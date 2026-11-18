El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, advirtió que, si el Gobierno y el Congreso no actúan frente a la crisis fiscal, el mercado lo hará de manera forzada (Catalina Olaya/Colprensa)

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El ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, se refirió a la situación fiscal actual del país y la necesidad de hacer ajustes que permitan enfrentar la crisis. De acuerdo con el jefe de la cartera, el Gobierno nacional tiene la responsabilidad de implementar el proyecto de Ley de Rescate Económico para evitar un problema mayor a futuro.

Según detalló, Colombia atraviesa una situación fiscal crítica —de acuerdo con datos aplicados a 2025—, la cual se refleja en un déficit primario de entre un 3,5% y un 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), que se suma al aumento acelerado del nivel de endeudamiento, que ya alcanza un 58,6% del PIB (deuda neta del Gobierno Nacional Central). Además de eso, los gastos en intereses ya ascienden a más del 28% del PIB.

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“Lo que estamos viendo acá es una economía sobreendeudada, que tiene que, como le pasa a cualquier otro agente económico que se endeuda en exceso, destinar cada vez más recursos para atender sus obligaciones”, explicó el ministro de Hacienda ante las comisiones económicas del Congreso.

El Ministerio de Hacienda aseguró que la situación fiscal de Colombia es crítica debido al nivel de endeudamiento y los gastos en intereses (captura de pantalla Canal Congreso Colombia)

En ese sentido, el jefe de la cartera advirtió que es necesario que el Gobierno nacional tome medidas. De lo contrario, el país atravesará una situación fiscal mucho más crítica. Uno de los factores que influirá será el alza acelerada del nivel de endeudamiento, que, según los datos que presentó, para 2028 será del 70,5% del PIB, en 2029 será del 76,9%, y en 2030 será del 83,6%.

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“¿Qué pasa si no hacemos nada? ¿Qué pasa si no corregimos la actual circunstancia? ¿Qué pasa si no enfrentamos este desafío tan grande? Pues muy rápidamente lo que sucederá, gráfico del medio, verán ustedes un aumento acelerado del nivel de endeudamiento del país, mucho antes, creo yo, mucho antes de llegar el límite que está definido en la regla fiscal y que es del 71%, mucho antes de eso estaríamos en una crisis de pagos”, detalló.

Esto se debe a que los financiadores de la economía colombiana dejarán de confiar en ella, lo cual se traduce en menos préstamos de recursos. Colombia entrará entonces en “un escenario de ajuste fiscal brusco”.

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Si no se atiende la crisi fiscal en Colombia, el gasto en intereses seguirá aumentando y llegará a ser del 36,6% del PIB en 2028, del 40,2% en 2029, y del 44,9% en 2030 (captura de pantalla Canal del Congreso Colombia)

Además de eso, el gasto en intereses seguirá aumentando y llegará a ser del 36,6% del PIB en 2028, del 40,2% en 2029, y del 44,9% en 2030, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“De tal suerte que, al terminar esta década, prácticamente uno de cada dos pesos del Presupuesto General de la Nación tendría que dedicarse al pago de las obligaciones de la Nación. Eso es un escenario que es insostenible y frente al cual tenemos que actuar”, señaló el funcionario.

Si el Gobierno nacional y el Congreso de la República no actúan en consecuencia, el mercado se encargará de hacer el ajuste fiscal de manera “brusca y desordenada”. “El mercado no se quedará con los brazos cruzados, el mercado actuará”, precisó. El resultado de ello será el cierre de la financiación y el freno de la economía.

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Si no se atiende la crisi fiscal en Colombia, aumentará la pobreza y el desempleo y los ingresos de los colombianos disminuirán (captura de pantalla Canal del Congreso Colombia)

Ante ese panorama, la alternativa será ajustar rápidamente el nivel del gasto público al nivel de ingresos, lo que implica disminuir el primer rubro. Las consecuencias de esa situación serían muy problemáticas para la población. Según Miguel Gómez Martínez, el empleo, los ingresos y las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos se verían afectados.

“Esa contracción abrupta de la economía produciría un aumento acelerado del desempleo de más de medio millón de personas, bajaría el ingreso per cápita de los colombianos y, adicionalmente, aumentaría la pobreza. El mercado en eso ni pide permiso ni espera, el mercado toma las decisiones y las consecuencias sociales le son relativamente indiferentes”, aclaró.

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