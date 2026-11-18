(@Southcom/X-Armada Nacional de Colombia)

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El Comando Sur de los EE. UU. resaltó un nuevo resultado operacional como parte de las acciones mancomunadas entre su Gobierno y Colombia para la lucha contra el narcotráfico.

Así lo señaló una publicación vía X desde el perfil de la institución el martes 17 de noviembre en la que se destacó como “un golpe decisivo a los narcoterroristas” la incautación de 16,4 toneladas de estupefacientes, divididadas en 9.993 kilogramos de cocaína y 6.426,7 kilogramos de marihuana.

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Los resultado se suman a varios operativos que se han realizado desde octubre por parte de las autoridades colombianas (en este caso la Armada Nacinal) en coordinación con el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto del Sur y el Comando Sur.

“Múltiples operaciones colombianas llevaron la lucha contra las redes transnacionales de narcotráfico a su costa del Pacífico”, añade el mensaje por parte de la cuenta institucional de la administración de Donald Trump.

(@Southcom/X)

En el balance también se destaca la destrucción de 37 laboratorios de procesamiento de pasta de coca y la captura de 20 personas “por su implicación en el tráfico de drogas”, menciona la publicación.

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Sumado a todo lo anterior, desde el Comando Sur se recordó que parte de las tareas en equipo permitieron la realización de seis interceptaciones marítimas y la inmovilización de seis embarcaciones.

“Se han llevado a cabo redadas en 3 puntos de recogida y 3 operaciones ofensivas por parte de los marines colombianos”, añade el mensaje, que deja como balance final por el momento el decomiso de “13.082 galones de suministros líquidos y 1.876 kilogramos de suministros sólidos”.

Producto de todo lo anterior, “casi 26 millones de dosis de drogas que nunca llegarán a las calles”, se destacó desde el Comando Sur.

“Estos éxitos son otro ejemplo de cómo la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C) se enfrenta a los violentos narcoterroristas del hemisferio occidental con un compromiso inquebrantable y una acción coordinada”, finaliza la publicación, en la que se etiquetó la cuenta del Departamento de Guerra, liderado por el secretario de Guerra Pete Hegseth, que está en Colombia.

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