La ejecución de la Operación Boa logró articular a un total de 17 países, incluyendo alertas y conexiones investigativas en naciones como Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay (Dijín e Interpol)

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Una operación de cooperación entre autoridades de 17 países permitió capturar en Villavicencio (Meta) y Yumbo (Valle del Cauca) a dos hombres señalados de integrar una red transnacional dedicada a la distribución y comercialización de material de abuso sexual infantil.

La Policía Nacional informó la mañana del miércoles 18 de noviembre de 2026 que los procedimientos hicieron parte de la Operación Boa, y de acuerdo con lo que menciona el reporte oficial, la red funcionaba en grupos cerrados de la aplicación de mensajería Viber.

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La investigación comenzó con labores de ciberpatrullaje, análisis forense e intercambio de información de inteligencia entre autoridades internacionales.

Las acciones fueron adelantas de manera conjunta por agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), la Fiscalía General de la Nación, la Comunidad de Policías de América (Ameripol) y la agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

La red distribuía el material a través de la red de mensajería instantánea Viber (archivo Reuters/Dado Ruvic/Ilustración)

El ‘modus operandi’: la primera fase identificó a 18 usuarios en siete países

El acceso y la permanencia de los participantes dependían del aporte de nuevos archivos con material de abuso sexual infantil, de acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades.

De igual forma, se precisó que los dos capturados (de 40 y 60 años) en Colombia cumplían funciones de coordinación para descargar, distribuir y comercializar esos contenidos.

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Uno de ellos, según la Policía, habría obtenido fotografías de menores de edad en entornos escolares y residenciales.

La fase inicial de la investigación permitió ubicar 18 usuarios activos en España, Bolivia, Costa Rica, Argentina, Colombia, El Salvador y Paraguay.

España concentraba seis de los perfiles identificados. Le seguían Bolivia y Costa Rica, con tres casos cada uno; Argentina y Colombia, con dos usuarios; y El Salvador y Paraguay, con uno respectivamente.

Un teléfono incautado a uno de los hoy detenidos será analizado por las autoridades (Dijín e Interpol)

En junio de 2026, representantes de los países involucrados se reunieron en Buenos Aires, Argentina, para definir las acciones contra la estructura. La operación amplió su alcance a 17 países de América y Europa, con alertas e intercambios de información hacia Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay.

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La Operación Boa dejó 18 capturas y 22 allanamientos en varios países

La ejecución internacional de la Operación Boa dejó 22 diligencias de allanamiento, 18 capturas y 194 elementos materiales probatorios incautados, de acuerdo con el balance oficial.

Los peritos identificaron 668 videos y 586 imágenes con contenido de explotación sexual infantil. Los archivos corresponden a casos de victimización de niños, niñas y adolescentes de entre cinco y 15 años.

Ese material fue incorporado a la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños de INTERPOL, conocida como ICSE.

La plataforma emitió una alerta para los 196 países miembros de la organización, con el propósito de avanzar en la identificación y protección de las víctimas.

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Un encuentro en Argentina entre las autoridades de los países donde se obtuvieron reportes permitió el despliegue del operativo simultáneo (Dijín e Interpol)

Un dispositivo incautado será sometido a análisis forense

En las diligencias desarrolladas en Colombia, las autoridades incautaron un teléfono y un dispositivo de almacenamiento que presuntamente eran utilizados para las transacciones ilegales y la conservación de archivos.

Los equipos quedaron bajo cadena de custodia y pasarán por procesos de extracción y análisis forense digital en el Centro Cibernético Policial.

Los hoy detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de pornografía con personas menores de 18 años.

Mientras tanto, la Policía busca establecer si hay otras víctimas en territorio colombiano, identificar a nuevos integrantes de la red y ampliar la información para las autoridades de otros países con miras a más posibles detenciones.

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La institución invitó a denunciar hechos que puedan afectar a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales a través del CAI Virtual o de la línea de emergencias 123.