El animalito está siendo atendido por expertos, pero requiere intervenciones quirúrgicas para sobrevivir (Patitas de la Protesta/Facebook)

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Un perro permanece bajo atención veterinaria en Bogotá luego de que la fundación Patitas de la Protesta alertara sobre la delicada condición de salud del animal, hallado abandonado con una herida abierta en la zona anal por un presunto empalamiento.

El canino fue trasladado desde Santa Marta al Centro Veterinario Especialistas Kanan, donde recibe tratamiento para controlar las lesiones y las infecciones detectadas.

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La organización informó que Austin, como fue llamado el animal, llegó a la capital el 16 de noviembre y requirió una limpieza profunda de las zonas afectadas. De acuerdo con el reporte difundido en redes sociales, la lesión estaba invadida por gusanos y larvas, una situación que obligó a intervenciones inmediatas para retirarlos.

“Austin ya está en Bogotá, pero su estado es muy delicado”, señaló la fundación al actualizar el reporte del caso. El animal tiene un pronóstico reservado y el equipo médico debe establecer el alcance de las afectaciones internas antes de definir los próximos procedimientos.

Este caso de maltrato animal causó indignación en las plataformas digitales que piden respeto por la vida de los animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fundación evalúa una posible cirugía para reconstruir la zona afectada

Según Patitas de la Protesta, Austin presenta una lesión que comprometió el ano y dejó expuesto parte del colon. Esa condición le causa dolor al intentar defecar y hace necesaria una valoración especializada para determinar si puede ser sometido a una cirugía reconstructiva.

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El diagnóstico inicial también incluye desnutrición grave, presencia de hemoparásitos (organismos que afectan la sangre) e infestación de garrapatas. A estas patologías se suman heridas en distintas partes de su cuerpo y señales que podrían corresponder a quemaduras en los codos, testículos y almohadillas de las patas.

La fundación indicó que aún no se ha confirmado si el retiro de los gusanos fue total. Por ello, los veterinarios deben continuar con curaciones, exámenes y monitoreo clínico, mientras buscan estabilizar al perro antes de tomar decisiones sobre intervenciones de mayor complejidad.

Entre los estudios pendientes figuran ecografías y radiografías, además de varios procedimientos para evaluar el estado de los tejidos y los órganos comprometidos: “Aún nos queda un camino enorme para intentar salvarlo”.

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La fundación asegura que el perro sigue luchando por su vida (Patitas de la Protesta/Facebook)

El brutal ataque ocurrió en Santa Marta

Austin fue encontrado tendido en la vía pública por una mujer que decidió trasladarlo para conseguir ayuda. La fundación afirmó que, hasta ese momento, nadie había intervenido pese al deterioro físico que presentaba el animal.

Habitantes del sector relataron a la organización que un hombre presuntamente habría introducido un palo por el ano del perro. Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por autoridades y fue expuesta por la fundación como parte de la información recibida durante la atención inicial del caso.

La organización animalista sostuvo que las lesiones encontradas en el cuerpo de Austin son compatibles con un cuadro de abandono y falta de atención prolongada. La permanencia de larvas en la herida agravó la condición del canino y elevó el riesgo de infección, de acuerdo con lo informado por la entidad.

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Austin permanece hospitalizado y bajo observación mientras se define el tratamiento integral que necesita para superar la etapa crítica.

Patitas de la Protesta solicita donaciones para cubrir la atención veterinaria

Canales de donación por los que los ciudadanos pueden aportar para salvar al animalito (Patitas de la Protesta/Facebook)

La fundación pidió apoyo económico para asumir los costos de hospitalización, medicamentos, exámenes diagnósticos, curaciones y una eventual intervención quirúrgica. Los canales para realizar aportes fueron publicados en las redes sociales oficiales de Patitas de la Protesta.

“No podemos hacerlo solos. Sus gastos veterinarios son altísimos y necesitamos ayuda urgente para continuar su tratamiento”, indicó la organización, que agregó que el objetivo es reunir los recursos necesarios para garantizar la continuidad de la atención médica.

“Austin ya ha sufrido demasiado. Merece conocer una vida sin dolor”, añadió la fundación. Mientras avanzan los estudios clínicos, la organización mantiene abierta la solicitud de donaciones.

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