El técnico David González entregó sus sensaciones de lo que fue la clasificación de los "Diablos Rojos" a la final de la Copa BetPlay ante Internacional de Bogotá (Dimayor-YouTube)

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El 17 de noviembre de 2026, América de Cali sufrió pero clasificó a la final de la Copa BetPlay tras vencer en el marcador global por 3-2 al Internacional de Bogotá, luego de empatar a un gol en el estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

De esta forma, los “Diablos Rojos” jugarán su segunda final en este torneo en los últimos tres años y tras el partido, el técnico antioqueño David González habló sobre la clasificación e hizo una fuerte crítica y a la vez un llamado de unión a los hinchas del cuadro “Escarlata” para apoyar al equipo en estas instancias finales, diferenciando al hincha que acompaña en el estadio con el que ve los juegos por televisión.

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David González, director técnico del América de Cali (Andrés López-Colprensa)

En la rueda de prensa, González pidió una actitud más positiva a los hinchas de América de Cali luego de que el equipo clasificara a la final de la Copa BetPlay tras imponerse 3-2 en el marcador global ante Internacional de Bogotá. El técnico sostuvo que el respaldo de la afición será importante durante la recta final del semestre, en la que el cuadro escarlata también disputará los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Las críticas por el rendimiento del equipo surgieron después del partido. González pidió que los aficionados acompañen al plantel y consideró que el clima alrededor del club puede influir en el desempeño de los futbolistas.

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“Hay que cambiar un poquito ese chip y ser más positivos. Esto es América. Creo que ese pensamiento es más del que se quedó en la casa y lo ve por televisión que del que viene al estadio”, afirmó.

El entrenador señaló que el gol sobre el final y la clasificación pueden modificar la percepción de quienes asistieron al escenario deportivo.

“El que viene al estadio, con el éxtasis de ese gol al final y de pasar a una final, como que olvida lo que pudo haber pasado durante el partido”, añadió.

González aceptó que América puede no tener siempre su mejor presentación, aunque consideró que ese escenario no debe opacar el objetivo de avanzar en los torneos.

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“Puede pasar que no juguemos nuestro mejor partido, porque a todos nos pasa”, dijo.

El técnico amplió su mensaje al señalar que el club representa a los futbolistas, a los asistentes al estadio y a quienes siguen los encuentros por televisión.

“América no son solamente los once que salen a jugar en la cancha. Son todos los que están en la tribuna y los que lo ven por televisión. Necesito que todos tengan una mente positiva, porque si no, nos van a perjudicar”, sostuvo.

América tuvo imprecisiones y cedió transiciones ante Internacional de Bogotá

David González reconoció que el equipo no jugó bien ante Internacional de Bogotá en el Pascual Guerrero de Cali (Raúl Palacios - El País/Colprensa)

La serie dejó dificultades para el conjunto escarlata, que tuvo problemas para vulnerar a un rival ordenado en defensa y con recursos para las transiciones. González valoró la propuesta de Internacional de Bogotá y destacó el peligro que representó Sanguinetti en ataque.

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El entrenador admitió que su equipo atravesó pasajes de ansiedad, una situación que afectó la precisión colectiva y facilitó los avances del rival.

“A nosotros nos costó un poco poder entrar, estuvimos un poco desesperados y ese desespero nos dio un poco de imprecisión. Le terminamos dando a ellos varias transiciones; les permitimos hacer lo que mejor hacían”, explicó González.

Pese a esos momentos, el técnico resaltó la reacción de sus jugadores y puso el foco en el resultado de la llave. Para el cuerpo técnico, el paso a la final representa un reconocimiento al esfuerzo del plantel durante el semestre.

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González afirmó que la obligación de competir por títulos forma parte de la historia del club. Por eso, defendió que el principal objetivo en una instancia eliminatoria es conseguir el pase, incluso cuando el rendimiento no alcanza los niveles esperados.

“Las finales se tienen que pasar y se tienen que clasificar. Juegue bien, juegue mal, juegue bonito, pase lo que pase, América está en la final”, sentenció.

La Copa BetPlay ya le aseguró una definición al equipo vallecaucano. Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay le ofrecerán la opción de disputar una segunda final en el mismo semestre.