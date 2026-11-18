La exconsejera presidencial estuvo acompañada por su abogado penalista, Johnny Batalla Mena (Canal Institucional-Verónica Alcocer/Facebook)

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Eva Ferrer, exconsejera presidencial para la Reconciliación, compareció durante la tarde del miércoles 18 de noviembre de 2026 ante un fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos. La diligencia contó con la participación de funcionarios especializados y agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como representantes del Departamento de Seguridad Nacional. La exfuncionaria estuvo acompañada por el abogado penalista Johnny Batalla Mena.

El encuentro tuvo como propósito conocer de primera mano la información que Ferrer ha suministrado sobre presuntas irregularidades atribuidas a Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, y a personas de su entorno. Entre los asuntos expuestos figuran posibles traslados de estupefacientes y dinero en aeronaves oficiales, además de supuestas operaciones relacionadas con lavado de activos.

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La reunión se produjo por solicitud de fiscales estadounidenses, quienes han mantenido comunicación con la fiscal Ángela Daza, encargada de las actuaciones relacionadas con este caso en Colombia. Las autoridades de ambos países han establecido contactos para conocer los elementos disponibles y contrastar las afirmaciones de la exconsejera.

La defensa de Ferrer preparó documentación y otros elementos probatorios para entregarlos a los funcionarios estadounidenses durante la diligencia. De acuerdo con información conocida por Semana, la comparecencia permitió que un fiscal del Distrito Sur escuchara directamente la versión de la exfuncionaria sobre los hechos denunciados.

Las acusaciones contra Verónica Alcocer

Las denuncias incluyen supuestos movimientos de estupefacientes y millonarias sumas de dinero en aeronaves oficiales, así como posibles actividades de lavado de activos y tráfico de armas (Andrea Puentes/Presidencia)

Ferrer comenzó a ocupar un lugar central en esta controversia después de hacer públicas sus declaraciones sobre el entorno de Alcocer en entrevista con Semana. En ellas mencionó posibles actividades relacionadas con tráfico de drogas y armas, así como presuntas operaciones de lavado de activos.

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Uno de los episodios señalados por la exconsejera corresponde a supuestos desplazamientos hacia Venezuela en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según su versión, en esos recorridos se habrían transportado sustancias ilícitas y sumas importantes de dinero en efectivo.

Entre los detalles que hizo públicos mencionó un supuesto traslado de 2,5 millones de dólares y la utilización de maletas para movilizar sustancias estupefacientes. Estas afirmaciones fueron posteriormente llevadas ante la Fiscalía General de la Nación, donde Ferrer ha ratificado sus señalamientos y ha sido convocada para ampliar la información.

Las acusaciones también comprenden presuntas irregularidades relacionadas con los gastos de la exprimera dama durante viajes internacionales, la adquisición de artículos de alto valor y el manejo de recursos económicos. Sobre este asunto, el 4 de noviembre Ferrer entregó nuevas declaraciones a la Fiscalía, en las que mencionó supuestas compras y utilización de tarjetas de crédito.

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Antes de viajar a Estados Unidos, Ferrer sostuvo una reunión de aproximadamente siete horas con funcionarios de la Embajada estadounidense en Colombia y representantes de distintas agencias de ese país (Imagen Ilustrativa Infobae-Icbf)

La comparecencia en Nueva York representa el segundo viaje de Ferrer a territorio estadounidense desde que hizo públicas sus acusaciones. Antes de esta reunión, el lunes 9 de noviembre, sostuvo un encuentro de aproximadamente siete horas con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia y agentes de diferentes entidades de ese país.

Según conoció Semana, la desconfianza de la exconsejera frente a la Fiscalía General de la Nación, dirigida por Luz Adriana Camargo, influyó en su decisión de buscar interlocución con autoridades estadounidenses. Ese medio también señaló que otros exfuncionarios colombianos han establecido contactos con representantes de ese país para entregar información relacionada con la administración de Gustavo Petro.

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En Colombia, las declaraciones de Ferrer han dado lugar a actuaciones de organismos de investigación y control. La Fiscalía General de la Nación adelanta indagaciones para verificar los señalamientos sobre posibles movimientos de estupefacientes, dinero y otras conductas que fueron mencionadas por la exfuncionaria.

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación adelanta indagaciones para verificar las declaraciones de la exconsejera y la citó para ampliar su testimonio los días 24 y 25 de noviembre (Colprensa)

El 11 de noviembre, ese organismo la citó para rendir declaración los días 24 y 25 de noviembre, dentro de las actuaciones relacionadas con las denuncias contra Alcocer. En una diligencia anterior, realizada a comienzos de ese mes, Ferrer también habría mencionado al empresario Euclides Torres y un supuesto registro de ingreso a la Casa de Nariño.

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Por su parte, la Procuraduría adelanta actuaciones sobre las presuntas irregularidades que podrían involucrar a funcionarios o personas que tuvieron responsabilidades públicas durante el gobierno anterior.