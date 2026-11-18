Deportivo Pasto sorprendió en el fútbol colombiano con el despido de prácticamente toda su plantilla profesional (Colprensa)

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Deportivo Pasto atraviesa una crisis económica que derivó en el impago de salarios a sus jugadores. Para cumplir con el calendario, disputó las últimas dos fechas de la Liga BetPlay con su plantilla sub-20, frente a Santa Fe y Junior de Barranquilla.

Tras esa polémica, el conjunto de Nariño despidió a casi toda su nómina profesional. La medida se produjo en medio de los incumplimientos salariales y de los riesgos legales que enfrenta el club, entre ellos la pérdida del reconocimiento deportivo y una posible sanción de la FIFA, como ocurrió con el Deportivo Pereira.

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Ahora queda por definir el proceso de Deportivo Pasto para 2027. El equipo deberá rearmar su plantel, saldar las deudas con sus trabajadores actuales y con quienes fueron desvinculados, además de recuperar competitividad para volver a aspirar a los cuadrangulares.

La “barrida” del Deportivo Pasto

Al terminar la temporada 2026 del fútbol colombiano, se espera que la institución de Nariño llegara a un acuerdo con sus jugadores profesionales ante la huelga por la falta de salarios, pues provocó que el club usara sus juveniles ante Santa Fe, que perdió por goleada 5-0, y ante Junior de local con derrota 1-0.

A través de un comunicado, el Deportivo Pasto decidió el despido de 22 jugadores de los 25 inscritos para el segundo semestre de 2026 ante la Dimayor, lo que llamó la atención por la cantidad de desvinculaciones y dejó a la deriva el arranque del proyecto para la campaña 2027, pues el nuevo entrenador deberá rearmar todo un equipo.

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De los 25 jugadores inscritos en la Liga BetPlay, el Deportivo Pasto despidió a 22 de ellos tras el cierre de la temporada 2026 (Deportivo Pasto)

“Desde la institución les deseamos éxitos en sus carreras deportivas y futuros proyectos personales”, fueron las palabras del club con el que terminó el documento, y llamó la atención porque, por el momento, no se ha mencionado nada acerca de la deuda salarial con aquellos hombres.

Se conoció que los únicos jugadores que quedaron en el Deportivo Pasto fueron Jonathan Perlaza, Patrick Preciado y el portero Ederson Cabezas; este último se recupera de una lesión y, hasta que finalice su proceso, no puede ser despedido ni terminado su contrato, aunque no se sabe bajo qué condiciones se quedaron en la institución.

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Deportivo Pasto terminó en el puesto 18 de la Liga BetPlay con 15 puntos y solo cuatro victorias en el segundo semestre de 2026 (Colprensa)

Se trata de una de las “barridas” más amplias de las que se tiene registro en el fútbol colombiano, pues no es común que un club en Colombia decida sacar a casi todos sus jugadores, en especial porque se encuentra bajo seguimiento por los incumplimientos salariales.

El último pronunciamiento de los jugadores

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) publicó el 14 de noviembre un comunicado de los jugadores del Deportivo Pasto, que se pronunciaron ante los incumplimientos del equipo: “A la fecha, completamos dos meses y quince días sin recibir el pago de nuestros salarios, una situación que está afectando gravemente nuestra estabilidad económica y la de nuestras familias”.

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“Esta problemática no es nueva. Durante el presente año hemos recibido comunicaciones relacionadas con el incumplimiento en los pagos al sistema de seguridad social, lo que genera una profunda preocupación por las garantías laborales y la protección de nuestros derechos”, añadió el documento.

Los jugadores del Deportivo Pasto siguen con los problemas por la falta de salarios y los incumplimientos en los acuerdos de los directivos con ellos - crédito Acolfutpro

Sumado a eso, los jugadores mencionaron que se incumplió uno de los compromisos de pago pactados para el 13 de noviembre, “aumentando la incertidumbre y la preocupación entre los integrantes de la plantilla. Detrás de cada futbolista hay una familia y unas responsabilidades que no dan espera”.

“Hoy muchos de nuestros compañeros enfrentan dificultades para cumplir con el pago de sus arriendos, las pensiones y obligaciones escolares de sus hijos, así como para cubrir los gastos básicos necesarios para su sostenimiento y el de sus familias. No estamos reclamando privilegios, estamos exigiendo el cumplimiento de nuestros derechos”, señalaron.

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