniciativa ya formuló alternativas que excluyen los productos básicos de consumo masivo, el café, los servicios de medicina y el campo, actualmente afectado por la inseguridad y la situación económica del país.

El presidente del Senado aseguró que la colectividad continuará haciendo una evaluación de la propuesta oficialista, con base en el contexto actual de los ciudadanos y los requerimientos de la Nación en materia fiscal. Indicó que parte de los propósitos que tiene el Centro Democrático es avanzar hacia el crecimiento de la economía colombiana y la generación de empleo.

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“Nosotros reconocemos la disposición de escuchar las preocupaciones de nuestro partido, de las distintas bancadas. Desde el Centro Democrático continuaremos haciendo el estudio, el análisis y las propuestas que permitan reducir el gasto del Estado, aumentar la inversión y, obviamente, crecer y generar empleo, que es lo que necesitan los colombianos. Por parte del Congreso, quiero decir lo siguiente: el Congreso está a la altura de la discusión”, precisó.

El presidente del Senado afirmó que la Ley de Rescate Económico no puede afectar la canasta familiar ni el campo colombiano (Prensa Honorio Henríquez)

De igual manera, advirtió que el partido, aunque es afín a la administración de Abelardo de la Espriella, está abordando la iniciativa de ajuste fiscal del Gobierno desde la independencia. “Nuestro deber no es otorgarle al Gobierno un cheque en blanco ni aplazar las decisiones difíciles. Nuestro deber es liderar con independencia la construcción de una reforma fiscal que le dé sostenibilidad al país. Desde el Congreso, desde el Centro Democrático, seguiremos aportando en ese propósito”, dijo.

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