Shakira, Carlos Vives, Juanes, Karol G, Kali Uchis y Grupo Niche se incluyen entre los actos colombianos que ganaron el Grammy anglo a lo largo de su historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación anunció el pasado lunes 16 de noviembre los nominados a la 69ª edición de los Grammy, que premiará lo mejor de la música producida entre el 31 de agosto de 2025 y el 28 de agosto de 2026.

La cantante británica RAYE lidera el total de candidaturas con 11, entre ellas Grabación, Álbum y Canción del Año por su disco This Music May Contain Hope, con lo que iguala el récord de nominaciones en un año para una artista mujer que Beyoncé había establecido en la edición de 2025. La propia Beyoncé marcó otro hito: con su nominación a Mejor Interpretación de R&B Solista por Morning Dew (Donk), se convirtió en la primera artista en alcanzar las 100 candidaturas en la historia de los premios.

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La música latina y de artistas hispanohablantes ocupa un lugar relevante en la lista de este año. Rosalía figura entre las candidatas a Álbum, Grabación y Canción del Año, además de competir en categorías como Mejor Interpretación Pop Solista y Mejor Canción Latina, esta última una categoría estrenada en la edición 2027 junto con otras cuatro.

En el campo específicamente latino, los nominados a Mejor Álbum de Pop Latino incluyen a Karol G por No Me Arrepiento de Sentir Tanto, junto a Mon Laferte, Carín León, Rawayana y Elena Rose. En Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino compiten el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Milo J y Fito Páez, mientras que la música urbana reúne a Rauw Alejandro, Álvaro Díaz y Young Miko, entre otros.

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La representación colombiana se extiende a seis categorías de esta edición. Karol G acumula dos nominaciones: a Mejor Álbum de Pop Latino por No Me Arrepiento de Sentir Tanto y a Mejor Canción Latina por Ahí, tema grabado junto al canadiense Drake. Juanes aspira a Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino con JuanesTeban, producción con la que ya ganó en la categoría equivalente de los Latin Grammy hace unos días.

En Mejor Álbum Tropical Latino, tres de los cinco nominados son colombianos: Carlos Vives por El Último Disco Vol. 1, Grupo Niche por Más Que Palabras y Fonseca por Antes Que el Tiempo Se Vaya. A esa lista se suman Shakira, nominada junto al nigeriano Burna Boy a Mejor Interpretación de Música Global por Dai Dai, y Ryan Castro, con dos candidaturas en música urbana.

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Los ganadores se conocerán el 7 de febrero de 2027 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El historial de estos artistas en los Grammy anglosajones —la ceremonia estadounidense, distinta de los Latin Grammy— permite dimensionar lo que está en juego para la música colombiana en la próxima edición.

Es en ese contexto que Infobae Colombia hace un repaso por los colombianos que lograron llevarse el gramófono de la versión angloparlante a lo largo de la historia.

Shakira, la primera colombiana premiada y la única con actuación en su año de triunfo más reciente

Shakira fue la primera colombiana en conquistar un Grammy anglo, gracias a su MTV Unplugged (CAMERA PRESS/Tsuni vía Grosby Group)

Shakira fue la primera artista colombiana en ganar un Grammy anglosajón, un logro que alcanzó en 2001 con MTV Unplugged, distinguido como Mejor Álbum de Pop Latino. Cinco años después repitió en la categoría Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino, con Fijación Oral, Vol. 1. Su tercer premio llegó en 2018, con El Dorado, de nuevo en Pop Latino.

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El cuarto Grammy de la barranquillera se produjo en la ceremonia de 2025, por Las Mujeres Ya No Lloran, también en Mejor Álbum de Pop Latino. Esa noche coincidió con su cumpleaños número 48 y marcó su regreso al escenario de los Grammy después de 18 años sin presentarse ante la transmisión principal del evento.

Shakira abrió su actuación con Ojos Así, de su álbum de 1998 Dónde Están los Ladrones?, y continuó con un popurrí que incluyó su sesión con el productor argentino Bizarrap. La presentación recibió una ovación de pie de artistas presentes en el recinto, entre ellos Billie Eilish, Taylor Swift y Beyoncé.

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Juanes acumula cuatro estatuillas

Juanes comparte con Shakira el récord como los artistas colombianos con más premios Grammy anglosajones, con cuatro estatuillas cada uno (Phil Mccarten/UPI/Shutterstock vía Grosby Group)

El cantante oriundo de Medellín es, junto con Shakira, el colombiano con más premios Grammy anglosajones: cuatro en total. Obtuvo el primero en 2009, en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, por La Vida… Es Un Ratico. El segundo llegó en la ceremonia de 2013, también en Mejor Álbum de Pop Latino, por Juanes: MTV Unplugged. Esa noche, además, hizo su debut como intérprete en el escenario principal de los Grammy: ofreció una versión bilingüe de Your Song, de Elton John, acompañado únicamente de su guitarra acústica, según consignó Grammy.com.

Sus dos premios más recientes corresponden a la categoría Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino: en 2022 por Origen y en 2024 por Vida Cotidiana. Ambos triunfos se definieron en la ceremonia previa no televisada, por lo que no implicaron una aparición de Juanes en la transmisión principal del evento.

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Su actuación más recordada en un Grammy anglosajón sigue siendo la de 2015, cuando se convirtió en el primer artista en interpretar una canción completamente en español en la transmisión televisada de la gala. Esa noche, sin embargo, el premio para Colombia no fue para él sino para Carlos Vives.

Carlos Vives ganó en 2015 mientras Juanes hacía historia sobre el escenario

Carlos Vives acumuló dos estatuillas de los premios Grammy anglosajones gracias a sus álbumes 'Déjame Entrar' y 'Más + Corazón Profundo' (Phil McCarten/UPI/Shutterstock vía Grosby Group)

Carlos Vives suma dos premios Grammy anglosajones. El primero llegó en 2002, con Déjame Entrar, en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino Tradicional. El segundo se produjo en la ceremonia de 2015, cuando Más + Corazón Profundo se impuso en Mejor Álbum Tropical Latino. En su discurso, el samario dejó en evidencia las dificultades que tenía para expresarse en inglés: “Me disculpo, mi inglés no es bueno. Mi música es mucho mejor”, dijo visiblemente nervioso tras recibir el galardón.

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A diferencia de Juanes, que esa misma noche protagonizó la primera interpretación íntegramente en español de la historia de la transmisión televisada de los Grammy, Vives celebró el triunfo desde las gradas, donde compartió una fotografía junto a su esposa Claudia Elena Vásquez durante la actuación de su compatriota, publicada en su cuenta de la red social X ese mismo día.

Bacilos y Grupo Niche ganaron en categorías de la ceremonia previa

El grupo liderado por el colombiano Jorge Villamizar, Bacilos, obtuvo en 2003 el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino por Caraluna, disco que también le valió ese año un Latin Grammy en la categoría equivalente para dúos o grupos. La agrupación, formada en Miami, no registra una actuación en la transmisión principal de los Grammy anglosajones correspondiente a ese año.

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Grupo Niche, agrupación de música tropical fundada en Cali, ganó en 2021 el Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino por 40, disco grabado para celebrar las cuatro décadas de trayectoria de la orquesta. El premio se definió, como ocurre con la mayoría de las categorías latinas, durante la Premiere Ceremony no televisada de esa edición.

Kali Uchis, Karol G y 123 Andrés representan a la nueva generación

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en ganar el premio Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana en 2024 por 'Mañana Será Bonito' (David Swanson/REUTERS)

La cantante Kali Uchis, nacida en Virginia pero criada en Pereira, obtuvo su primer Grammy en 2021 en la categoría Mejor Grabación de Dance, por 10%, colaboración con el productor canadiense Kaytranada. Se trata de un triunfo fuera de las categorías específicamente latinas, en un campo dedicado a la música electrónica y de baile.

Karol G consiguió su primer Grammy anglosajón en 2024, en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, por Mañana Será Bonito. Fue la primera intérprete femenina en ganar ese galardón. “Esta es mi primera vez en los Grammy y es la primera vez que sostengo mi propio Grammy”, dijo la artista paisa al recibir el premio. El triunfo se produjo en la ceremonia previa, sin que la artista se presentara esa noche en la transmisión principal.

Ese mismo año, el dúo infantil 123 Andrés, integrado por el colombiano Andrés Salguero, ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música para Niños por We Grow Together Preschool Songs, su segunda nominación en la categoría tras haber competido sin éxito en 2022 con Actívate. Con este triunfo, Colombia sumó representación en un campo del premio distinto a las categorías tradicionalmente asociadas con la música latina, ampliando el abanico de géneros en los que artistas del país han sido reconocidos por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.