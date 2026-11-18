Mateo Cassierra registró seis goles y tres asistencias a lo largo de 43 compromisos disputados con Atlético Mineiro en la temporada. (REUTERS/Cris Mattos)

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La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Mineiro y Boca Juniors definirá el título el sábado 21 de noviembre, desde las 5:30 p. m., en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Dos colombianos se consagrarán campeones: Álvaro Montero y Sebastián Villa por el equipo argentino, o Mateo Cassierra y Kevin Castaño por el brasileño.

Cassierra llega con opciones de ser el delantero titular de Atlético Mineiro después de disputar los 90 minutos del último partido del club antes de la final. El atacante recuperó terreno tras permanecer un mes fuera por una lesión muscular y ante la falta de un ‘9’ fijo para el entrenador Eduardo Domínguez.

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El colombiano alternó la titularidad y la suplencia en la temporada: comenzó 22 partidos de los 43 que disputó y participó en nueve goles, con seis anotaciones y tres asistencias. En los cinco encuentros más recientes, Mineiro probó en el centro del ataque a Cassierra, Igor Gomes, Caua Soares, Victor Hugo y Reinier.

Mateo Cassierra completó noventa minutos frente a Mirassol y cuenta con opciones de integrar el ataque titular de Atlético Mineiro. (REUTERS/Cris Mattos)

El exjugador del Deportivo Cali fue el último elegido en el empate 0-0 contra Mirassol, donde recibió una calificación de 6,6, informó el medio AS Colombia. Kevin Castaño, en cambio, tiene casi asegurada su presencia en la final.

Un Mineiro de capa caída

Atlético Mineiro disputará la final de la Sudamericana ante Boca con el objetivo de cortar una racha de siete partidos sin triunfos. El equipo brasileño llega tras perder el clásico ante Cruzeiro, quedar eliminado de la Copa de Brasil y ceder terreno en la pelea por la clasificación a la próxima Copa Libertadores, mientras que el conjunto argentino se consagró campeón de la tabla anual y alcanzó la final de la Copa Argentina.

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La mala racha comenzó con la derrota por 2 a 0 ante Montevideo City Torque en el Centenario, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Mineiro avanzó gracias al triunfo por 3 a 0 conseguido en la ida.

Después perdió 3 a 2 contra Flamengo en el Maracaná, cayó ante Cruzeiro por un gol de Arthur Jorge y fue derrotado por Botafogo en el estadio Nilton Santos. El sábado volvió a sumar con un empate sin goles frente a Mirassol como visitante.

Atlético Mineiro acumula una racha de siete compromisos consecutivos sin victorias en las distintas competencias de la temporada. (REUTERS/Tiago Trindade)

La seguidilla llevó al Atlético Mineiro al séptimo lugar de la liga brasileña, fuera de los puestos de acceso a la Libertadores, cuando restan tres fechas para el final. El club tiene un partido más que sus rivales directos porque adelantó un encuentro debido a la final ante el Xeneize.

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La eliminación de la Copa de Brasil se produjo frente al Gremio. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez perdió 2 a 0 en Porto Alegre e igualó 1 a 1 en Belo Horizonte, resultado que permitió avanzar al equipo del sur, actualmente ubicado en puestos de descenso.

El club brasileño también busca dejar atrás las finales internacionales perdidas en las últimas temporadas. En la edición anterior de la Copa Sudamericana cayó por penales ante Lanús, y en 2024 perdió la final de la Copa Libertadores por 3 a 1 frente a Botafogo en el Monumental, pese a jugar con un futbolista más durante gran parte del partido.

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Llegada a Barranquilla

Boca Juniors y Atlético Mineiro llegarán el 18 de noviembre a Barranquilla para preparar la final de la Copa Sudamericana. Los dos equipos viajarán en vuelos chárter y establecerán sus concentraciones en la capital del Atlántico antes de la definición continental.

El partido se disputará con una temperatura prevista de 32 °C en el escenario de la “Arenosa”. Boca programó sus entrenamientos del jueves y el viernes a la misma hora del encuentro para adaptarse a las condiciones climáticas de la ciudad.

La delegación argentina partirá desde Buenos Aires a las 2:00 p. m., equivalentes a las 12:00 en Colombia, después de una práctica matutina en el predio de Ezeiza. El plantel, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, se hospedará en el hotel Estelar Alto Prado.

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Boca Juniors llega a la definición continental tras consagrarse campeón de la tabla anual y clasificar a la final de la Copa Argentina. (FOTOBAIRES)

Atlético Mineiro saldrá desde Belo Horizonte a las 2:00 p. m., hora de Brasil, desde el Aeropuerto Internacional de Confins. El arribo de la delegación brasileña a Barranquilla está previsto para las 7:00 p. m., hora colombiana.

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez se concentrará en el hotel Hilton Garden Inn Barranquilla. El plantel tendrá su primera práctica el jueves y completará el viernes su preparación táctica para enfrentar a Boca. La sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, que inicialmente iba a recibir a Boca, será utilizada finalmente por el “Galo”.