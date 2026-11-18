La Armada informó que la Operación Tridente dejó 20 capturados, 37 laboratorios desmantelados y pérdidas calculadas en más de USD 530 millones para las estructuras criminales (Armada de Colombia)

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La Armada Nacional incautó cerca de 16.420 kilogramos de drogas durante una operación desarrollada en el Pacífico colombiano, con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos. El resultado, divulgado el martes 17 de noviembre, incluyó el desmantelamiento de 37 laboratorios y la captura de 20 personas.

La operación, denominada Tridente, tuvo lugar entre el 8 y el 29 de octubre de 2026 bajo la coordinación de la Fuerza Naval del Pacífico y con el respaldo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades concentraron los procedimientos en rutas marítimas y zonas costeras que, según la Armada, son utilizadas por organizaciones criminales para trasladar cargamentos ilícitos.

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El resultado principal fue la incautación de 9.993 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 6.426,7 kilogramos de marihuana. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esa cantidad equivale a cerca de 26 millones de dosis que no llegaron a los mercados ilegales.

La operación combinó unidades navales, aéreas y de Infantería de Marina

La Armada incautó 9.993 kilogramos de cocaína y 6.426,7 kilogramos de marihuana en el litoral Pacífico. (Armada de Colombia)

Las acciones se desarrollaron con medios navales, aeronaves y tropas de Infantería de Marina, que participaron en tareas de inteligencia, patrullaje e interdicción. El objetivo fue reforzar el control sobre las rutas utilizadas para sacar drogas por el litoral y el océano Pacífico.

El capitán de navío Fernando Jesús Durán Martínez, comandante del Grupo de Guardacostas del Pacífico, señaló que el despliegue apuntó a las redes de transporte y producción de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

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“La Armada de Colombia logró la incautación de 16,4 toneladas de sustancias ilícitas, afectando las estructuras logísticas y de producción de las organizaciones criminales que utilizan el Pacífico colombiano como corredor para el narcotráfico”, afirmó el oficial.

La Operación Tridente contó con el respaldo de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial del Comando Sur de Estados Unidos. (Armada de Colombia)

Durante la operación se realizaron seis interdicciones marítimas y quedaron inmovilizadas seis motonaves. Las unidades también intervinieron tres puntos de acopio y ejecutaron tres acciones ofensivas terrestres a cargo de la Infantería de Marina.

Desmantelaron decenas laboratorios para procesar pasta base de coca

Uno de los componentes de la operación estuvo dirigido a la infraestructura de producción de drogas. Las autoridades informaron que fueron desmantelados 37 laboratorios destinados al procesamiento de pasta base de coca.

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En esos lugares fueron hallados 13.082 galones de insumos líquidos y 1.876 kilogramos de insumos sólidos. Según la Fuerza Naval del Pacífico, los materiales estaban destinados a la elaboración de sustancias ilícitas que luego serían movilizadas por corredores terrestres, fluviales y marítimos.

Las autoridades hallaron 13.082 galones de insumos líquidos y 1.876 kilogramos de insumos sólidos en las zonas intervenidas. (Armada de Colombia)

La ofensiva dejó además 20 capturados, que quedaron vinculados de forma preliminar con actividades relacionadas con el narcotráfico. Las autoridades no precisaron las organizaciones a las que pertenecerían ni los puntos exactos donde ocurrieron las detenciones.

Para la Armada, el cierre de los laboratorios busca afectar la capacidad de abastecimiento de las redes criminales antes de que los cargamentos ingresen a las rutas marítimas de exportación.

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Las millonarias pérdidas para las estructuras criminales

La institución calculó que la incautación y la destrucción de infraestructura ilícita representaron pérdidas superiores a USD 530 millones para las organizaciones narcotraficantes.

La institución militar calculó pérdidas superiores a 530 millones de dólares para las organizaciones del narcotráfico. (Armada de Colombia)

El balance oficial también incluyó estimaciones sobre el impacto sanitario de las sustancias decomisadas. De acuerdo con esos cálculos, el operativo evitó unas 10.000 emergencias médicas relacionadas con el consumo de drogas, 5.000 nuevos casos de adicción y cerca de 100 muertes por sobredosis.

Además, la Armada estimó un ahorro cercano a USD 6,5 millones para los sistemas de salud, asociado a la atención de personas afectadas por el consumo de los estupefacientes que fueron incautados.

La Operación Tridente se desarrolló dentro del Escudo de las Américas, una iniciativa de cooperación hemisférica que contempla el intercambio de información de inteligencia y operaciones coordinadas contra organizaciones transnacionales. El mecanismo reúne capacidades militares y navales para vigilar rutas marítimas, fluviales y portuarias empleadas en actividades ilícitas.

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La Fuerza Naval del Pacífico informó que mantendrá los controles marítimos y costeros para ubicar cargamentos, identificar a los responsables y limitar el uso de las rutas colombianas por parte de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.