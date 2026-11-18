Apoderado de los familiares de Alicia Graham confirmó que la empresaria sabía que estaba siendo envenenada con talio (Colprensa/Alicia Graham Sardi/LinkedIn-captura de pantalla The European/YouTube)

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La solicitud de una investigación independiente sobre la muerte de Alicia Graham Sardi volvió a poner bajo examen los episodios de intoxicación con talio que sufrió entre 2020 y 2021. David Espinosa, apoderado de sus hermanos Cristina y Carlos Graham Sardi, aseguró que la familia entregó a la Fiscalía General de la Nación información reunida en una pesquisa privada para que se determine si la exposición al metal fue intencional y si tuvo incidencia en su fallecimiento.

La denuncia, radicada en marzo de 2026, pide que se investigue al banquero Juan de Bedout, esposo de Graham hasta su muerte, ocurrida el 17 de agosto de 2021. Espinosa recalcó que sus clientes no pretenden anticipar responsabilidades y que corresponde al ente acusador establecer qué pasó, con las facultades de investigación que no tiene un carácter privado.

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La familia pidió separar el caso de la muerte de Alicia Graham

Según explicó el abogado a El Tiempo, los hermanos Graham Sardi habían pedido desde mediados de 2025 que se revisara la intoxicación de Alicia. Sin embargo, resolvieron promover un expediente separado para evitar que el asunto se confundiera con la investigación por el envenenamiento de dos niñas, entre ellas Inés de Bedout Graham, hija de Alicia y Juan de Bedout.

La menor murió en abril de 2025 junto con una compañera de colegio tras consumir frambuesas contaminadas con talio. En ese proceso, la Fiscalía busca imputar a Zulma Guzmán, quien tuvo una relación extramatrimonial con De Bedout, según la información divulgada por los medios.

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Espinosa sostuvo que el empresario figura como víctima en la investigación por el homicidio de su hija. Por eso, dijo, una causa autónoma permitiría que las diligencias sobre la muerte de Alicia se surtan sin interferir con aquel expediente y con garantías para todas las partes.

“No puedo afirmar que haya algún resultado investigativo contundente en señalar a Juan de Bedout”, dijo Espinosa, de acuerdo con la entrevista publicada por El Tiempo. “Pero a los hermanos les pareció prudente poner esa información en conocimiento de la Fiscalía”, agregó.

Un examen de agosto de 2021 registró presencia de talio

Varios exámenes médicos practicados a Graham encendieron las alertas en su entorno más cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El núcleo de la solicitud está en las dos crisis de salud que atravesó Alicia Graham. La primera ocurrió a finales de 2020 e inicios de 2021, cuando recibió tratamiento tras detectarse intoxicación por talio. Luego presentó de nuevo síntomas en el segundo semestre de 2021, antes de morir con un diagnóstico de cáncer fulminante.

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La documentación aportada por la familia incluye un examen de orina practicado el 3 de agosto de 2021. El análisis del laboratorio Labintox habría arrojado 672,9 microgramos de talio por litro, resultado que, según el expediente citado por medios colombianos, fue enviado a la Fundación Santa Fe de Bogotá tres días antes de su fallecimiento.

Para Espinosa, esa información exige una revisión judicial, pues el metal apareció en una muestra tomada pocas semanas antes de la muerte. “Lo único cierto es que Alicia fue envenenada con talio a inicios de 2021, se sometió a un tratamiento y, aparentemente, se recuperó”, expuso. Añadió que la reaparición de síntomas y el resultado de laboratorio deben ser evaluados por peritos y fiscales.

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El abogado David Espinosa solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue el envenenamiento con talio que causó la muerte de Alicia Graham en 2021 - crédito David Espinosa Acuña & Asociados S.A.S / Facebook

No obstante, la sola presencia de talio no determina por sí misma cuándo ocurrió la exposición, cómo se produjo ni cuál fue su efecto específico sobre la muerte. Esos puntos hacen parte de las preguntas que deberá resolver la investigación oficial, aseveró el togado.

Espinosa también explicó que Graham confesó a personas cercanas a su entorno que sabia con seguridad que estaba siendo envenenada. Así mismo, dijo que las sospechas no derivaron en una investigación por parte de las autoridades, ya que nunca se denunciaron los hechos.

“Yo creo que Alicia, en los últimos meses de su vida, tuvo la certeza de que la estaban envenenando. Y efectivamente ella lo manifestó de viva voz a una de sus amigas cercanas. Luego de hacer una investigación, pero esa investigación, lo cierto es que nunca se concretó, nunca se realizó ninguna investigación ni se presentó ninguna denuncia, ni siquiera una averiguación de responsables”, indicó en el mismo diálogo.

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Los testimonios privados mencionan conflictos en el matrimonio

La pesquisa contratada por los hermanos reunió testimonios de personas del entorno de Graham sobre la relación de pareja. Según Espinosa, algunos declarantes describieron un matrimonio conflictivo y afirmaron que Alicia les habría hablado de presiones para separarse.

El abogado también mencionó diferencias entre las versiones sobre el vínculo de De Bedout con Guzmán. Mientras ella habría dicho que la relación se extendió por más de seis años, el banquero la habría caracterizado como ocasional. Para los denunciantes, esa contradicción y la presunta posibilidad de que Guzmán hubiera accedido al talio ameritan verificación judicial.

El representante de la familia sostuvo que Alicia llegó a pensar que estaba siendo envenenada y que habló de contratar a un investigador privado y de solicitar pruebas de polígrafo a personas cercanas. Esos audios y testimonios, de ser incorporados formalmente, podrían convertirse en elementos de la indagación.

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El abogado Fabio Humar se pronunció sobre la denuncia presentada contra Juan de Bedout por la familia de Alicia Graham Sardi - @HumarFabio/X/Juan de Bedout/Linkedin

Espinosa, además, cuestionó que la denuncia se filtrara a los medios cuando llevaba meses bajo reserva. “Esta filtración está afectando la presunción de inocencia de la que debe gozar Juan de Bedout como cualquier procesado”, declaró.

La defensa del banquero, encabezada por Fabio Humar, ha dicho que su cliente atenderá los requerimientos de la Fiscalía y entregará la información que las autoridades soliciten. El investigativo habría empezado a citar personas que pueden aportar datos sobre los últimos meses de vida de Alicia Graham.