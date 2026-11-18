La Alcaldía de Cali busca albergar compromisos de la selección Colombia durante las eliminatorias hacia el Mundial 2030. (Bernardo Peña/Colprensa)

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La selección Colombia cerró su temporada 2026 con dos amistosos ante Chile. Uno de ellos se disputó en el estadio Pascual Guerrero de Cali, donde la Tricolor ganó 1-0 ante un escenario prácticamente lleno. El encuentro, jugado el 13 de noviembre, también permitió recaudar fondos con la boletería para los damnificados por el terremoto del 10 de agosto.

Tras el éxito del partido, la Alcaldía de Cali buscará que la ciudad sea sede de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. La intención es que el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dispute allí algunos partidos del camino al certamen de la FIFA, ya que no juega fuera del estadio Metropolitano de Barranquilla desde las Eliminatorias para Brasil 2014.

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Aunque la propuesta podría ser bien recibida por los aficionados, existen obstáculos para concretarla. La Federación Colombiana de Fútbol y la selección Colombia consideran las condiciones de Barranquilla como uno de los motivos para mantener, por ahora, la sede en la capital del Atlántico.

La propuesta de Cali para la selección Colombia

Con más de 30.000 personas en el estadio Pascual Guerrero en el amistoso del 13 de noviembre, la Alcaldía de Cali ratificó que cuenta con las condiciones para acoger a las selecciones Colombia en su ciudad, como lo viene haciendo con la escuadra femenina en la Liga de Naciones.

En entrevista con el programa Zona Libre de Humo, el alcalde Alejandro Eder afirmó que quiere a la Tricolor para las clasificatorias al Mundial 2030: “Vamos a solicitar a la Federación Colombiana de Fútbol que podamos tener un partido de eliminatoria en Cali, haremos lo imposible por lograrlo”.

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El estadio Pascual Guerrero reunió a más de 30.000 personas en las tribunas para el partido amistoso del 13 de noviembre. (Bernardo Peña/Colprensa)

Una de las razones del mandatario municipal para recibir al combinado nacional es porque “la sede de la Federación Colombiana de Fútbol que se construirá en Cali va a ser la más moderna y la más completa en todo el país”, además de que “hemos hecho un proceso para que Cali sea la casa de la selección Colombia femenina con varios logros y récords ya ejecutados”.

Sin embargo, la Federación Colombiana de Fútbol no tiene contemplado cambiar de sede, como lo dijo el técnico Néstor Lorenzo en una rueda de prensa en Cali: “No se ha planteado la verdad. Barranquilla terminó con su sede, es una plaza que por muchas cuestiones tiene una prioridad hoy día. En el futuro no sé”.

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El técnico Néstor Lorenzo confirmó que la selección nacional mantiene a Barranquilla como su sede prioritaria. (Bernardo Peña/Colprensa)

El presidente de la organización, Ramón Jesurún, también le dijo a El VBar Caracol, en junio de 2026, que la capital del Atlántico tiene más ventajas: “Acá se unen una serie de factores complementarios que hacen en el análisis, a decir qué es lo mejor para la selección. Entiendo que a todas las ciudades les pertenece, pero que compitan, y hoy Barranquilla se las lleva por encima a todas”.

Barranquilla, un paso adelante

Según lo dicho por Néstor Lorenzo y Ramón Jesurún, el combinado nacional parece que no se moverá de la capital del Atlántico por un buen tiempo porque, además de que allí ha clasificado a seis mundiales, ahora cuenta con mejores condiciones para sus partidos y para los aficionados.

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El sábado 21 de noviembre será la reinauguración del remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla, que luego de 10 meses de obras de ampliación, será entregado para la final de la Copa Sudamericana ese mismo día, entre Atlético Mineiro y Boca Juniors, así que será una “prueba de fuego” para la Alcaldía de Barranquilla.

Las obras de remodelación elevaron la capacidad del estadio Metropolitano de Barranquilla a 65.000 espectadores con nuevas graderías bajas. (EFE/Alcaldía de Barranquilla)

El escenario pasó de 45.000 espectadores a 65.000, se bajó la cancha para acomodar nuevas graderías bajas, así como camerinos, zonas VIP, entradas y salidas, una fachada moderna y mejores accesos para partidos locales, internacionales y eventos musicales.