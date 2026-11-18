El dólar alcanzó a registrar una cotización máxima de $3.364,0 en la jornada del 18 de noviembre - (Sebastiao Moreira/EFE)

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El dólar estadounidense cerró la jornada del 18 de noviembre de 2026 en Colombia en un promedio de $3.327,18, lo que representó una subida de $17,63 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.309,55.

Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.540 millones en 2.186 transacciones. Se tuvo un precio de apertura de $3.320,10, un mínimo de $3.305,30 y un máximo de $3.364,0.

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Dicho movimiento se dio luego de que, en el frente internacional, el gobernador de la Reserva Federal FED, Christopher Waller, alertó que se necesita una “acción más agresiva” frente a la inflación y las minutas de la reunión de octubre del Comité Federal de Mercado Abierto (Fomc, por su significado en inglés), revelaran una postura mayoritaria en favor de nuevas alzas de tasas.

El documento también menciona que la FED podría necesitar un alza de incluso 50 puntos básicos pb “si los datos de inflación entrantes fueran desfavorables”.

Durante la sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, expone los puntos del proyecto de Ley de Rescate Fiscal (Canal del Congreso)

Ley de Rescate Económico

A nivel local, el dólar se vio presionado al alza en un contexto de caída del precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, de 1,57%, después de un dato de inventarios de crudo por encima de las expectativas en EE. UU. De igual forma, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, anunció cambios en el articulado del proyecto de ley de rescate económico, al declarar que no modificará el IVA de la canasta básica y mantendrá la tarifa de renta empresarial en 35%.

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Debilitamiento del dólar frente a monedas latinoamericanas

Sobre lo que pasa con el dólar en Colombia, Aval Casa de Bolsa informó que proyecta una TRM cercana a $3.279 al cierre de 2026. Esta estimación responde principalmente a tres factores:

Expectativa de un debilitamiento del dólar frente a las monedas latinoamericanas, favorecido por el optimismo ante un eventual giro político hacia la derecha en Brasil.

Persistencia de un amplio diferencial de tasas de interés en Colombia, que continúa favoreciendo las estrategias de carry trade.

Reducción de la prima de riesgo local, condicionada a una recepción favorable de la ley de rescate fiscal.

Aval Casa de Bolsa proyecta un dólar cercano a los $3.200 al cierre de 2026 - (@AvalCasaDeBolsa/X)

“Adicionalmente, las necesidades de caja del Gobierno podrían impulsar la monetización de recursos provenientes de emisiones de bonos en el exterior, aumentando la oferta de dólares y favoreciendo al peso colombiano”, explicó la entidad.

Dentro de los principales riesgos para la proyección se encuentran:

Ajuste fiscal inferior al anunciado por el Gobierno, que eleve la prima de riesgo local.

Endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, particularmente si las tasas de interés en Estados Unidos siguen una trayectoria superior a la actualmente descontada por el mercado.

Perspectiva y escenarios para esta semana

El chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, Rodrigo Lama, hizo un análisis sobre lo que puede suceder durante la semana del 17 al 20 de noviembre. Afirmó que “es una semana donde la Fed manda. Las declaraciones del presidente de la FED, Kevin Warsh, del lunes y las actas del Fomc del miércoles definirán si el mercado sigue ajustando sus expectativas hacia un ciclo restrictivo más largo, con el dólar global en máximos desde abril de 2025″.

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Al cierre de la jornada del 18 de noviembre de 2026, el precio promedio de compra de dólar en las casas de cambio era de $3.287,14, mientras que el de venta se ubicaba en $3.390,00 - (Infobae Colombia)

Para él, un escenario favorable para monedas emergentes como el peso colombiano sería que Warsh y las actas del Fomc entregaran un tono más moderado sobre el ritmo de las alzas, moderando las expectativas de una segunda alza en enero y llevando a un retroceso en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Así las cosas, podría presentarse que la volatilidad se mantenga baja y el dólar global ceda. Con esto, el dólar en Colombia podría corregir hacia $3.250 o $3.290.

Sin embargo, un escenario adverso para monedas emergentes como el peso colombiano sería que Warsh y las actas del Fomc reforzaran la posibilidad de una alza de 50 pb y de un ciclo restrictivo más largo en la tasa de interés, con los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar global al alza. De esta manera, el dólar podría extender su alza hacia $3.350 o $3.400.

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“En cualquier escenario, la evolución del conflicto en Medio Oriente y su impacto en los commodities energéticos podría exacerbar o amortiguar los movimientos generados por los datos económicos. Una nueva escalada que empuje al petróleo al alza reforzaría el sesgo hawkish de la FED, mientras que avances diplomáticos que moderen el precio del crudo podrían actuar como contrapeso“, indicó el experto de la fintech Global66.