La CAR actualizó su inventario de emisiones atmosféricas e identificó 1.185 fuentes fijas contaminantes en Cundinamarca (Sofía Toscano/Colprensa)

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El uso de carbón en diferentes actividades industriales representa uno de los principales desafíos para reducir la contaminación atmosférica en Cundinamarca. Aunque este combustible participa en una proporción menor de las fuentes identificadas por la autoridad ambiental, genera el 81% del material particulado que llega al aire, una situación que pone el foco sobre las prácticas energéticas de las empresas del departamento.

El panorama hace parte de la actualización del inventario de emisiones atmosféricas presentado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), que encontró 1.185 fuentes fijas contaminantes en su jurisdicción. La cifra representa un incremento del 32% frente a los 900 puntos registrados en 2024.

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El carbón es responsable del 81% del material particulado emitido por las fuentes industriales identificadas en el departamento (POLICÍA NACIONAL)

El diagnóstico también permitió establecer que la contaminación asociada a la actividad industrial no se distribuye de manera uniforme. El centro y occidente de la Sabana de Bogotá, junto con Soacha, reúnen el 67% de las empresas y fuentes fijas identificadas durante el más reciente ejercicio de caracterización.

La CAR presentó los resultados durante la conmemoración del Día Internacional del Aire Puro y explicó que el aumento en los registros responde al fortalecimiento de sus capacidades técnicas. Para esta actualización se realizaron mediciones directas en chimeneas y se contó con personal especializado, bajo la metodología Bottom-Up.

Cerámica, arcilla y alimentos concentran las fuentes identificadas

La composición del inventario muestra que buena parte de los puntos contaminantes está relacionada con dos actividades económicas. La fabricación de productos de cerámica y arcilla ocupa el primer lugar, con 548 fuentes, equivalentes al 46% del total. En segundo lugar aparece la producción de alimentos y bebidas, que reúne 221 fuentes y representa el 19%. En conjunto, estos dos sectores concentran cerca del 65% de los registros identificados por la autoridad ambiental.

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El informe también diferencia las emisiones según el tipo de proceso industrial. De acuerdo con los datos recopilados, 810 fuentes, equivalentes al 68%, están asociadas a procesos de combustión, mientras que las 374 restantes, que corresponden al 32%, se relacionan con actividades de combustión.

La distribución de los combustibles utilizados permite identificar otro aspecto relevante para entender el problema. Los gaseosos tienen una participación del 38%, con 446 fuentes, mientras que los sólidos representan el 34%, con 402 registros.

Soacha y el centro y occidente de la Sabana de Bogotá concentran el 67% de las empresas y fuentes fijas registradas por la autoridad ambiental (Gobernación de Cundinamarca)

Sin embargo, la proporción de uso no refleja por sí sola el impacto ambiental de cada fuente energética. Aunque los combustibles sólidos tienen una participación menor frente a los gaseosos, principalmente por el uso de carbón, son responsables del 81% del material particulado emitido a la atmósfera.

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Carlos Eduardo Rodríguez, director Técnico, Científico y de Modelamiento Ambiental de la CAR, explicó la concentración territorial encontrada durante el estudio. “Nuestro análisis nos permitió establecer que las zonas como el centro y occidente de la Sabana, así como Soacha, concentran el 67% del total de empresas y fuentes fijas identificadas en el más reciente barrido”.

El inventario servirá para orientar medidas de control

Para la autoridad ambiental, contar con información actualizada sobre las emisiones industriales permitirá establecer prioridades en la gestión de la calidad del aire. El diagnóstico será un insumo para desarrollar modelos de dispersión y determinar cuáles poblaciones podrían estar más expuestas a los contaminantes.

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La CAR considera que este seguimiento cobra especial importancia ante los retos asociados a la variabilidad climática y la intensificación del fenómeno de El Niño. Por esa razón, la identificación de las fuentes y sus características permitirá orientar las acciones de vigilancia y control en las zonas con mayores concentraciones.

Rodríguez destacó que el alcance del inventario va más allá de contabilizar los establecimientos que generan emisiones. “Más allá de establecer cuántas fuentes existen, esta herramienta permite conocer su distribución en el territorio, cuáles son las actividades que más emiten y qué territorios requieren especial atención en materia de gestión y acciones para disminución y control de las emisiones”.

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La fabricación de productos de cerámica y arcilla encabeza el listado de actividades industriales contaminantes, con 548 fuentes identificadas (@Ambientebogota / X)

Entre las medidas que podrían impulsarse a partir de los resultados están la sustitución de combustibles y la incorporación de tecnologías limpias en los procesos industriales. Según el directivo, la información recopilada también permitirá optimizar el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire (Svca) y fortalecer las exigencias ambientales dirigidas a las empresas.

El objetivo de la actualización es contar con mejores herramientas para identificar los focos de contaminación, evaluar sus efectos y orientar decisiones que contribuyan a disminuir las emisiones atmosféricas en Cundinamarca.