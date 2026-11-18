Una cámara de seguridad instalada en un establecimiento comercial en Duitama registró un altercado en el que una mujer fue agredida físicamente por un cliente que se molestó porque no lo atendió (@horusperegrinus/X)

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Una trabajadora de una tienda en Duitama, en Boyacá, denunció el 18 de noviembre de 2026 que un cliente la agredió durante su jornada laboral, en un hecho ocurrido la noche del sábado 14 de noviembre ante su hija de siete años.

El presunto agresor fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras la víctima solicitó medidas de seguridad para ella y la menor ante el temor de que puedan actuar en su contra.

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La mujer, identificada como Paola Díaz, de 34 años, se encontraba en el local situado en una zona rural del municipio pasadas las 8:00 p. m. Tras el ataque, Díaz terminó con una herida abierta en el labio superior y recibió atención médica en el Hospital Regional de Duitama, según la información conocida tras el procedimiento policial.

Agentes de la Policía Nacional capturaron al sujeto que agredió a la trabajadora de una tienda sin importar la presencia de una niña, según quedó consignado en una cámara de seguridad (Policía de Boyacá)

La discusión comenzó cuando la trabajadora pidió al cliente que esperara

Díaz se encontraba en los últimos minutos de su turno y barría la entrada del local cuando llegó el hombre. De acuerdo con el relato que entregó a Noticias RCN, le pidió que aguardara un momento, pues atendía a otra persona. Esa solicitud habría provocado la reacción violenta del cliente, que, según la denuncia, inició una confrontación en la entrada del negocio.

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Las cámaras de seguridad registraron parte de lo sucedido y se convirtieron en un elemento relevante para esclarecer la secuencia del incidente, que ocurrió en presencia de varias personas.

La víctima relató que, durante los fines de semana, su hija suele acompañarla en el lugar de trabajo; por ello, la niña se encontraba cerca de su madre cuando se desató la discusión.

La hija de siete años de la víctima presenció la agresión contra su madre en el establecimiento comercial, por lo que las autoridades piden respeto con los menores de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima afirmó que logró evitar un primer golpe. Sin embargo, señaló que el siguiente movimiento del hombre puso en riesgo tanto su integridad como la de la menor: “El tipo se me lanzó, me mandó un puño que le esquivé y ya el segundo puño iba con doble intención. No solo me iba a pegar a mí, sino a mi hija”.

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En su testimonio, la trabajadora indicó que había otros niños en el entorno: “Había dos menores de edad, no solo mi hija, sino otro niño que ellos tienen, quien también estaba presenciando los hechos”.

Vecinos y policías intervinieron y el hombre quedó ante la Fiscalía

La intervención de la comunidad y de los uniformados permitió detener al señalado agresor, un hombre de 28 años. Las autoridades informaron que la captura se efectuó en flagrancia después de atender el caso en la zona rural de Duitama.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía 11 Seccional URI de Duitama, entidad que se encargará de adelantar el proceso de judicialización y determinar su situación jurídica.

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La Fiscalía 11 Seccional URI de Duitama asumió el proceso para definir la situación jurídica del detenido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima pidió protección para continuar con su vida junto a su hija

Tras recibir atención por la lesión en el rostro, Díaz pidió garantías de seguridad para ella y su hija. La solicitud se conoce mientras avanza la actuación de la Fiscalía por los hechos ocurridos en el supermercado.

La mujer busca que el episodio no tenga nuevas consecuencias para su familia, especialmente por el impacto de que la menor presenciara la agresión, puesto que aseguró que el sujeto podría enviar a alguien a atacarla nuevamente.

El caso generó preocupación entre habitantes de Duitama por tratarse de una agresión contra una mujer en un espacio comercial y ante una niña, debido a que se pide respeto por la integridad de los menores de edad.

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Las grabaciones del negocio, el testimonio de la víctima y las actuaciones realizadas por la Policía hacen parte de los elementos disponibles para la investigación que seguirá la Fiscalía en los próximos días.