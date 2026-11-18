Madre de los trillizos colombianos que fueron detenidos por el ICE pidió la liberación de sus hijos (Reuters/Facebook)

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Los trillizos colombianos Duvan, Esteban y Thomas Manrique, de 19 años, permanecen retenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos tras ser interceptados el 5 de noviembre de 2026 en Alabama cuando iban a trabajar.

La lista de los detenidos incluye a Michael Angscioso Medina, ciudadano venezolano de 19 años. Los cuatro fueron trasladados inicialmente a la cárcel del condado de Pickens y, el 10 de noviembre, fueron llevados al Centro de Procesamiento de ICE de Pine Prairie, en Luisiana.

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Los tres hermanos permanecen en el centro migratorio de Pine Prairie, a la espera de una resolución sobre su situación. La familia afirmó que los jóvenes no tienen antecedentes penales y que mantenían pendiente un trámite de asilo.

Tras la detención, Nancy Mirella Velásquez, madre de los trillizos, espera una decisión de las autoridades migratorias que permita la salida de los jóvenes. En declaraciones recogidas por Univision, relató que afronta al mismo tiempo las consecuencias de la operación y la incertidumbre por la situación de sus hijos.

“No puedo con el dolor que tengo”, dijo. Desde Colombia, aseguró que espera recibir la noticia de que los tres podrán recuperar su libertad: “Estoy acá, en la espera de que me digan que mis hijos son libres”.

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La familia asegura que los jóvenes tenían permisos de trabajo vigentes

Nancy Mirella Velásquez señaló que los jóvenes, de 19 años, le colaboraban a cubrir los gastos de su tratamiento contra el cáncer (Facebook)

Según la información entregada por sus familiares, Duván, Esteban y Thomas llegaron a Estados Unidos en mayo de 2023, cuando aún eran menores de edad. Tras su ingreso, quedaron bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés).

Los jóvenes, que ingresaron mediante un proceso de asilo político, tenían autorizaciones de trabajo vigentes hasta 2030. Antes de la detención, trabajaban para contribuir a los gastos del hogar y al tratamiento médico de su madre.

La detención interrumpió esa fuente de ingresos. La familia calcula que necesita más de USD 75.000 para cubrir la defensa legal de los cuatro detenidos, además de los costos relacionados con la atención de Velásquez. Uno de los jóvenes, añadió la familia, fue padre de gemelas hace 23 días.

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Nancy Velásquez fue deportada y recibió el diagnóstico de cáncer dos días después

La familia asegura que los jóvenes tenían permisos de trabajo vigentes (Facebook)

La enfermedad de la madre de los trillizos había comenzado a afectar a la familia meses antes. Sus parientes indicaron que Nancy Mirella Velásquez fue deportada a Colombia en julio de 2026 y recibió el diagnóstico de cáncer dos días después de llegar al país.

Lorena Velásquez, hermana de los trillizos, contó a la cadena de televisión abierta en español de Estados Unidos que la mujer había perdido mucho peso antes de acudir a consulta. “Estaba muy delgada, decidió acudir al médico y fue donde le descubrieron que tenía cáncer en el 90 % en su estómago”, afirmó.

Tras la intervención quirúrgica, Velásquez explicó que requiere medicamentos para controlar el dolor. “Con los dolores tan fuertes que siento en mi cirugía, estoy a punta de hidromorfona, que es un compuesto de la morfina, porque es lo único que me quita el dolor”, señaló.

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El medio estadounidense informó que la mujer despertó de la operación en terapia intensiva preguntando por sus hijos. A la preocupación médica se suma ahora la falta de ingresos que representaban los tres jóvenes para costear su tratamiento.

“Me duele que mis hijos estén detenidos. Son ellos quienes están cubriendo los gastos de mi enfermedad”, manifestó Velásquez a WBRC. También pidió a las autoridades que revisen el caso de los jóvenes: “No es justo cuando somos gente buena y trabajadora. Ojalá se les conmueva el corazón”.

ICE habló tras la detención de los trillizos

ICE señaló que había irregularidades en el proceso de asilo de los trillizos - (Europa Press)

Luego que los tres hermanos quedaran bajo la custodia de las autoridades estadounidenses, las autoridades migratorias señalaron que encontraron irregularidades en la documentación, por lo que “permanecerán bajo custodia del ICE a la espera de su deportación y se les garantizará el debido proceso”.

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Conforme a lo que expusieron en un comunicado al que accedió Univisión, “en mayo de 2023, la Patrulla Fronteriza detuvo a estas personas tras su ingreso ilegal al país cerca de Yuma, Arizona. Posteriormente, fueron remitidas a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados por ser menores de edad”.