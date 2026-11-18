La Policía Nacional ofreció una recompensa de diez millones de pesos por información que permita la localización de los prófugos (Policía)

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Una recompensa de 10 millones de pesos fue ofrecida para lograr la recaptura de seis hombres que escaparon de la estación de Policía de Betania, en el suroeste de Antioquia. La evasión quedó al descubierto hacia la 1.15 a. m. del martes 17 de noviembre.

Los detenidos permanecían en una sala temporal de privación de la libertad. Según el reporte policial, aprovecharon el alto volumen de la música que sonaba durante las fiestas del municipio para ejecutar el plan.

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Los seis hombres hicieron un hueco en el baño de la zona de reclusión, accedieron a la sala de cámaras de seguridad y salieron por la parte trasera de las instalaciones. Más de 28 horas después de la fuga, las autoridades mantenían activas las labores para ubicarlos.

La fuga de la estación de Policía de Betania ocurrió cuando seis hombres recluidos en una sala temporal abrieron un hueco en el baño, llegaron al área de monitoreo y escaparon por la parte posterior del edificio.

Los internos perforaron una pared en el baño de las celdas temporales y huyeron por la parte posterior de la sede policial (Freepik)

Las autoridades activaron un plan de búsqueda, ofrecieron una recompensa y abrieron actuaciones para determinar cómo se produjo la evasión.

Entre los fugitivos está Yamil Fernando Rodríguez Rivera, de 38 años, quien permanecía privado de la libertad desde marzo por feminicidio agravado y acceso carnal violento agravado.

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También escaparon Aldo Damián Serna López, de 25 años; Juan Carlos Castañeda Montoya, de 21; Luis Javier Quintana Fabra, de 36; Juan Sebastián Garcés Gómez, de 35, y Juan Guillermo Quintero Toro, de 35 años.