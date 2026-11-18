El momento cuando Gustavo Puerta sale en Camilla del estadio Monumental de Santiago de Chile (Javier Torres-EFE)

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El 17 de noviembre de 2026, Colombia y Chile empataron sin goles en el estadio Monumental David Arellano (casa del Colo-Colo) por el segundo partido de la última fecha FIFA del año calendario.

A pesar de que el balance para la “Tricolor” es positivo desde el resultado, la preocupación por los amantes del fútbol de la selección pasa por el juego que mostró durante los 180 minutos de la ventana internacional el equipo y el estado de salud de Gustavo Puerta.

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El volante del Olympiacos de Grecia recibió un fuerte golpe por parte del volante César Pérez y al minuto 42 fue reemplazado por Juan Manuel Rengifo, futbolista de Atlético Nacional.

El periodista afirmó que el golpe de la rodilla no generó una lesión grave en el volante del Olympiacos (@cesaralo-X)

En este contexto, el 17 de noviembre de 2026, el periodista César Augusto Londoño de Caracol Radio entregó el informe preliminar que pudo conocer en exclusiva sobre la lesión de Puerta y reveló que no se presentó ruptura de ligamentos tras la lesión:

“ATENCIÓN. Inicialmente el primer informe médico descartó ruptura del ligamento cruzado en la rodilla de Gustavo Puerta. Hubo distensión y seguirá la evolución con tratamiento. Mañana se confirmaran los exámenes. Que descanso grande”, afirmó.

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De esta forma, se espera que tras la revisión de los médicos en Santiago de Chile del estado de la rodilla de Puerta, viaje directamente a Atenas (capital de Grecia) y el Olympiacos (equipo de Puerta) y allí se determine de forma oficial su parte médico.

Así fue el golpe que recibió Gustavo Puerta y las reacciones que generaron en redes sociales

Gustavo Puerta jugó en los dos partidos amistosos ante Chile (Ernesto Guzmán-EFE)

Gustavo Puerta, mediocampista de Colombia, fue trasladado a un hospital tras sufrir un fuerte golpe en la rodilla izquierda durante el amistoso ante Chile, disputado el martes 17 de junio de 2026 en el estadio Monumental de Santiago. El futbolista salió del campo entre lágrimas en el minuto 38 y quedó a la espera de un diagnóstico oficial sobre la gravedad de la lesión.

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La forma en que se produjo el impacto abrió interrogantes sobre una eventual lesión de ligamentos. Juan Felipe Cadavid, comentarista de RCN Televisión, sostuvo durante la transmisión: “La verdad, lo primero que uno piensa con un golpe de esos y la muestra de ese dolor es en el ligamento”.

Cadavid también cuestionó la cobertura televisiva de la acción:

“Solo repitieron la jugada una vez. Desde Chile es que mandan la transmisión y solo la repitieron una vez”.

Una lesión de ese tipo podría implicar una recuperación de entre ocho y nueve meses, según la posibilidad planteada durante la transmisión previo a conocerse la información que entregó César Augusto Londoño. Entre las afectaciones que puede provocar un golpe en esa zona figura la rotura del ligamento cruzado, lesión que sufrió Radamel Falcao García en Mónaco en 203, antes del Mundial de Brasil 2014.

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Olympiacos determinará la gravedad de la lesión de Gustavo Puerta (Stephane Mahe-REUTERS)

Puerta juega en Olympiacos de Grecia y deberá aguardar una comunicación de su club o de la Federación Colombiana de Fútbol para conocer si requiere un tratamiento específico, una eventual operación y el posterior proceso de rehabilitación.

La entrada de Pérez generó cuestionamientos de usuarios en redes sociales, que reprocharon la dureza de la acción en un partido amistoso. Entre los mensajes, Yaserisimo afirmó que “no puedes entrar así nunca y menos en un partido amistoso”, mientras que PSierraR describió la salida del mediocampista entre lágrimas por el dolor en la rodilla.

Theo González, director de deportes de Red+ Noticias, también señaló la intensidad física del conjunto chileno desde el comienzo del encuentro y recordó que Colombia perdió a otro futbolista por lesión. Davinson Sánchez, capitán del equipo, recibió un golpe en los primeros minutos y fue sustituido por Jhon Lucumí.

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A diferencia de Puerta, Davinson Sánchez pudo abandonar el campo caminando y no mostró la misma reacción de dolor. La selección colombiana terminó el partido con dos cambios obligados por lesiones sufridas ante Chile.