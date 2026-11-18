Campesino compartió su desgarradora historia de cómo las semillas de mala calidad y un modelo económico perjudicial lo han llevado a la quiebra (@yeisoncajamarca/X)

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El líder campesino Jaime Getial intervino en la plenaria de la Cámara de Representantes el miércoles 18 de noviembre de 2026 para exponer las dificultades económicas y productivas que enfrentan los trabajadores agrarios en Colombia, al señalar ante los congresistas que está cansado de las condiciones en las que debe cultivar la tierra.

La intervención tuvo lugar en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional por invitación del representante a la Cámara del Pacto Histórico Yeisson Sua Cajamarca, que promovió este espacio para que los productores rurales expusieran el impacto del uso de semillas extranjeras y transgénicas en sus cultivos.

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Al tomar la palabra en el atril de la corporación legislativa, Getial relató su trayectoria como productor rural y expresó la frustración derivada de las pérdidas financieras sufridas en su actividad agrícola: “Yo soy un campesino y me gusta ser campesino, pero estoy mamado de ser campesino”.

El agricultor denunció que la adquisición de semillas extranjeras y plantas de mala calidad comprometió el capital de su familia y lo llevó a una situación de endeudamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su testimonio frente a los parlamentarios, el agricultor explicó que su situación se agravó tras ser desplazado por el conflicto armado y trasladarse al departamento de Cundinamarca para retomar las labores de siembra, enfrentando posteriormente la cancelación de un proyecto productivo con Ecopetrol.

De las semillas de mala calidad a la quiebra económica

Jaime Getial detalló que, para sostener su actividad económica tras ese revés, recurrió a créditos en entidades bancarias, pero la adquisición de insumos importados comprometió la totalidad de su capital familiar: “Nos endeudamos en el banco para seguir en el campo. Nos llegaron plantas de mala calidad o semillas de mala calidad, que son semillas extranjeras, y prácticamente quedamos totalmente en la quiebra”.

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Ante la falta de ingresos para responder por las obligaciones financieras y garantizar el sustento de su hogar, el líder rural anunció medidas de protesta junto a otros agricultores afectados por la misma problemática en el sector agrario.

Sobre la determinación adoptada con su núcleo familiar, Getial sostuvo en la plenaria: “Voy a ir con mi familia en huelga de hambre, con mis hijos, mi señora y otros compañeros para que defiendan nuestros derechos, porque ya estoy mamado. Y así como yo, hay muchos campesinos; ya no puedo más”.

El líder campesino Jaime Getial intervino en la plenaria de la Cámara de Representantes para exponer las dificultades económicas que enfrenta en su actividad agrícola (@yeisoncajamarca/X)

Una huelga de hambre para exigir garantías al campo colombiano

El trabajador del campo concluyó su intervención solicitando respaldo institucional para que las nuevas generaciones puedan continuar dedicándose a la producción de alimentos sin quedar expuestas a la ruina económica: “Yo les pido a ustedes que, por favor, nos defiendan, nos defiendan, porque a mí me gusta ser un campesino, me encanta, y que mis hijos también sigan siendo campesinos. Pero ¿así cómo?”.

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Por su parte, el representante Yeisson Sua Cajamarca respaldó el reclamo presentado en el recinto legislativo y convocó a las distintas bancadas del Congreso a tramitar iniciativas legales que protejan los insumos nativos y la economía de los pequeños productores.

Al dirigirse a los demás integrantes de la Cámara de Representantes, el congresista afirmó: “No podemos desarrollar nuestro país si compañeros como Jaime siguen expuestos a la pobreza, sin facilidades para sembrar, sin facilidades para tener semillas que en realidad puedan desarrollar el campo”.

Cajamarca insistió en que la discusión sobre el acceso a semillas y el respaldo estatal al sector agropecuario debe ubicarse por encima de las divisiones partidistas dentro del Parlamento para evitar una crisis de abastecimiento en el país.

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El representante Yeisson Sua Cajamarca respaldó el llamado de Jaime Getial e invitó a las diferentes bancadas a impulsar iniciativas legislativas en defensa de los pequeños productores rurales (@yeisoncajamarca/X)

En ese sentido, el legislador señaló: “Así que, colegas, más allá de las diferencias parlamentarias, ideológicas, políticas que podamos tener, creo que es importante que trabajemos y que legislemos para que los campesinos puedan seguir viviendo en el campo y puedan sobrevivir a la crisis que se avecina hoy con un modelo que claramente está en contra de la humanidad”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el representante reiteró además la necesidad de garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria mediante regulaciones que protejan el trabajo rural y eviten que el uso de semillas transgénicas afecte la estabilidad económica y el bienestar de las familias campesinas en Colombia.

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