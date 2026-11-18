Canciller de Colombia/Ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula (Cancillería de Colombia)

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En medio de un debate de control político en el Congreso de la República, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, se refirió a información de organismos internacionales sobre actividades de grupos armados en la región, incluyendo el territorio nacional.

“Grupos como Hezbollah, Al Qaeda y la Guardia Revolucionaria iraní ya tienen presencia acá. Tienen presencia en Venezuela, tienen presencia en Colombia”, declaró el canciller.

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Bula sostuvo que existen referencias e información de organismos internacionales sobre estas actividades. “Para esto hay referencias múltiples y mucha información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y de organizaciones de inteligencia europeas. Aquí no hay ningún secreto”, afirmó.

Hezbollah es un partido político y grupo paramilitar musulmán chií libanés (Infobae América)

El canciller también explicó la decisión de ubicar la Embajada de Colombia en Jerusalén. Señaló que el Gobierno contará con consulados para atender a los ciudadanos colombianos y defendió la localización de la sede diplomática.

“Va a haber un consulado para atender a los connacionales. Si hay una connotación política por estar en Jerusalén, también debería haberla por estar en Tel Aviv. Escogen la de Jerusalén exclusivamente”.

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Sobre la sede diplomática, agregó: “La embajada en Jerusalén está en Jerusalén Oeste, que es una zona no disputada”.

En relación con la posición del Gobierno colombiano ante el conflicto entre Israel y Palestina, Bula afirmó que mantener relaciones con Israel no implica adoptar una postura contraria a Palestina.

“Ser amigos de Israel no implica ser enemigos de Palestina. ¿Por qué tiene que existir esa dicotomía entre blanco y negro?”, expresó. “Primero que todo, hay que evitar condenar a todo un país y a toda su población, como en el caso de Israel, por lo que hace su Gobierno”.

El debate tuvo lugar en el contexto de la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa orientada a combatir el crimen transnacional.

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Al Qaeda es una organización terrorista islamista sunita fundada en 1988 por Osama bin Laden a partir de redes de combatientes extranjeros que participaron en la guerra afgana contra la ocupación soviética. Su nombre significa “la base” en árabe (EFE)

Colombia rompió relaciones diplomáticas con Irán y declaró terrorista al CGRI

El Gobierno de Colombia declaró como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (Cgri) de Irán, pocas horas después de anunciar la ruptura formal de las relaciones diplomáticas con la República Islámica. La Cancillería sostuvo que el grupo “representa un grave peligro para la paz y seguridad internacional” y afirmó que reprime a la población iraní y realiza operaciones encubiertas fuera de sus fronteras.

La decisión diplomática se hizo efectiva el 19 de septiembre de 2026 y puso fin a más de cinco décadas de vínculos entre Bogotá y Teherán, establecidos en 1975. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la medida respondió a los lineamientos de la política exterior colombiana en materia de seguridad nacional, seguridad hemisférica y lucha contra el crimen transnacional.

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Para declarar terrorista al Cgri, el Gobierno colombiano tuvo en cuenta las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades iraníes, los ataques contra países involucrados en el conflicto de Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción de las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) para verificar el programa nuclear iraní.

En un comunicado, la Cancilleria señaló que la Guardia Revolucionaria representa un peligro para la seguridad internacional, anticipando el endurecimiento de medidas para impedir el ingreso de personas vinculadas a dicha milicia al país (@CancilleriaCol/X)

El Cgri controla fuerzas terrestres, navales y aéreas de Irán, además de administrar el arsenal de misiles balísticos y drones del país. También mantiene vínculos con grupos armados regionales como Hezbollah y Hamas. La Cancillería anunció que va a reforzar los controles de seguridad para impedir el ingreso a Colombia de personas asociadas con esa organización.

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La ruptura de relaciones diplomáticas no va a afectar los servicios consulares, que continuarán funcionando con normalidad. La embajada de Colombia en Nueva Delhi, India, va a asumir de manera concurrente la atención de los asuntos diplomáticos y consulares relacionados con Irán, conforme a las disposiciones de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares.