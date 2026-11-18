Juan Carlos Osorio cuando le preguntaron si le gustaría dirigir al Junior de Barranquilla: “Sí señor, me parece un proyectazo. Junior es neutral para todos y nos identificamos allá en que la propuesta debe ser ofensiva” - (Dimelo King/YouTube)

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Juan Carlos Osorio, director técnico colombiano, abrió la puerta para dirigir al Junior de Barranquilla y vinculó esa posibilidad con una idea de juego ofensiva, en momentos en que el club todavía no ha confirmado de manera oficial quién será su entrenador para la temporada 2027.

En una entrevista emitida el martes 17 de noviembre en el espacio digital Dímelo King, el técnico colombiano fue consultado por Orlando Berrío, exjugador al que dirigió, sobre la opción de llegar al equipo barranquillero.

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Osorio, quien tiene 65 años, respondió: “Sí, señor, me parece un proyectazo. Por respeto, yo creo que cuando uno se decide por trabajar en un equipo profesional de una ciudad, es difícil llegar al rival de patio. Entonces, yo fui a Nacional, es muy difícil llegar al Medellín; fui de Millonarios, es muy difícil llegar a Santa Fe; fui de América, es muy difícil llegar al Deportivo Cali, pero Junior es neutral para todos”.

Juan Carlos Osorio aseguró que le gustaría dirigir al Junior de Barranquilla - (AFP/Junior)

La idea ofensiva que Osorio asocia con Junior

El técnico sostuvo que ve una coincidencia entre su propuesta futbolística y la identidad que atribuye a la afición de Junior.

“Nos identificamos en que allá la propuesta tiene que ser una propuesta ofensiva, de salir a buscar todos los partidos, porque la afición juniorista, de ahí, del Caribe, sienten el juego de esa manera”, señaló.

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Osorio también recordó equipos históricos del club barranquillero y planteó que le habría interesado dirigir a la institución.

“Y yo me acuerdo de la época del papá la Bruja Verón, de Víctor Spanór, de todo ese Junior. Entonces, que me hubiera gustado en algún momento ser partícipe y dirigiri a Junior, sí”, expresó entre risas.

¿Quién será el nuevo director técnico del Junior de Barranquilla?

El anuncio oficial de la salida de Viera como técnico por parte del 12 veces campeón de Colombia (@JuniorClubSA-X)

La declaración no representa una negociación ni una postulación formal ante la dirigencia de Junior, que el sábado 14 de noviembre confirmó la salida de Sebastián Viera y de su cuerpo técnico. Desde entonces, el club busca un entrenador para afrontar la temporada 2027, en la que tendrá competencia en la Liga BetPlay y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Los reportes periodísticos publicados desde el 13 de noviembre ubicaron al uruguayo Jorge Bava como el principal candidato para asumir el cargo. El periodista Felipe Sierra informó que existía un acuerdo verbal, mientras que Carlos Antonio Vélez señaló que la documentación había llegado a Montevideo para la revisión del técnico y sus representantes. Diario Deportes y El Tiempo también reportaron que Bava podría viajar a Barranquilla para terminar el proceso contractual. Sin embargo, Junior no ha anunciado oficialmente al reemplazante de Viera.

El reporte de Felipe Sierra sobre la llegada de Jorge Bava a la dirección técnica del Junior de Barranquilla - (@PSierraR/X)

El recorrido de Osorio en el fútbol colombiano

La trayectoria de Osorio en Colombia comenzó en Millonarios, club que dirigió entre 2006 y 2007. Según los registros de FotMob, plataforma internacional especializada en el rendimiento del fútbol profesional, así le fue en los distintos clubes del fútbol colombiano por donde pasó:

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Millonarios (2006-2007): Juan Carlos Osorio inició su carrera como director técnico en el club bogotano. En ese ciclo dirigió 48 partidos, con 22 victorias, nueve empates y 17 derrotas.

Once Caldas (2009-2011): Tras sus experiencias en Estados Unidos, asumió el equipo de Manizales. Durante su etapa consiguió el título del Torneo Finalización 2010, uno de los campeonatos que aparecen en su hoja de vida como entrenador.

Atlético Nacional (2012-2015): Su primer ciclo en el club antioqueño comenzó en mayo de 2012. Fue su etapa más prolongada y exitosa en Colombia: ganó las ligas Apertura 2013, Finalización 2013 y Apertura 2014, además de dos Copas Colombia y una Superliga.

Atlético Nacional (2019-2020): Osorio regresó al cuadro verde en junio de 2019 para un segundo periodo que terminó en noviembre de 2020. Entre ambos ciclos acumuló 287 partidos, con 148 triunfos, 76 empates y 63 derrotas.

América de Cali (2021-2022): Su último equipo en el fútbol colombiano fue América, al que dirigió desde junio de 2021 hasta marzo de 2022. En 49 partidos obtuvo 15 victorias, 11 empates y 23 derrotas.