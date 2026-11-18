Barranquilla será sede de un gabinete binacional entre los gobiernos de Colombia y Perú, encabezado por Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori (Presidencia/EFE)

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá a su homóloga de Perú, Keiko Fujimori, durante la primera semana de diciembre de 2026 en Barranquilla.

La cita será el primer encuentro presencial entre los dos mandatarios desde que asumieron sus cargos en 2026.

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La presidenta Keiko Fujimori participará junto a varios de sus ministros en un gabinete binacional. El propósito será discutir asuntos bilaterales que permanecen abiertos y revisar la relación política, comercial y de seguridad entre los dos países.

La presidenta Keiko Fujimori participará junto a varios de sus ministros en un gabinete binacional con el presidente Abelardo de la Espriella (Maxim Shemetov/REUTERS)

Otro de los temas que se discutirán será la disputa limítrofe por la isla Santa Rosa, ubicada en el Amazonas, un asunto que generó tensiones diplomáticas entre ambos países en 2025.

La disputa por Santa Rosa estará entre los asuntos de la agenda

Uno de los temas previstos es la situación de la isla Santa Rosa, en el Amazonas, cuya controversia limítrofe se intensificó en 2025 después de que Perú creara el distrito de Santa Rosa de Loreto.

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Los gobiernos también tratarán asuntos de seguridad e integración regional. Entre los mecanismos que figuran en la agenda está la Alianza del Pacífico, creada en 2012 por Colombia, Perú, Chile y México.

La reunión incluirá conversaciones sobre los desafíos derivados de la adhesión de los dos países al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad promovida por Estados Unidos para el hemisferio occidental. De acuerdo con la información conocida, México y Brasil permanecen por fuera de ese mecanismo en la región.

La cita ocurrirá tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

El encuentro se producirá después de la reanudación de las relaciones entre Bogotá y Lima. Los vínculos se rompieron en marzo de 2023, cuando el gobierno de Dina Boluarte retiró a su embajador en Colombia tras declaraciones del entonces presidente colombiano Gustavo Petro sobre la destitución de Pedro Castillo.

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En las últimas semanas, ambos países restablecieron sus misiones diplomáticas. El 6 de noviembre, Ricardo Ghibellini Harten presentó sus credenciales como embajador peruano en Colombia.

Ricardo Ghibellini Harten presentó sus credenciales como embajador peruano en Colombia (Cancillería)

Por parte de Colombia, De la Espriella nombró al coronel retirado Alfonso Plazas Vega como representante diplomático en Perú, luego de que el nombramiento de Thania Vega no avanzara por falta de requisitos para ocupar el cargo.

La visita de Fujimori ocurrirá después del viaje de la primera dama, Ana Lucía Pineda, a Perú durante la visita del papa León XIV al país.

Tras participar en la ceremonia de bienvenida, la esposa del presidente Abelardo de la Espriella compartió una historia en Instagram. Allí agradeció a la presidenta peruana, Keiko Fujimori, por la invitación para recibir al papa León XIV y destacó el mensaje del líder católico dirigido a Colombia.

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“Gracias a la presidenta Keiko Fujimori por invitarnos a recibir al Papa León XIV. Un espacio de fe, de gratitud y de oración por nuestra patria Colombia”, escribió la primera dama.

Ana Lucía Pineda asistió al recibimiento del papa León XIV en la capital peruana (@analu_pineda - Instagram/Reuters)

La Cancillería había señalado que la participación de Pineda se limitaba a la recepción. El viaje se financió con recursos personales y no implicó erogaciones ni obligaciones para el Estado.

La visita se produjo mientras la primera dama afrontaba críticas por el destino de las donaciones reunidas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, que ella encabezaba, había recibido parte de los aportes destinados a las familias damnificadas y a la recuperación de las áreas afectadas.

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Pineda negó anomalías en el manejo del dinero. La organización difundió un informe que consignó donaciones privadas por $54.589.523.791, recibidas entre el 7 de julio y el 16 de octubre de 2026.

El Pacto Histórico sostuvo que el 88% de los fondos permanecía sin utilizar y solicitó documentos sobre los ingresos, los desembolsos y las ayudas distribuidas. La agrupación no explicó cómo obtuvo ese cálculo.